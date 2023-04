F1 2023: il paddock del GP di Las Vegas prende forma

Il prossimo 18 novembre il circuito di Las Vegas ospiterà il suo primo Gran Premio: nel frattempo i lavori per la costruzione del paddock proseguono

Mentre ci avviciniamo alla prossima tappa del Mondiale di F1 2023, il GP dell’Azerbaijan, il Circus iridato si sta preparando a uno degli appuntamenti più attesi di tutta la stagione: nel weekend del 18 novembre, infatti, il Grande Circo della Velocità correrà in quel di Las Vegas per una “prima assoluta” davvero da non perdere. La gara, infatti, si terrà il sabato sera nella pista cittadina appositamente creata nella grande metropoli del Nevada, che racchiuderà al suo interno anche un tratto che toccherà la leggendaria “Strip”.

Come accaduto con la tappa di Miami, Liberty Media sta quindi provvedendo a preparare al meglio l’intero evento a cominciare dalla costruzione del paddock: le prime foto dei lavori sono state pubblicate sull’account ufficiale del Gran Premio e ve le riportiamo qua sotto in modo che possiate vedere con i vostri occhi l’impresa mastodontica che sta prendendo vita nel Nevada. La gara a Las Vegas, ovviamente, non sarà priva di complicazioni, soprattutto quelle portate in luce dai residenti e la problematica della riasfaltatura del manto stradale. Sarà tutto pronto per il 18 novembre?