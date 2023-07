F1 2023, GP Belgio: Verstappen infila la decima vittoria, Leclerc e Ferrari a podio

Inarrestabile il cammino in campionato di Max Verstappen, vincitore anche del Gran Premio del Belgio dopo la sprint race di sabato. Sergio Perez completa la doppietta Red Bull, Charles Leclerc terzo su Ferrari.

Non ci sono più parole per descrivere la stagione indimenticabile di Max Verstappen in Formula 1. Il campione del mondo in carica ha dominato anche il Gran Premio del Belgio, sull’insidioso circuito di Spa-Francorchamps, a bordo della sua Red Bull, ormai sempre più un razzo rispetto al resto della concorrenza. I numeri dicono tutto: decimo successo dell’anno, l’ottavo consecutivo e totale en-plain da parte della squadra austriaca.

Proprio Sergio Perez ha messo la proverbiale ciliegina sulla torta, concludendo alle spalle del compagno di squadra e dopo aver guidato le prime fasi di gara. Piccola gioia, invece, per la Ferrari, ritornata sul podio dopo un’assenza che durava dal Gran Premio d’Austria. Ancora una volta è stato Charles Leclerc a regalare il risultato alla Rossa: alla partenza, in monegasco a provato a tenere a bada Perez dalla pole position, ma la notevole differenza nella velocità di punta ha reso impossibile tale compito.

Hamilton vicino al podio

Ai margini dei primi tre si posiziona Lewis Hamilton con la Mercedes, poco più avanti rispetto a Fernando Alonso, quinto con l’Aston Martin. Sesto George Russell con l’altra Mercedes, davanti a Lando Norris su McLaren, ad Esteban Ocon su Alpine e Lance Stroll su Aston Martin. Ritorna finalmente in zona punti un coriaceo Yuki Tsunoda (AlphaTauri), decimo.

Non è andata troppo bene a Pierre Gasly, undicesimo su Alpine. Dietro di lui troviamo le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, rispettivamente 12° e 13°. Completano la classifica Alexander Albon (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (AlphaTauri), Logan Sargeant (Williams) e Nico Hulkenberg (Haas).

Completo disastro per Sainz

Giornata nera per Carlos Sainz e Oscar Piastri. Allo spegnimento dei semafori, lo spagnolo ha provato a sorpassare all’interno Hamilton, bloccando le ruote; tuttavia, non si è accorto che all’interno c’era l’australiano, tagliando completamente la sua traiettoria. La McLaren ha subìto danni irreparabili, mentre la Ferrari ha proseguito con la fiancata destra malconcia, tanto da far ritirare l’iberico dalla corsa.

F1 2023, GP Belgio: classifica gara