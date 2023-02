Ford torna in F1: collaborerà allo sviluppo delle nuove powerunit

Red Bull Powertrains e Ford collaboreranno allo sviluppo della componente ibrida per i team Red Bull Racing e Scuderia Alphatauri

Un altro marchio storico tornerà presto a vivere il mondo della Formula 1: dopo più di due decenni di assenza, Ford ritorna nel Grande Circo della Velocità facendo coppia con Red Bull Powertrains per collaborare allo sviluppo della prossima generazione di componenti ibride per le powerunit delle monoposto che vedremo nei team Red Bull Racing e Scuderia Alphatauri dal 2026 fino ad almeno il 2030.

Già da quest’anno la partnership darà luogo a un lavoro di sperimentazione che porterà Ford e Red Bull Powertrains a sviluppare la nuova powerunit secondo il regolamento tecnico del 2026, che prevede un motore elettrico da 350 kW e un inedito propulsore a combustione interna, in grado di utilizzare carburanti completamente sostenibili. Ford, in particolare, fornirà valore aggiunto e conoscenze tecniche per quanto riguarda lo sviluppo del propulsore tecnico, delle batterie, del motore elettrico, del software di controllo e di analisi dell’unità di potenza.

“Il ritorno di Ford in Formula 1 con Red Bull Racing incarna la direzione che l’azienda ha intrapreso: creare esperienze e avere veicoli sempre più elettrificati, connessi e moderni – ha affermato Jim Farley, CEO di Ford Motor Company – La Formula 1 sarà una piattaforma molto utile per innovare, condividere idee e tecnologie e per interagire con decine di milioni di nuovi clienti“.