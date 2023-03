Formula 2 2023: il calendario ufficiale parte dal Bahrain e conta 14 tappe

La serie cadetta Formula 2 scatterà questo fine settimana in Bahrain al fianco della F1: sono previste 28 gare in tutta la stagione

Tutto è pronto per la partenza del Mondiale di F1 2023, che questo fine settimana accenderà i motori con il Gran Premio del Bahrain sul circuito Sakhir: una tappa particolarmente attesa dagli appassionati, che potranno anche gustarsi lo spettacolo offerto dalla Formula 2 la quale seguirà la massima serie automobilistica in gran parte del calendario ufficiale. Il Campionato cadetto delle monoposto più veloci del mondo conterà 14 tappe per 28 gare complessive, tra cui anche quelle di Imola (19-21 maggio) e di Monza (1-3 settembre).

Rispetto all’anno scorso c’è un’unica grande novità, quella dell’appuntamento australiano di Melbourne fissato nel weekend del 31 marzo – 2 aprile subito dopo i round del Bahrain e dell’Arabia Saudita ma prima della lunga trasferta europea che terminerà solamente con il gran finale di Abu Dhabi, in programma per fine novembre sul ben conosciuto circuito Yas Marina. Qua sotto il calendario ufficiale della Formula 2 2023 come annunciato dalla Federazione Internazionale.