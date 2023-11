Tutte le novità Zero Motorcycles a Eicma 2023

Il brand californiano rinnova la sua gamma rendendo più accessibili e prestazionali sia la linea Street sia la Dual Sport.

Zero Motorcycles, leader mondiale nel segmento delle moto e dei propulsori elettrici, ha scelto EICMA 2023 per lanciare a livello globale la nuova gamma MY2024. Con oltre 16 anni di sviluppo, il marchio californiano può vantare una storia straordinaria, evidenziata dagli oltre 265 milioni di chilometri percorsi dai suoi appassionati proprietari, che rappresentano una testimonianza tangibile della qualità e dell’affidabilità dei prodotti Zero.

Zero Motorcycles: quante novità a Eicma 2023

Zero Motorcycles si distingue come punto di riferimento per le moto full size e 100% elettriche, offrendo la più ampia gamma di potenze e destinazioni d’uso presente sul mercato, rispondendo così alle molteplici esigenze degli amanti delle due ruote che vogliano avvicinarsi alle moto elettriche. A sottolineare il ruolo di marchio predominante nel settore delle moto elettriche e il successo a livello globale dei suoi prodotti, Zero Motorcycles ha deciso di confermare, a partire da EICMA 2023, e per tutta la stagione 2024, i listini oggi in promozione. La gamma Street ha come modelli di punta le SR/F e SR/S.

Ad EICMA 2023 viene svelata l’inedita “S” basata sulla performante piattaforma delle sorelle maggiori ma immatricolabile come 11 kW. La nuova “S” prende il posto della precedente, che è stata la moto elettrica stradale di dimensioni europee più longeva al mondo. La nuova Zero S MY24 è capace di offrire un imbattibile rapporto fra costo di utilizzo e autonomia disponibile, definito in California “range for dollar”, grazie al nuovo motore Z-Force 75-7 e al prezzo di listino stabilito in 17.840 euro.

Il motore Z-Force 75-7 che equipaggia la nuova “S” nella variante 11kW offre prestazioni decisamente superiori a un’unità termica di pari potenza, grazie alla coppia motore costante e alla progressione gestita dall’elettronica, senza le perdite dovute a una trasmissione di tipo tradizionale. Lo Z-Force 75-7 per il modello 2024 è inoltre dotato dello stesso hardware esterno derivato dalla più potente SR/F, mentre l’architettura interna specifica punta alla massimizzazione della potenza erogata e alla riduzione del peso. Il risultato è una massa di 223 kg, un dato eccellente nel segmento delle naked elettriche full size e con dotazione tecnica comparabile.

Per la nuova Zero Motorcycles S viene dichiarata un’autonomia fino a 248 km nel ciclo urbano. La gestione elettronica del motore è regolabile per massimizzare le prestazioni oppure ottimizzare l’autonomia, ma in entrambi i casi l’accelerazione da fermo, così come la ripresa dalle basse velocità, pongono la “S” a livello di una naked di potenza dichiarata molto superiore. Fra i modelli della gamma Street che hanno subito un’evoluzione a favore dei potenziali utilizzatori c’è anche la SR, che per la stagione 2024 sarà disponibile di serie nella configurazione per chi ha conseguito la patente A2, ma con la possibilità di un upgrade in vista del passaggio alla patente A. La MY24 SR rimane cosi la moto elettrica più flessibile e personalizzabile presente sul mercato, grazie alle potenzialità di upgrade in termini di capacità della batteria e della potenza installata.

Zero Motorcycles: la gamma Dual Sport

La famiglia “Dual Sport” Zero nel 2024 sarà formata dall’adventure bike DSR/X, che nella versione MY24 è dotata di ruote a raggi di serie e pneumatici Pirelli Scorpion, e da due moto realizzate sulla stessa piattaforma ma dedicate ai possessori di patente A1 o B e A2: la DS MY24 e la DSR MY24. La DS rappresenta il nuovo prodotto d’accesso alla gamma Dual Sport di Zero Motorcycles. Per la prima volta le caratteristiche di comfort e autonomia del prodotto DSR/X vengono offerte con un motore immatricolabile entro gli 11 kW e dunque guidabile dai 16 anni o con la patente B. La nuovissima DS MY24 offre una coppia eccezionale per affrontare ogni tipo di percorso, dalle strade urbane ai tragitti ricchi di curve, senza imbarazzi anche nei facili sterrati. Di serie monta pneumatici Pirelli Scorpion e ruote in lega leggera, che contribuiscono alla riduzione del peso complessivo della moto, fissato a 239 kg.

La nuova DSR MY24 è la proposta Zero Motorcycles pensata per i possessori di patente A2. Offre caratteristiche di coppia uniche nel mercato, con un valore costante di ben 170 Nm, garante di un’erogazione poderosa ed emozionante. Attraverso un aggiornamento software effettuabile presso i rivenditori ufficiali Zero Motorcycles, può essere potenziata per i possessori di patente A. In questo caso la coppia raggiunge il valore di ben 195 Nm. Altra importante novità della gamma dual sport è la versione Black Forest Edition dedicata al top di gamma DSR/X, l’adventure bike di Zero Motorcycles.

La DSR/X Black Forest Edition è una versione della DSR/X, realizzata appositamente per le avventure più estreme e dalla dotazione full optional. Caratterizzata dalla esclusiva colorazione total black lucido, si distingue dalla versione standard per la dotazione di serie, che comprende un parabrezza maggiorato, paramani, barre para motore, protezioni fari, fari supplementari, cavalletto centrale e tris di borse.

Per questo modello è disponibile anche un kit catena per le situazioni di fuoristrada più impegnativo e una linea accessori che puntano ad aumentare ulteriormente la capacità della batteria o la velocità di ricarica. SR MY24 e DSR MY24 sono infatti disponibili in versione immatricolata per patente A2 e quindi con potenza a libretto entro i 35kW.