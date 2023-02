F1 2023: presentata la Mercedes W14 di Hamilton e Russell

La nuova Mercedes W14 (tornata tutta nera) sarà guidata nel Mondiale di F1 2023 da Lewis Hamilton e da George Russell

Dopo la presentazione della nuova Ferrari, ora è il turno della Mercedes: il reparto corse della Casa della Stella ha infatti svelato la sua nuova arma per tornare al vertice nel prossimo Mondiale di F1 2023, quella Mercedes W14 E-Performance che sarà affidata ai due titolari Lewis Hamilton e George Russell e al nuovo pilota di riserva che risponde al nome di Mick Schumacher.

La lezione imparata dalle sconfitte subite nel 2022 è stata messa a punto sulla nuova monoposto, che è andata incontro a un grande lavoro di affinamento per migliorare drasticamente la sua affidabilità sia in qualifica che in regime gara. Ridotte all’osso le modifiche che si possono intuire a vista: le pance laterali mantengono la filosofia originale ma presentano delle aperture frontali più ampie in senso verticale e sono maggiormente sviluppate verso il retrotreno, dove il cofano motore ora ripropone lo “scalino” prima dell’alettone.

Tutta nuova anche la livrea, che dopo la parentesi grigia dell’anno scorso torna di nuovo totalmente nera con le stelle Mercedes sul cofano motore e pochissimi accenti di rosso intorno all’airscope insieme al giallo o al verde caratteristico dei numeri di gara dei due piloti titolari. “Le nostre speranze e aspettative sono sempre di essere in grado di lottare per il campionato del mondo – ha commentato il team principal Toto Wolff – Tuttavia i nostri concorrenti sono stati molto forti l’anno scorso e stiamo cercando di recuperare. Correre davanti richiede resilienza, lavoro di squadra e determinazione. Quest’anno faremo di tutto per tornare di nuovo davanti“.