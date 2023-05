Ducati festeggia i 400 trionfi nel Campionato Mondiale Superbike

I trionfi totali ottenuti da Ducati in WorldSBK sono più del doppio rispetto al secondo costruttore di questa classifica: un risultato straordinario che si va ad aggiungere agli oltre mille podi conquistati dalle Rosse di Borgo Panigale

Ducati continua a scrivere nuovi record nel Campionato Mondiale Superbike. La fantastica tripletta ottenuta ad Assen dal Campione del Mondo in carica Alvaro Bautista è valsa infatti alla Casa motociclistica di Borgo Panigale la vittoria numero 400 nella massima competizione riservata alle derivate di serie, a cui Ducati partecipa fin dalla prima edizione del 1988. I primi posti totali ottenuti in gara dai piloti Ducati sono più del doppio rispetto al secondo costruttore che compare in questa classifica.

Superbike: Ducati fa rima con record

Sei generazioni di supersportive Ducati hanno contribuito a scrivere la storia del motociclismo moderno, mettendo in bacheca numeri straordinari. Le 400 vittorie si aggiungono infatti agli oltre 1000 podi (risultato mai raggiunto da alcun costruttore in nessuna disciplina motociclistica), ai 15 Titoli Mondiali Piloti e ai 18 Titoli Mondiali Costruttori . Sono cifre che da sole descrivono bene la leadership tecnologica e l’attitudine vincente di un’Azienda che lavora quotidianamente per eccellere nel mondo delle competizioni e successivamente per trasferire le competenze acquisite sui prodotti di serie per gli appassionati ducatisti. La firma sulla vittoria #400 è arrivata per mano di Alvaro Bautista, che con la tripletta di Assen ha raggiunto i 40 successi in WorldSBK con Ducati e ha portato a 56 punti il suo margine di vantaggio sul secondo in classifica nel Mondiale 2023. Il pilota spagnolo è il volto in prima pagina di un traguardo ottenuto grazie al talento di Campioni entrati nel cuore degli appassionati, tra cui vanno sicuramente citati Carl Fogarty con le sue 55 vittorie, Troy Bayliss con 52 affermazioni, Chaz Davies con 28, Doug Polen con 26, Raymond Roche con 23, ma anche altri 26 piloti diversi che hanno contribuito al raggiungimento di questo grande obiettivo. I successi di questi campioni sono stati accompagnati e resi possibili da modelli che hanno segnato in maniera indelebile la storia delle due ruote. La moto più vincente è l’iconica 916/996/998 con 120 vittorie, seguita dalla famiglia Panigale con 87 affermazioni (di cui 59 ottenute dal modello attuale, la Panigale V4, qui il link alla pagina dedicata) e dalla 851/888 con 78 primi posti.

Tutti i piloti che hanno contribuito alle 400 vittorie nel WorldSBK: Alvaro Bautista, Troy Bayliss, Ben Bostrom, Shane Byrne, Carlos Checa, Pierfrancesco Chili, Troy Corser, Chaz Davies, Michel Fabrizio, Giancarlo Falappa, Carl Fogarty, Anthony Gobert, Sylvain Guintoli, Noriyuki Haga, Neil Hodgson, John Kocinski, Regis Laconi, Lorenzo Lanzi, Mauro Lucchiari, Marco Lucchinelli, Garry McCoy, Marco Melandri, Andy Meklau, Stephane Mertens, Doug Polen, Scott Redding, John Reynolds, Michael Ruben Rinaldi, Raymond Roche, James Toseland, James Whitham, Ruben Xaus

Tutte le moto che hanno contribuito alle 400 vittorie nel WorldSBK:

851/888 – 78 vittorie

916/999/998 – 120 vittorie

999 – 63 vittorie

1098/1198 – 52 vittorie

Panigale/Panigale V4 – 87 vittorie