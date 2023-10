Triumph Scrambler 1200 X ed XE: debutta il model year 2024 con diversi aggiornamenti

Triumph Motorcycles ha svelato nelle scorse ore la nuova Triumph Scrambler 1200 model year 2024 in due varianti: X ed XE. Entrambe sono dotate del motore twin Triumph Bonneville da 90 CV di potenza.

Il 2023 segna un momento decisivo per Triumph Motorcycles con la presentazione della gamma Triumph Scrambler 1200 2024. Questa collezione svela un profondo rinnovamento, caratterizzato dalla presentazione dell’avanguardista Scrambler 1200 X 2024 e la revisione della Scrambler 1200 XE con specifiche tecniche avanzate.

Il marchio britannico ha dotato entrambe le moto con il rinomato motore twin Triumph Bonneville da 1200cc, famoso per la sua erogazione potente e l’abbondante coppia. Tali dettagli, insieme alla ruota anteriore da 21” pronta per le sfide off-road e le finiture di alta qualità tipiche di Triumph, attestano l’intento del produttore britannico di elevare le performance e il design nel segmento Scrambler.

Due varianti disponibili

La Triumph Scrambler 1200 X 2024, progettata per sostituire la precedente XC, mantiene le performance dinamiche e una posizione di guida dominante, tanto apprezzate dagli appassionati. Tuttavia, offre importanti novità: un’altezza della sella di 820 mm (riducibile a 795 mm con la sella bassa opzionale), un design ciclistico ottimizzato, un prezzo competitivo e degli intervalli di manutenzione ogni 16.000 km per garantire costi di gestione ragionevoli.

D’altra parte, la Triumph Scrambler 1200 XE 2024 si distingue con novità tecniche notevoli, tra cui pinze Brembo Stylema di ultima generazione e sospensioni avanzate. Questo modello ha anche subito un’evoluzione estetica e si presenta con una maggiore propensione all’uso turistico.

Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles, ha sottolineato la visione chiara dietro questi due prodotti: la nuova Scrambler 1200 XE è pensata per i motociclisti avventurosi sia in città che su terreni sconnessi, puntando a prestazioni e versatilità superiori. Mentre la nuova Scrambler 1200 X risponde alle richieste specifiche di molti appassionati, offrendo un’esperienza di guida migliorata, soprattutto grazie ad una sella più bassa e un rapporto qualità/prezzo ancor più conveniente rispetto alla precedente Scrambler 1200 XC.

Prestazioni senza compromessi

Entrambi i modelli esibiscono eccellenti prestazioni, garantite dal collaudato motore bicilindrico Bonneville da 1200cc, associato ad un innovativo corpo farfallato da 50 mm e a collettori di scarico riprogettati. Questa combinazione assicura una distribuzione della coppia notevolmente ampliata, effettiva dai 5000 g/min fino alla massima potenza.

Il costruttore britannico ha messo a punto i modelli 2024 con una particolare attenzione all’equilibrio tra potenza e coppia, sia su strada che in fuoristrada. Con 90 CV raggiunti a 7000 g/min e una coppia massima di 110 Nm a 4250 g/min, le prestazioni sono di prim’ordine. Il doppio scarico, impreziosito da silenziatori in acciaio inossidabile spazzolato, garantisce un sound profondo e distintivo.

Equipaggiamento e dettagli costruttivi

Dal punto di vista costruttivo, le due nuove Scrambler vantano un robusto telaio tubolare in acciaio, specificamente progettato per loro. Le ruote a raggi in acciaio inossidabile, accoppiate a cerchi in alluminio leggeri e durevoli, esaltano ulteriormente le loro caratteristiche.

Tuttavia, la nuova Triumph Scrambler 1200 X e la nuova Triumph Scrambler 1200 XE differiscono a livello ergonomico: la XE, grazie al manubrio più ampio di 65 mm rispetto alla X, promette un controllo maggiore in fuoristrada. Inoltre, si distingue per comandi a pedale regolabili e un distanziale rimovibile, garantendo versatilità e adattabilità alla guida.

Nel dettaglio, la XE, con un forcellone di 579 mm, è più lunga di 32 mm rispetto alla X, fornendo maggiore stabilità su terreni impegnativi. Invece, la X offre una guida su strada agile e dinamica grazie al suo passo ridotto.

Pneumatici e sospensioni: scelte mirate

Triumph ha equipaggiato i due modelli con pneumatici Metzeler dedicati: la X con i dual purpose Karoo Street ideali per la strada e la XE con i più sportivi Metzeler Tourance perfetti per un equilibrio strada/fuoristrada. Per chi desidera prestazioni fuoristrada estreme, il marchio britannico raccomanda i Michelin Anakee Wild.

