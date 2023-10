Ducati, una nuova moto da cross guidata da Tony Cairoli

La casa bolognese si affiderà all'esperienza di Tony Cairoli, mentre il progetto sarà sviluppato nel concreto da Antonio Lupino con l'obiettivo di partecipare presto alla Dakar

Non paga dei successi ottenuti nel mondiale Superbike, in Moto GP (con tanto di doppio titolo mondiale nella passata stagione e bis in arrivo in questa) e ovviamente a livello commerciale con le sue moto stradali, Ducati è pronta a intraprender una nuova sfida nell’off-road.

Ducati: un dream tee per puntare alla Dakar

Dalla voglia di nona accontentarsi mai nasce l’idea dei progettisti di Borgo Panigale di realizzare una moto da cross 450 cc che, di fatto, è un guanto di sfida verso un marchio leader nelle ruote tassellate, KTM. Le due case sono punti i riferimento in segmenti diversi ma hanno in comune l’animo sportivo. Per competere ai massimi livelli, Ducati si affiderà al carisma di un pilota di livello mondiale come Tony Cairoli che dovrebbe essere l’ambassador in questa avventura nel cross, mentre il ruolo di tester sarà affidato ad Antonio Lupino. Tra i due litiganti potrebbe inserirsi anche Triumph che sta sviluppando due modelli (450 e la 250) che potrebbero arrivare nel 2024.

Secondo indiscrezioni, il progetto di Ducati non è una boutade ma ha un obiettivo ambizioso: puntare a essere una moto di prima piano nella competizione off-road per eccezione, la Dakar, magari con Danilo Petrucci in sella visto che il pilota ha già avuto una positiva esperienza tra le dune. Staremo a vedere cosa accadrà, ma gli ingredienti per scaldare l’ambiente ci sono tutti.