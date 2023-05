F1 GP Imola 2023, in vendita altri 3.660 biglietti Prato Tosa e Prato Tosa 2

Gli organizzatori del Qatar Airways GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna - che si correrà all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola dal 19 al 21 maggio - hanno riservato nuovi posti prato e circolari in vendita lunedì 8 maggio a partire dalle ore 12 sui siti www.autodromoimola.it e ticketone.it

Dal 19 al 21 maggio si correrà all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola il Qatar Airways GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, un appuntamento che gli appassionati di motori attendono con trepidazione. In vista di questa manifestazione, gli organizzatori hanno reso noti i dettagli della vendita dei biglietti e delle opportunità offerte ai fan che parteciperanno alla gara.

Per coloro che vogliono vivere l’emozione della competizione a stretto contatto con la pista, gli organizzatori hanno messo in vendita 2.000 nuovi posti prato nella zona Tosa 2, a cui si aggiungeranno altri 1.660 posti prato Tosa già in vendita. I prezzi per il Prato Tosa 2 saranno gli stessi del Prato Tosa già in vendita: 50 euro il venerdì (25 euro per il ridotto under 12), 60 euro il sabato (30 euro per il ridotto) e 90 euro la domenica (45 euro per il ridotto). L’abbonamento per il Prato, che consente l’ingresso per tutti e tre i giorni di gara, costa 110 euro (55 euro per il ridotto).

Per la giornata del Gran Premio, sono ancora in vendita circa 10.000 biglietti, che permettono di assistere all’evento più importante del weekend.

La gara si svolgerà su tre giorni, con un ricco programma di eventi e manifestazioni. Venerdì sarà la giornata delle prove libere, con i piloti che si sfideranno in diverse categorie, tra cui Formula 1, Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. Sabato si terranno le Sprint Race di Formula 3 e di Formula 2, insieme alle prove libere di Formula 1 e alle qualifiche di questa stessa categoria. Domenica, invece, si terranno le Feature Race di Formula 3 e di Formula 2, la gara Porsche Mobil 1 Supercup e il Gran Premio di Formula 1.

Oltre alla gara, gli appassionati di motori potranno usufruire di numerose attività nella fanzone, situata dietro la tribuna centrale. La fanzone sarà aperta tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, e sarà gratuita per coloro che possiedono un biglietto per il Gran Premio. Qui gli appassionati potranno ammirare il panorama dell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” e del paddock del Gran Premio, oppure salire sulla ruota panoramica alta 32 metri per una vista mozzafiato. Gli appassionati potranno anche incontrare i piloti che parteciperanno alla gara venerdì dalle 10.40 alle 12.20 e sabato dalle 9.30 alle 10.30.