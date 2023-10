MV Agusta Superveloce 98 Edition Limitata: omaggio all’iconico monocilindrico 98cc

MV Agusta ha presentato ufficialmente la nuova MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata in versione speciale per celebrare il suo iconico monocilindrico da 98cc della MV 98.

Il panorama motociclistico italiano, radicato in una storia di coraggio, innovazione e intraprendenza, è testimone della grandezza di marchi leggendari come MV Agusta.

L’azienda varesina, simbolo di eccellenza nel settore, affonda le sue radici negli anni difficili del secolo scorso, quando gli spostamenti risultavano complessi a causa della carenza di trasporti pubblici. In questo contesto, la lungimiranza di Domenico Agusta – erede delle Officine Aeronautiche Giovanni Agusta – lo portò a ideare un veicolo che potesse risolvere tale problematica.

Nel 1943, Schiranna vide la nascita del primo motore firmato dalla casa motociclistica varesina: un monocilindrico da 98cc con cambio a 2 velocità. Questo propulsore, sebbene leggero e compatto, ebbe una produzione interrotta dopo poche settimane a causa degli eventi bellici.

Ma con la fine del conflitto, la produzione riprese, dando vita alla MV 98, distinguendosi per il suo caratteristico colore bordeaux. La scelta di tale tonalità potrebbe riflettere l’eredità aristocratica di Giovanni Agusta o forse semplicemente una scelta personale, ma ciò che è indiscutibile è l’eleganza che ha conferito a quella moto.

Tutti sono dipinti nell’esclusiva colorazione Rosso Verghera

Ora, 80 anni dopo la creazione di quel motore pionieristico, il marchio italiano celebra quel passato glorioso con l’esclusiva MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata. Questa edizione speciale, limitata a soli 300 esemplari numerati, si distingue per il suo colore Rosso Verghera.

Direttamente influenzato dalla tinta originale, questo rosso si caratterizza per una base opaca bicomponente con uno strato lucido, esaltando i suoi pigmenti metallici. Tale tonalità è frutto di ricerche avanzate nel CRC e ora rappresenta un esclusivo tributo a MV Agusta.

L’orgoglioso tricolore italiano si posiziona maestosamente sulla parte superiore del codino, affiancato dalla sigla 98 Edizione Limitata, entrambi testimonianze dell’autentica origine italiana di questo gioiello motoristico, concepito e realizzato interamente nello storico stabilimento di Schiranna, affacciato sul pittoresco lago di Varese.

La Superveloce non è solo un nome, ma una promessa. La sua tradizione racing risplende nel DNA di questo modello, e nella Superveloce 98 Edizione Limitata questa vocazione viene ulteriormente esaltata.

Il kit dedicato, presentato in un packaging bordeaux di gran classe, include il copricodino, un esclusivo telo coprimoto e il certificato di autenticità. Ma non solo, per gli amanti della pista, sono inclusi anche lo scarico a tre uscite Arrow e una centralina elettronica racing, entrambi ideali per sfruttare al massimo il tre cilindri.

È supportata da un tre cilindri da 147 CV

Ma andiamo al cuore della moto: il motore. Si tratta dell’inconfondibile tre cilindri in linea da 798cc, capace di erogare una potenza di 147 CV. La sua struttura leggera, infatti, permette alla moto di pesare solamente 173 kg a secco, valore che si riduce ulteriormente a 165 kg con l’aggiunta del kit racing.

Dettagli come l’albero motore controrotante, le camme con rivestimento DLC, le valvole in titanio e i cuscinetti ottimizzati rappresentano solo alcune delle raffinatezze tecniche che esaltano l’efficienza e le performance di questo propulsore.

Il richiamo storico alla cilindrata del motore, concepito nel 1943, non è solo un dettaglio estetico: è un omaggio a Domenico Agusta e alle Officine Aeronautiche Giovanni Agusta, elementi cardine della storia del marchio italiano. E non va dimenticato il certificato di autenticità, simbolo di esclusività, consegnato ad ogni fortunato possessore di una MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata.

Solo caratteristiche al top

Non è un segreto che il costruttore italiano abbia adottato componenti di eccellenza per la Superveloce 98 Edizione Limitata. A partire dai cerchi a raggi con finitura dorata, per non parlare dell’innovativo impianto frenante. Quest’ultimo, infatti, vanta una pompa radiale Brembo PR 16/19 e delle pinze M4.30 Stylema anteriore, completato perfettamente dall’ABS Continental MK100, opportunamente ricalibrato.

La tecnologia Ride by Wire ha subìto notevoli miglioramenti, in particolare grazie alla rotazione negativa della manopola dell’acceleratore. Il pannello degli strumenti vanta un display TFT a colori da 5.5 pollici, e non solo offre una visuale chiara e precisa, ma si distingue anche per la sua ampia personalizzazione e per la sua connettività per smartphone.

Sul fronte gomme, gli pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV Corsa assicurano performance al top mentre il sistema di localizzazione satellitare antifurto Mobisat aggiunge un ulteriore strato di sicurezza.

Se siete interessati alla Superveloce 98 Edizione Limitata, sappiate che la produzione è stata limitata a soli 300 esemplari. Non sorprende che la maggior parte di questi, vista la fama di MV Agusta e il legame storico con figure come Domenico Agusta e Officine Aeronautiche Giovanni Agusta, siano già stati prenotati dai collezionisti più affezionati del brand italiano.