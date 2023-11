KTM 990 Duke 2024: caratteristiche, motore e prezzo della nuova naked

Ad EICMA 2023, KTM ha presentato ufficialmente la nuova KTM 990 Duke con bicilindrico parallelo LC8c da 123 CV e tante novità interessanti rispetto alla 890 Duke R.

Il 2024 segna un traguardo importante per KTM con il lancio della nuova KTM 990 Duke, un modello che rivoluziona il segmento delle moto naked da 1000cc. Secondo quanto affermato dal brand austriaco, questo nuovo modello rappresenta la storica eredità della serie Duke. Riesce a combinare stile audace e prestazioni interessanti.

La casa motociclistica ha impresso un nuovo sigillo di design e tecnologia sulla 990 Duke 2024. Il suo aspetto è immediatamente riconoscibile grazie a un motore bicilindrico parallelo, a un telaio a traliccio innovativo e a un forcellone completamente rinnovato. L’ergonomia è stata rivisitata per massimizzare comfort e controllo mentre il design delle sovrastrutture si distingue per la sua modernità.

La nuova naked austriaca si presenta con linee tese e decise, che convergono verso la ruota anteriore, esprimendo un senso di energia incontenibile. I nuovi colori, specialmente la tonalità Electric Orange, sono un omaggio ai 30 anni della line-up Duke e accentuano ulteriormente le sue caratteristiche distintive.

Debutto ad EICMA 2023

In occasione di EICMA 2023 di Fiera Milano-Rho (7-12 novembre), KTM ha svelato la sua ultima due ruote, evidenziando come rappresenti un salto qualitativo per sua la gamma naked. Non è solo un semplice aggiornamento, ma una vera e propria rivoluzione nel concetto di moto naked, che fonde insieme performance da enduro e un’estetica stradale accattivante, seguendo la tradizione iniziata nel 1994 con la 620 Duke.

Al centro dell’attenzione della KTM 990 Duke 2024 c’è il nuovo faro a LED frontale, che è un vero e proprio simbolo di modernità e tecnologia avanzata. Questo elemento distintivo è frutto di una combinazione di materiali scelti con cura per garantire un’illuminazione costante e affidabile in qualsiasi condizione di luce.

Il design innovativo include luci di posizione e DRL integrate, che si adattano automaticamente alle variazioni della luce ambientale grazie a un sensore integrato nel cruscotto. Un’aggiunta funzionale è la modalità Coming Home, che mantiene il faro acceso brevemente dopo lo spegnimento del motore, facilitando azioni come l’apertura delle porte del garage o l’orientamento in ambienti bui.

È supportata dal motore LC8c da 123 CV

Sotto al cofano, la nuova naked KTM fa un salto qualitativo rispetto alla precedente 890 Duke R. Il motore LC8c è stato potenziato per raggiungere una cilindrata di 947cc grazie all’introduzione di nuovi pistoni, bielle e un albero motore rinnovato.

Tali modifiche portano la potenza a 123 CV e la coppia massima a 103 Nm, il tutto mantenendo un peso complessivo di soli 179 kg. Questa combinazione promette performance di alto livello e una guida dinamica. L’aspetto ciclistico della nuova 990 Duke è stato oggetto di particolare attenzione. Il telaio a traliccio in acciaio è stato rinforzato per aumentare la rigidezza laterale dell’8% e la resistenza torsionale del 5%.

Inoltre, il nuovo forcellone a reticolo chiuso – realizzato in alluminio pressofuso per gravità – migliora la flessibilità del 35% rispetto alla 890 Duke. Tali modifiche, combinate con un pacchetto sospensioni di alta qualità WP APEX, forniscono una guida precisa e sicura, consentendo al pilota di esplorare i propri limiti con maggiore fiducia.

Le sospensioni includono una forcella WP APEX da 43 mm con nuove piastre di sterzo forgiate, regolabili in estensione e compressione, e un monoammortizzatore WP APEX monotubo, anch’esso regolabile, con la possibilità di regolare manualmente il precarico.

Solo caratteristiche al top come il Traction Control Cornering

A bordo troviamo solo caratteristiche tecniche di punta. Infatti, sfoggia una suite tecnologica avanzata con sistemi come l’ABS settabile in modalità Supermoto e il Traction Control Cornering supportato da una piattaforma inerziale 6D. Quest’ultima, una vera e propria novità nel settore, analizza la posizione della moto nello spazio, garantendo una sicurezza e un controllo della guida senza precedenti.

Il cuore tecnologico della KTM 990 Duke 2024 si riflette anche nell’elegante cruscotto con display TFT da 5 pollici, dotato di un vetro arrotondato e antigraffio, che offre una visuale chiara e intuitiva di tutte le informazioni essenziali al pilota.

La rinnovata interfaccia utente, con una grafica più accattivante e menu più intuitivi, rende l’esperienza di guida più coinvolgente e meno distrattiva. Inoltre, il modello è equipaggiato con diverse modalità di guida, tra cui le opzionali Performance e Track, che consentono una personalizzazione completa dell’esperienza di guida.

L’arrivo negli showroom è previsto per gennaio 2024

Innovativa è anche la presenza di una porta USB Type-C che permette di ricaricare dispositivi come smartphone o sistemi di navigazione, un dettaglio non trascurabile per il motociclista moderno. La nuova KTM 990 Duke, inoltre, non si limita a prestazioni di alto livello, ma offre anche una gamma di personalizzazioni grazie alle KTM PowerParts e KTM PowerWear, pensate per chi desidera un’esperienza di guida ancora più personalizzata e performante.

Disponibile nelle concessionarie KTM italiane a partire da gennaio 2024, la nuova naked austriaca sarà proposta ad un prezzo di 15.230 euro.