Anche a Firenze arriva il limite di velocità di 30 km/h

Il Comune di Firenze ha approvato cinque nuove zone con il limite di velocità a 30 km/h: Coverciano, Campo di Marte, San Bartolo a Cintoia, Soffiano e Statuto

Dopo Bologna a cui ha fatto seguito Torino, ora anche la città di Firenze si aggiunge a quelle in cui sono presenti determinate zone con limite di velocità a 30 km/h: al fianco delle dodici già presenti in centro e nelle immediate vicinanze, ora ne arrivano altre cinque che andranno a toccare i quartieri di Coverciano, Campo di Marte, San Bartolo a Cintoia, Soffiano e Statuto. E’ previsto inoltre un ampliamento di quella di via Ripoli: si tratta di una misura che vuole dare “una risposta ai numerosi residenti che ci chiedono interventi per ridurre la velocità e in generale per migliorare la sicurezza stradale, che potranno ridurre anche le emissioni inquinanti dei veicoli“.

Entrando nello specifico, i quartieri di Coverciano e Campo di Marte interessano le strade comprese nel perimetro via Lungo l’Affrico-viale Duse-viale Verga-via del Gignoro-ferrovia (esclusi) e all’interno dell’area delimitata da piazza delle Cure-viale dei Mille-viale Volta-viale Righi-viale Ojetti-viale De Amicis-viale Cialdini-viale Paoli (esclusi). A Soffiano l’area interessata è quella di viale Talenti-piazza Batoni-via del Sansovino-via del Pignoncino-via Giovanni della Casa-via Pisana (inclusa)-via di Soffiano (inclusa)-via Piero di Cosimo (inclusa)-via Arnoldi (inclusa)-via del Filarete (inclusa)-via degli Arcipressi (inclusa)-via Giovanni da Milano (inclusa)-viale Nenni-via Foggini. A San Bartolo, invece, sono comprese via Canova-viale Etruria-il Viadotto dell’Indiano-via Simone Martini (esclusi), mentre l’area di Statuto va a toccare la zona compresa fra via Vittorio Emanuele II-via XX Settembre-piazza della Costituzione-via Cosseria-la ferrovia-via Mariti.