F1 2023, GP Singapore: Sainz e Ferrari di nuovo in pole position, disfatta Red Bull

I riflettori di Singapore sono tutti per la Ferrari di Carlos Sainz, autore di una brillante pole position. George Russell (Mercedes-AMG), secondo, precede Charles Leclerc, terzo. Male le Red Bull, eliminate nella Q2.

Un momento magico sta vivendo la Ferrari e, soprattutto, Carlo Sainz in Formula 1. Dopo aver ottenuto la pole position nello scorso Gran Premio d’Italia a Monza, lo spagnolo è riuscito a imporsi nuovamente nelle qualifiche valide per il Gran Premio di Singapore. Un grande risultato per la Scuderia di Maranello, che potrebbe finalmente conquistare la prima vittoria in questa stagione.

Infatti, tutto è andato storto alla Red Bull. La monoposto degli austriaci non si è trovata a suo agio sul circuito cittadino di Marina Bay e le difficoltà sono emerse nettamente quando il gioco si è fatto più duro. Entrambi i piloti, Max Verstappen e Sergio Perez, sono stati eliminati nella Q2: il campione del mondo in carico ha ostacolato prima Logan Sargeant (Williams) e poi Yuki Tsunoda (AlphaTauri), dopodiché è stato sbattuto fuori da Liam Lawson; invece, il messicano è stato autore di un testacoda.

Russell in prima fila, terzo posto per Leclerc

Tornando quindi alle posizioni di vertice, Sainz partirà in prima fila con un bravo George Russell (Mercedes-AMG), capace di beffare all’ultimo Charles Leclerc, costretto a partire dalla terza posizione sullo schieramento di partenza. Ancora positivo Lando Norris, quarto su McLaren, seguito in classifica da Lewis Hamilton (Mercedes-AMG), settimo.

Giornata positiva per le Haas, con Kevin Magnussen sesto e Nico Hulkenberg nono. Fernando Alonso ha centrato la settima posizione con l’Aston Martin, mentre Esteban Ocon si è piazzato ottavo con l’Alpine. 12° Pierre Gasly con l’altra vettura francese, 14° Alex Albon con la Williams e 15° Tsunoda.

In difficoltà Alfa Romeo, con Valtteri Bottas 16° e Guanyu Zhou 19°. Male Oscar Piastri, 17° con la McLaren, poco più avanti di Sargeant, 18°. Spettacolare quanto spaventoso incidente per Lance Stroll, finito contro le barriere dell’ultima curva dopo aver perso il controllo della propria Aston Martin. Il canadese non ha, per fortuna, subito danni fisici.

F1 2023, Gran Premio Singapore: classifica qualifiche