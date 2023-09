Milano Area B e Area C: nuove regole per le ZTL

Il Comune di Milano vuole supportare tutti coloro che sono nella fase di sostituzione del proprio veicolo inquinante con uno più attento all'ambiente.

A Milano, le decisioni prese riguardo alle ZTL (zone a traffico limitato) sono chiare e dirette. Se pensate che l’aumento del costo d’ingresso in Area C da 5 a 7,50 euro a partire dal 30 ottobre 2023 insieme alla nuova proposta di attivare le telecamere anche nei fine settimana fosse l’unico cambiamento, vi sbagliate.

Il Comune di Milano ha mostrato intenzioni concrete per supportare quei cittadini in pieno percorso di sostituzione dei loro veicoli inquinanti. Vediamo i dettagli.

Deroghe in Area B e Area C

Con l’obiettivo di non penalizzare coloro che stanno sostituendo i loro veicoli inquinanti, l’amministrazione Sala ha deciso di estendere alcune deroghe per l’accesso sia in Area B che in Area C. Queste misure erano in scadenza il 30 settembre 2023, ma saranno estese.

I cittadini sia residenti a Milano che non, che possiedono un veicolo diesel Euro 5 e che entro il 31 marzo di quest’anno avevano firmato un contratto per un nuovo mezzo (acquisto, leasing o noleggio a lungo termine) in seguito alla rottamazione del loro vecchio veicolo, avranno la possibilità di circolare in Area B fino all’arrivo del nuovo veicolo, anche se non oltre giugno 2024.

La stessa disposizione riguarda anche i veicoli diesel Euro 5 dedicati al servizio taxi o noleggio con conducente. Sarà comunque compito dell’amministrazione aggiornare le deroghe che scadono il 30 settembre 2023, prorogandole fino al 30 giugno 2024.

Considerazioni per il tragitto casa-lavoro

Tutti coloro che utilizzano un veicolo diesel Euro 5 tra le 21:00 e le 07:00 per andare al lavoro, allora la proroga gli riguarda. Questa estensione coinvolge anche diverse categorie professionali, tra cui forze armate, polizia, vigili del fuoco, protezione civile, ufficiali giudiziari, docenti di autoscuole, agenti di commercio, artigiani e medici in visite domiciliari.

E non dimentichiamo i volontari di enti riconosciuti che operano in orario notturno. Per finire, le nuove regole consentiranno anche l’accesso ai parcheggi di interscambio di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo.

Come accedere alle agevolazioni

Per beneficiare di queste agevolazioni, i cittadini di Milano devono completare una procedura online sulla piattaforma dell’Area B prima di entrare nella ZTL. Una nota importante: i proprietari di un diesel Euro 5 con ISEE inferiore a 20.000 euro avranno altri 30 ingressi in Area B dal primo ottobre 2023 al 30 settembre 2024. Di questi, 25 sono riservati ai residenti e cinque ai non residenti.