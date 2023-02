F1 2023: gli orari Tv dei test pre-stagionali in Bahrain

Il Mondiale di Formula 1 2023 è pronto ad accendere i motori con la tre giorni di test pre-season in Bahrain, trasmessa in diretta da Sky Sport F1

Non vedete l’ora di vedere in azione la nuova Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz? Allora nei prossimi giorni dovete assolutamente sintonizzare il vostro televisore sul canale Sky Sport F1, piattaforma dedicata che trasmetterà in diretta la tre-giorni di test pre-stagionali del Mondiale di Formula 1 2023 sul circuito Sakhir in Bahrain. Si tratta dell’unico banco di prova prima della partenza ufficiale del Campionato, prevista il successivo 5 marzo proprio sulla pista posizionata in mezzo al deserto del Bahrain.

Per i più sfegatati, questa sarà inoltre l’occasione per vedere finalmente dal vivo la nuova Red Bull RB19, che sarà portata tra i cordoli dalla collaudata coppia formata dal Campione del Mondo in carica Max Verstappen e dal suo gregario Sergio Perez. I test pre-season del Mondiale di F1 2023 potranno essere guardati sul canale 207 Sky Sport F1, su Now TV oppure sul canale Youtube di Sky Sport F1: ecco qua sotto tutti gli orari ufficiali aggiornati al fuso orario italiano.

Giovedì 23 febbraio

Mattino: 8-12

Pomeriggio: 13-17:30

Venerdì 24 febbraio

Mattino: 8-12

Pomeriggio: 13-17:30

Sabato 25 febbraio

Mattino: 8-12

Pomeriggio: 13-17:30