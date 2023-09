F1 2023, GP Italia: spaziale pole position di Sainz e Ferrari, Verstappen e Leclerc inseguono

Davanti al pubblico italiano di Monza, Carlos Sainz regala la seconda pole position stagionale alla Ferrari. Terzo posto per Charles Leclerc, mentre nel mezzo s’infila la Red Bull di Max Verstappen.

Tripudio Rosso nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia di Formula 1: Carlos Sainz stupisce tutti e conquista una fantastica pole position davanti al pubblico di casa della Ferrari. Lo spagnolo, nel suo ultimo tentativo, è riuscito a fissare il miglior tempo di 1’20”294, battendo di soli 13 millesimi Max Verstappen, costretto ad “accontentarsi” della seconda posizione.

Il campione del mondo della Red Bull è sempre stato il principale antagonista del Cavallino, ma al termine delle prove cronometrate ha assicurato via radio che nella gara di domani darà di nuovo loro filo da torcere. Peccato per Charles Leclerc, terzo con un distacco di 67 millesimi dal compagno di squadra: il monegasco avrà al suo fianco George Russell, quarto su Mercedes.

Bravo Albon, indietro Alonso

Poco brillante – se rapportata a quella di Verstappen – la prestazione di Sergio Perez, mai realmente in lizza per la pole position e, anzi, fermo al quinto posto. Colpaccio da parte di Alex Albon con la Williams, sesto davanti a Oscar Piastri su McLaren, settimo, e a un Lewis Hamilton in difficoltà con la Mercedes, ottavo. Nono Lando Norris con l’altra McLaren.

Giornata complicata anche per Fernando Alonso, non in grado di andare oltre la decima posizione. Sfiorano la Q3 le due AlphaTauri di Yuki Tsunoda e Liam Lawson, rispettivamente 11° e 12°. La classifica prosegue con Nico Hulkenberg (Haas), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Logan Sargeant (Williams). Primo degli eliminati in Q1 è Guanyu Zhou (Alfa Romeo), assieme clamorosamente alle Alpine di Pierre Gasly e Esteban Ocon. Ultimi due posti per Kevin Magnussen (Haas) e Lance Stroll (Aston Martin).

F1, GP Italia: orari e dove vederla in TV

Il GP d’Italia è in programma domani, alle ore 15:00 italiane, e sarà visibile in diretta (in chiaro) sul canale TV8, oltre ovviamente su Sky Sport F1. Curiosamente, negli ultimi cinque anni hanno vinto altrettanti costruttori diversi: Mercedes (2018), Ferrari (2019), AlphaTauri (2020), McLaren (2021) e Red Bull (2022).

F1 2023, GP Italia: classifica qualifiche