Yamaha Ténéré 700 Explore Edition MY 2024 caratteristiche e prezzi

Tra le novità più interessanti per il 2024 in casa Yamaha c’è , senza dubbio la nuova Ténéré 700 Explore Edition. Lanciato sul mercato francese, tedesco e italiano quest’anno, il modello Ténéré 700 Explore Edition si è rapidamente affermata come la scelta migliore per i piloti Adventure le cui priorità sono comfort, funzionalità e accessibilità.

Yamaha Ténéré 700 Explore Edition: le caratteristiche

L’altezza della sella di 860 mm, l’ampio parabrezza, il cambio rapido della Ténéré 700 Explore rendono più facile per chiunque scoprire cosa si nasconde oltre il prossimo orizzonte. L’accento è posto sul comfort per le lunghe distanze e sulla capacità di trasporto dei bagagli. La linea Explore garantisce che la gamma Ténéré continui ad attirare un’ampia gamma di piloti con priorità diverse. La versione 2024 arriverà sul mercato con nuove grafiche specifiche e nuovi cerchi a raggi in alluminio anodizzato.

La Forcella KYB da 43 mm ha un’escursione della ruota di 190 mm (20 mm in meno rispetto alla Ténéré 700), il mono posteriore, regolabile da remoto, ha escursione della ruota di 180 mm. L’altezza della sella è di 860 mm e permette di salire più agevolmente e avere un maggiore controllo. L’ampio parabrezza per un livello di protezione dal vento elevato emette il telaietto per le borse laterali è di serie.

L’app gratuita MyRide di Yamaha offre a tutti i piloti della Ténéré 700 Explore la possibilità di ottenere più divertimento e informazioni da ogni uscita in strada. Disponibile per i dispositivi iOS e Android, traccia e salva ogni tragitto percorso e consente agli utenti di creare una storia personale e aggiungere le foto dei viaggi da condividere poi sui social media. MyRide consente inoltre agli utenti di esaminare tutte le statistiche di guida, tra cui la distanza totale, l’altitudine, la velocità massima, la velocità media, l’accelerazione e l’angolo di piega per confrontarli con gli altri motociclisti. Per Ténéré 700 Explore, MyRide è anche l’app che consente la connettività, per consentire ai piloti di visualizzare le comunicazioni relative alle chiamate e ai messaggi in arrivo sul cruscotto TFT.

Yamaha Ténéré 700 Explore Edition: disponibilità e prezzi

Ténéré 700 Explore sarà disponibile da gennaio 2024 al prezzo di listino 11.799 euro franco concessionario nella colorazione Tech Kamo con grafiche aggiornate. Yamaha ha sviluppato una vasta gamma di pacchetti e singoli accessori originali che consentono al proprietario di una Ténéré 700 Explore di personalizzare facilmente la propria moto che si possono ordinare prima di ritirare la moto e farli montare dal proprio concessionario Yamaha.