Le sospensioni delineano ulteriormente le differenze tra i due modelli. La X si avvale di forcelle Marzocchi da 45 mm ottimizzate per la strada mentre la XE, progettata per il fuoristrada, adotta sospensioni Marzocchi completamente regolabili, con una maggiore escursione anteriore e posteriore di 250 mm.

Dando uno sguardo dettagliato alla nuova gamma, si può subito notare l’apporto significativo che la casa motociclistica britannica ha voluto dare al comparto frenante e tecnologico di questi gioielli su due ruote.

Nella Scrambler 1200 XE 2024, possiamo ammirare l’innovazione rappresentata dalle pinze anteriori monoblocco radiali Brembo Stylema, abbinati a doppi dischi flottanti da 320 mm. Un ensemble che garantisce ottime frenate in ogni condizione.

Al contrario, la Scrambler 1200 X 2024 presenta un avantreno con doppio disco flottante da 310 mm e pinze assiali Nissin. Il posteriore, per entrambi i modelli, prevede un disco da 255 mm accompagnato da una pinza Nissin, confermando l’attenzione di Triumph Motorcycles anche sul retro della moto. Un dettaglio non da poco è la regolabilità della leva del freno anteriore, per adeguarsi alle esigenze del pilota.

Innovazione e tecnologia ai massimi livelli

Entrando nel cuore tecnologico, le Triumph Scrambler 1200 XE e Scrambler 1200 X 2024 brillano per le loro dotazioni avanzate. A bordo troviamo l’ABS Cornering e il Cornering Traction Control, studiati per modulare la propria azione assicurando trazione e controllo ad ogni angolo di piega.

Il marchio britannico non si ferma qui: la 1200 X offre cinque modalità di guida (Sport, Road, Rain, Off-Road e Rider Configurabile) mentre la 1200 XE, pensata per i più esperti, introduce una sesta modalità chiamata Off-Road Pro per un controllo assoluto su terreni impegnativi.

La collaborazione con Continental ha portato allo sviluppo dell’unità di piattaforma inerziale (IMU), un sistema sofisticato che analizza automaticamente vari parametri, tra cui rollio, beccheggio e angolo di piega, per garantire sicurezza e stabilità di guida.

Oltre alla potenza e alla tecnologia, il produttore britannico ha curato minuziosamente l’esperienza utente. La variante XE sfoggia una dashboard TFT a colori, personalizzabile con diverse opzioni per visualizzare le informazioni, mentre la X presenta un display ibrido LCD/TFT, incastonato in un elegante quadrante circolare, facilmente leggibile in ogni condizione luminosa.

Finiture di livello premium

Si potrebbe affermare senza esitazione che il design distintivo e aggressivo dei doppio terminali di scarico in posizione rialzata della nuova Triumph Scrambler 1200 X e della nuova Scrambler 1200 XE diventa quasi un manifesto estetico.

Ogni tratto, dal serbatoio del carburante magistralmente cesellato all’innovativo design sottile degli indicatori di direzione, rispecchia l’attenzione ai dettagli e la maestria del brand.

Rivolgendo lo sguardo alle finiture, il costruttore britannico non ha deluso affatto. I pannelli laterali con stemma Scrambler 1200 in alluminio spazzolato, l’iconico badge triangolare Triumph sul serbatoio e il cinturino in acciaio inossidabile posizionato longitudinalmente sono esempi di artigianalità.

Ma non finisce qui: la Scrambler 1200 X 2024 si distingue con i suoi parafanghi verniciati di alta qualità mentre la Scrambler 1200 XE 2024 sfoggia parafanghi in alluminio spazzolato.

Tante colorazioni disponibili

E parlando di colorazioni, è impossibile non notare le tre combinazioni offerte per ciascun modello. La Triumph Scrambler 1200 XE, ad esempio, spazia dal contemporaneo Phantom Black & Storm Grey con accenti rossi al Baja Orange & Phantom Black, senza tralasciare l’intramontabile Sapphire Black. D’altro canto, la Scrambler 1200 X si presenta nel maestoso Carnival Red, nell’originale Ash Grey o nel sempre classico Sapphire Black.

Ma il vero pilastro della personalizzazione risiede negli accessori. Triumph offre una gamma di oltre 70 accessori originali, progettati per ampliare le capacità della moto. Dal parabrezza alto Dakar, passando per il parafango anteriore e le barre di protezione in acciaio inossidabile, fino alla vasta gamma di soluzioni per il bagaglio con una capacità complessiva di 102 litri.

Arrivando ai prezzi, la Triumph Scrambler 1200 X 2024 viene proposta a 14.995 euro. Per la Triumph Scrambler 1200 XE 2024, invece, bisognerà sborsare 16.595 euro. Entrambe saranno disponibili a partire da gennaio 2024. Per coloro che non vogliono aspettare, entrambi i modelli sono già configurabili e ordinabili presso le concessionarie di Triumph Motorcycles.