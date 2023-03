F1 2023, GP del Bahrain: gli orari Tv Sky e TV8 di Sakhir

Il Mondiale di F1 2023 riparte con la prima tappa della stagione, il Gran Premio del Bahrain sul circuito Sakhir

Finalmente si torna in pista! Dopo i test pre-season della scorsa settimana, il Mondiale di F1 2023 è pronto a ripartire con la prima tappa del calendario iridato, il Gran Premio del Bahrain al via questo fine settimana del 3-5 marzo. Il circuito Sakhir rappresenterà quindi il primo banco di prova per le nuove monoposto: la Red Bull sarà ancora la prima forza? Riuscirà la Ferrari a raggiungere subito la vetta della classifica? E la Mercedes, tornerà definitivamente in lotta per il Campionato?

Lo scopriremo questo fine settimana con il Gran Premio del Bahrain, trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport F1 (canale 207) e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre. Qua di seguito l’orario ufficiale aggiornato al fuso orario italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL BAHRAIN

Venerdì 3 marzo

12.30-13.30 Prove libere 1

16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 4 marzo

12.30-13.30 Prove libere 3

16:00-17:00 – Qualifiche (differita su TV8 alle 21:00)

Domenica 5 marzo – 16:00 Gara (differita su TV8 alle 21:00)