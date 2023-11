Nuova BMW M 1000 XR: caratteristiche, design e motore della nuova sportiva tedesca

BMW Motorrad ha svelato ufficialmente la nuova BMW M 1000 XR sotto forma di una moto sportiva adatta alle lunghe distanze e con quattro cilindri da ben 201 CV.

Con il lancio della nuova BMW M 1000 XR, BMW Motorrad riafferma il suo impegno nello sviluppo di motociclette sportive progettate per eccellere sia in pista che nei viaggi a lunga distanza. La nuova M 1000 XR emerge come un punto di riferimento nel segmento crossover, fondendo con maestria l’agilità di una superbike con la comodità di una touring.

Nel panorama motociclistico attuale, questo nuovo modello si distingue per l’introduzione di caratteristiche tecniche all’avanguardia. Equipaggiata con un quattro cilindri derivato dalla celebre S 1000 RR, questo gioiello eleva il concetto di potenza e performance.

Ben 201 CV di potenza a disposizione

Con ben 201 CV di potenza a 12.750 g/min e 113 Nm di coppia massima a 11.000 g/min, la M 1000 XR 2024 garantisce una risposta immediata e vigorosa in ogni situazione di guida. Non solo vanta un incremento di 31 CV rispetto al modello precedente, ma si avvantaggia anche di un regime massimo elevato a 14.600 g/min, aspetto che testimonia l’ingegneria di precisione del produttore tedesco.

Il focus sulle performance si concretizza nell’affinamento dei rapporti di trasmissione: una corona con 47 denti, rispetto ai 45 della precedente S 1000 XR, assicura una spinta superiore in tutte le marce.

Sono stati integrati dei winglets

L’aerodinamica e la tecnologia delle sospensioni sono ottimizzate sia per l’alta velocità su strada che per i viaggi più estesi, senza tralasciare l’esperienza racing. Con un peso a vuoto di 223 kg, la BMW M 1000 XR 2024 si pone come la scelta ideale per gli appassionati alla ricerca di una moto che non comprometta prestazioni sportive con comfort di marcia.

Secondo quanto affermato da BMW Motorrad, la nuova sportiva si rivolge a quei motociclisti che non si accontentano, che desiderano esclusività, prestazioni e un’esperienza di guida senza pari. Si afferma nel segmento con innovazioni rivoluzionarie e prestazioni di alto livello.

È importante sottolineare che l’aggiornamento aerodinamico apportato da questa moto rappresenta un salto qualitativo nel controllo e nella stabilità del veicolo. Gli sviluppi nel design della nuova M 1000 XR includono l’integrazione di winglets nelle sezioni laterali anteriori, che iniziano ad esercitare la loro funzione già a 100 km/h.

Questi non solo riducono le impennate, consentendo di accelerare prima, ma forniscono anche un carico aggiuntivo di circa 12 kg sulle ruote anteriori quando la moto raggiunge i 220 km/h, migliorando la frenata e l’aderenza.

Vanta un telaio in alluminio

Progettato per eccellere sia su strada che in pista, il nuovo modello eredita il suo telaio in alluminio dalla consorella S 1000 XR 2024, ma si distingue nettamente per il suo orientamento alle prestazioni. Il costruttore tedesco ha dotato la M 1000 XR di un telaio che integra il Dynamic Damping Control (DDC), un sistema avanzato per il controllo delle sospensioni, che lavora in sinergia con un ammortizzatore di sterzo regolabile e un manubrio tubolare inclinato in avanti. Quest’ultimo, fresato con precisione e contraddistinto dalla scritta “BMW M 1000 XR” incisa al laser, testimonia l’attenzione del marchio tedesco ai dettagli e alla qualità.

Il focus sull’esperienza di guida è evidente anche nelle sospensioni, che vantano forcelle rovesciate da 45 mm di diametro, equipaggiate con inserti a cartuccia chiusa che promettono una risposta ottimale su qualsiasi tipo di asfalto. La regolazione del precarico della molla della forcella, in combinazione con il DDC di serie, apre nuovi orizzonti di personalizzazione della guida secondo le esigenze del pilota.

Impianto frenante ad alte prestazioni

Al di là del telaio e delle sospensioni, BMW Motorrad ha introdotto un impianto frenante migliorato, con piedini della forcella adattati per ospitare le innovative pinze freno M. Completano il pacchetto opzionale gli specchietti sul manubrio, che, oltre a un design accattivante, promettono di migliorare l’esperienza di guida.

Avvalendosi di freni M con pompa radiale per l’anteriore, frutto dell’esperienza maturata sulle piste del campionato mondiale Superbike, garantisce performance di arresto senza precedenti. Il blu anodizzato delle pinze freno M, abbinato all’iconico logo M, non solo enfatizza il design ma è sinonimo di qualità superlativa.

Ai suoi dischi anteriori da 320 mm di diametro e 5 mm di spessore si aggiungono cerchi in leggerissimo alluminio forgiato proposti di serie. Gli appassionati che cercano quel qualcosa in più possono optare per i cerchi M Carbon, disponibili all’interno del pacchetto M Competition o come optional dedicato.

Propone un quadro strumenti con display da 6.5 pollici

La nuova BMW M 1000 XR, oltre all’estetica, esalta la funzionalità grazie al Brake Slide Assist. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti significativo nella guida sportiva, consentendo di mantenere una derapata controllata anche in frenata in curva, un plus per gli amanti delle piste.

L’innovazione si sposta poi sul quadro strumenti, dove un display TFT da 6.5 pollici garantisce una leggibilità impeccabile. L’interfaccia è stata rinnovata e ora comprende una visualizzazione espansa dell’area rossa del contagiri e l’animazione M start-up, consolidando l’anima sportiva della M 1000 XR 2024.

Per i piloti più high-tech, il nuovo modello offre la possibilità di sbloccare funzionalità aggiuntive come l’M GPS Laptrigger e l’M GPS Datalogger attraverso l’interfaccia OBD, garantendo un’esperienza su strada ancora più vicina a quella di una moto da corsa.

Tre colorazioni disponibili

Il dinamismo che si aspetta da un veicolo BMW M è immediatamente percepibile in questa nuova moto. L’elegante aggressività del frontale è accentuata dalle nuove M winglets, realizzate con un design innovativo a quattro ali. La sportiva tedesca si distingue non solo per le sue forme, ma anche per la scelta dei colori: il telaio nero si fonde con gli iconici toni M Light Blue, Dark Blue e Red.

Quando si parla di prestazioni, la nuova BMW M 1000 XR 2024 stabilisce nuovi standard di riferimento. Con un motore che è il più potente mai visto su una sportiva dinamica a lunga percorrenza del costruttore tedesco, promette un’esperienza di guida esaltante. Le proporzioni, oltre ad essere esteticamente accattivanti, sono funzionali a garantire una guidabilità senza precedenti.

Per chi cerca quel qualcosa in più, il pacchetto M Competition è la quintessenza della tecnologia da corsa e del design sofisticato. Alleggerita di ulteriori 3 kg rispetto al modello standard, la moto si arricchisce con questo pacchetto che include componenti in M Carbon come il parafango anteriore e posteriore, i pannelli laterali, le coperture interne e quella del blocchetto di accensione/serratura.

A ciò si aggiunge un sistema di pedane pilota completamente regolabile, pedane passeggero e il Laptrigger MGPS per una personalizzazione completa dell’esperienza di guida.