F1 2023, GP Azerbaijan: Perez e Red Bull vincono la sprint race a Baku, Leclerc 2°

La Red Bull di Sergio Perez mette il proprio sigillo sulla Sprint Race di sabato pomeriggio a Baku, battendo la Ferrari di Charles Leclerc partita dalla pole position. Completa il podio Max Verstappen.

Il sabato del Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 si tinge dei colori Red Bull grazie a Sergio Perez, primo sotto la bandiera a scacchi della Sprint Race in un formato completamente rivisitato. Il pilota messicano, partito dalla prima fila sullo schieramento di partenza, ha scalzato il poleman Charles Leclerc nel corso dell’8° giro ed è stato in grado anche di segnare il giro veloce. Con questo successo, il 33enne ha incassato otto punti utili per la classifica iridata.

Bicchiere mezzo pieno per Leclerc. Il monegasco aveva firmato il miglior tempo assoluto nello “Shootout” – una qualifica più breve, sempre divisa in tre sessioni – di questa mattina, danneggiando tuttavia la propria monoposto: proprio per questo motivo, l’alfiere della Ferrari ha evitato ogni tipo di bagarre con Perez, accontentandosi comunque del secondo posto.

Verstappen a podio (nonostante una Red Bull danneggiata)

Gradino più basso del podio per Max Verstappen. Dopo aver perso la propria posizione al via a vantaggio di George Russell (che gli ha danneggiato la fiancata), il campione del mondo in carica ha sfruttato al meglio la successiva ripartenza dopo il periodo di safety-car per passare il britannico della Mercedes. Negli ultimi giri, il neerlandese ha provato a riavvicinarsi a Leclerc, ma non è riuscito concretamente a mettere in crisi il ferrarista.

Russell ha concluso quarto, davanti a Carlos Sainz e a Fernando Alonso: i due spagnoli, portacolori rispettivamente di Ferrari e Aston Martin, erano riusciti a scalzare al restart la Mercedes di Lewis Hamilton, quest’ultimo classificatosi settimo. Lance Stroll (Aston Martin) ha guadagnato l’ultimo punto disponibile con l’ottava posizione, con Alex Albon (Williams) e Oscar Piastri (McLaren) immediatamente alle sue spalle. L’unico ritiro registrato è quello di Yuki Tsunoda (AlphaTauri), che ha colpito il muro e ha perso lo pneumatico posteriore sinistro.

Ricordiamo che domani ci sarà la gara vera e propria, con le posizioni di partenza decise durante le qualificazioni di venerdì pomeriggio. Leclerc partirà ancora una volta davanti, con Verstappen, Perez e Sainz nelle posizioni immediatamente successive.

F1 2023, GP Azerbaijan: classifica sprint race, Baku