Yamaha MT-09 2024: una dichiarazione di stile e potenza

La moto ha un design ancora più aggressivo, posizione di guida perfezionata e salto in avanti sul fronte della tecnologia. Arriverà nelle concessionarie a marzo del 2024 al prezzo di listino di 10.899 euro

Ci sono diversi modi per definire la nuova Yamaha MT-09 2024 ma a noi piace quesa: una dichiarazione di potenza e stile. Questa Hyper Naked è pronta a solcare le strade con un nuovo look aggressivo, una posizione di guida perfezionata e la più recente tecnologia.

Yamaha MT-09 2024: le caratteristiche

La prima MT-09 ha fatto il suo debutto nel 2013, con il motore CP3 a tre cilindri e un telaio sofisticato in metallo, e da allora ha rivoluzionato il mondo delle Hyper Naked. Nel 2024, Yamaha ha alzato ulteriormente l’asticella della “Darkness” unendo intelligenza e stile per offrire una pura esperienza MT-09. Questa nuova generazione promette un’esperienza di guida ancora più avvincente, con uno stile aggressivo e specifiche di alta qualità, grazie alle ultime innovazioni tecnologiche. L’introduzione della MT-09 ha segnato un momento di rottura rispetto al tradizionale design delle moto giapponesi, portando uno stile audace e moderno nelle strade delle città più grandi del Giappone. Il suo aspetto aggressivo è accompagnato da un telaio progettato per una guida agilissima e un motore CP3 con una coppia incredibile, il tutto pensato per stimolare i sensi e dare il via a una nuova era Yamaha.

Un nuovo faro a Led, incluso in una cover riprogettata, crea una relazione più omogenea tra il faro e il serbatoio del carburante e trae ispirazione dalla Mt originale. Il doppio proiettore è stato anche migliorato, con un compatto modulo lente più piccolo e più sottile rispetto al modello precedente. Il serbatoio è stato progettato per favorire una posizione di guida più attiva e libera, pur mantenendo l’estetica muscolare e accattivante che è diventata sinonimo del nome Mt. Il manubrio è ora più in basso, con il pilota che può scegliere tra due posizioni regolabili in base alle proprie preferenze. Le pedane dal nuovo design sono state arretrate di 30,6 mm rispetto al modello precedente e sono state rialzate di 9,5 mm. L’altezza può essere regolata in due posizioni.

Il CP3, omologato Euro 5+, mantiene il ruggito tipico del tre cilindri da 890 cc e 119 Cv di potenza massima. L’acustica della nuova Mt-09, invece, è ulteriormente amplificata tramite un airbox riprogettato con due condotti di aspirazione dell’aria di nuova progettazione, che accentuano i rumori ad alta frequenza. La MT-09 è equipaggiata con il sistema Yamaha Chip Controlled-Throttle (YCC-T) in un telaio leggero e snodato. Questa combinazione offre prestazioni eccezionali, tecnologia avanzata e funzionalità di alto livello. La terza generazione di MT-09 è alimentata da un sofisticato sei assi Inertial Measurement Unit (IMU), sviluppato direttamente dalla R1, che controlla vari sistemi elettronici di assistenza al pilota, tra cui il Traction Control System (TCS), Slide Control System (SCS), Lift Control System e Brake Control (BC). Questi sistemi garantiscono una guida più sicura e dinamica.

La MT-09 2024 permette ai piloti di personalizzare l’esperienza di guida attraverso il menu Yamaha Ride Control (YRC) con tre modalità integrate (“Sport,” “Street,” “Rain”) e la possibilità di creare due modalità “Custom,” i piloti possono regolare le impostazioni per adattarsi alle diverse situazioni. Questo livello di personalizzazione è un’aggiunta preziosa per i motociclisti esigenti.

Per il 2024 è stata introdotta la funzione Bsr (Back Slip Regulator) che offre stabilità quando la ruota posteriore si blocca a seguito di un’eccessiva frenata del motore. Ai controlli alla guida si aggiunge il cruise control per trasferimenti in relax. Sulla MT-09 è presente il cambio rapido di terza generazione, con funzione di quickshifter bidirezionale per scalate e innesti di marcia senza l’utilizzo della frizione. La moto ha uno uno schermo Tft da 5” tutto nuovo, con un’interfaccia moderno ed elegante che permette di scegliere tra quattro tematiche diverse. La connettività dello smartphone è di serie tramite la Communication Control Unit (Ccu) che offre ai piloti la possibilità di restare connessi durante la guida collegando lo smartphone alla moto tramite il link all’app MyRide.

Una volta collegato, i piloti possono anche utilizzare il sistema di navigazione gratuito Garmin StreetCross che visualizzerà la navigazione curva dopo curva sul display. È inoltre possibile fornire energia ai dispositivi esterni tramite la nuova presa Usb di tipo C posizionata sotto la sella. Una nuova funzione Ess (Emergency Stop Signal) agisce in caso di frenata improvvisa, azionando le luci di sicurezza per avvertire gli utenti della strada che la moto si sta fermando a velocità elevata per una situazione di emergenza.

Yamaha MT-09 2024: colori e prezzi

La nuova Mt-09, così come la versione da 35 kW, saranno disponibili in tre colori, ovvero Midnight Cyan, Icon Blue e Tech Black, a partire da marzo 2024 e al prezzo di listino di 10.899.