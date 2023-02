Marelli si aggiudica un contratto globale per la fornitura del sistema di gestione della batteria (BMS) per veicoli elettrici a un importante carmaker

Il sistema, che è una tecnologia chiave per la gestione dell’energia nei veicoli elettrici, sarà sviluppato e prodotto in-house da Marelli per essere sul mercato nel 2026

Marelli si è aggiudicata un importante contratto per la fornitura del sistema di gestione della batteria (Battery Management System, BMS) – un componente essenziale nella progettazione dei veicoli elettrici, considerato anche il “cervello” della batteria – per i futuri veicoli elettrici BEV (Battery Electric Vehicles) di piccole-medie dimensioni di uno dei più importanti carmaker a livello globale, dal 2026.

Nell’ambito del progetto, Marelli fornirà sia l’hardware sia il componente software ‘bootloader’ del Battery Management System per veicoli totalmente elettrici di segmento A, B e C. La fornitura

costituisce un risultato significativo in termini di volumi di produzione. “Siamo entusiasti di questo importante incarico, in particolare perché si tratta di una tecnologia che ha un ruolo chiave per la gestione dell’energia nei veicoli elettrici”, ha dichiarato Hannes Prenn, Presidente della divisione Electric Powertrain di Marelli. “Questa assegnazione rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con carmaker di rilievo globale e costituisce un riconoscimento della consolidata esperienza raggiunta da Marelli nel corso degli anni nello sviluppo di BMS con architetture diverse, per adattarsi alle esigenze specifiche dei nostri clienti e co-creare insieme a loro i veicoli di domani.”

Il sistema di gestione della batteria oggetto della fornitura sarà sviluppato e testato dai team di Marelli Electric Powertrain in Italia e Giappone. L’inizio della produzione è previsto per il 2026, per rifornire diversi stabilimenti del carmaker. Il BMS sarà basato su un’architettura distribuita, che richiede un cablaggio ridotto. Il sistema – che in sintesi ha il compito di monitorare e controllare la batteria – incorpora tutto l’hardware delle celle della batteria al litio in un Cell Module Controller (CMC), che è posizionato direttamente sul modulo della cella da monitorare. Questa soluzione consente di ridurre l’ingombro del cablaggio, limitato ai pochi cavi dei sensori e ai cavi di connessione tra moduli CMC adiacenti. Di conseguenza, ogni Cell Module Controller è più autonomo e gestisce le misure e le connessioni in funzione delle necessità.