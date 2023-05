F1 2023, GP Miami: Verstappen incontenibile su Red Bull, Perez e Alonso sul podio

Prova di forza da parte di Max Verstappen al Gran Premio di Miami di Formula 1. Red Bull centra la doppietta con il secondo posto di Sergio Perez, mentre Fernando Alonso è terzo su Aston Martin. Gara opaca per Ferrari.

Supremazia assoluta da parte di Red Bull al Gran Premio di Miami, sesto appuntamento stagionale della Formula 1. Max Verstappen mette tutti in riga nella gara della Florida, incontenibile nonostante la partenza dalla nona posizione sulla griglia di partenza. Il campione del mondo in carica non ha avuto ostacoli, nemmeno da parte del compagno di squadra Sergio Perez che, nonostante la pole position, ha tagliato il traguardo al secondo posto.

Prova solida da parte di Fernando Alonso con l’Aston Martin, tornato sul podio dopo l’assenza in quello del Gran Premio di Azerbaigian. Nonostante le tante difficoltà, George Russell ha rimediato la quarta posizione con Mercedes, mentre Ferrari ha clamorosamente fallito l’obbiettivo Top 3: Carlos Sainz è stato protagonista di un errore in entrata pit-lane (che gli è costata una penalità di 5 secondi) e ha chiuso quinto, invece Charles Leclerc è rimasto bloccato nelle prime fasi da Kevin Magnussen e non è andato oltre la settima piazza. Eloquente il doppio sorpasso di Verstappen a danni del ferrarista e del pilota Haas al 4° giro.

Hamilton poco brillante, doppio piazzamento a punti per Alpine

Non facile nemmeno la corsa di Lewis Hamilton, sesto su Mercedes. Alpine ha centrato la zona punti con entrambe le monoposto: Pierre Gasly ed Esteban Ocon hanno infatti concluso ottavo e nono. Magnussen è decimo, davanti a Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Lance Stroll (Aston Martin).

Indietro Alfa Romeo (Valtteri Bottas 13°, Guanyu Zhou 16°), ma peggio è andata alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, perennemente nel fondo della classifica. Solo 15° Nico Hulkenberg su Haas, mentre Nyck de Vries continua a deludere dopo aver collezionato un 18° posto su AlphaTauri. GP di casa da dimenticare per Logan Sargeant, ultimo su Williams.

La classifica piloti vede Verstappen saldamente al comando con 119 punti, seguito da Perez con 105 punti. Alonso è terzo a quota 75 punti, con dietro Hamilton (56), Sainz (44), Russell (40) e Leclerc (34). Prossima tappa a Imola il 21 maggio.

