MotoGP 2023, GP Germania: Martin vince il duello contro Bagnaia, poker Ducati

Weekend da incorniciare per Jorge Martín, concluso con la prima vittoria stagionale in MotoGP sul circuito del Sachsenring. Francesco Bagnaia si “accontenta” del secondo posto, chiude il podio Johann Zarco.

Un finale da cardiopalma al Gran Premio di Germania, settimo appuntamento stagionale della MotoGP. Con grande freddezza, Jorge Martín contiene uno scatenato Francesco Bagnaia e conquista la prima vittoria dell’anno sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo aveva magistralmente trionfato ieri nella Sprint Race, mentre oggi ha messo la proverbiale ciliegina sulla torta in un weekend che l’ha visto come assoluto protagonista.

Come detto, Martín e Bagnaia hanno movimentato la gara con un duello mozzafiato: il pilota Pramac Racing ha preso il comando negli ultimi giri e si è ben difeso dagli attacchi del campione del mondo in carica. I due sono arrivati in volata sotto la bandiera a scacchi, ma l’iberico ha battuto l’italiano per 64 millesimi di secondo.

Poker Ducati in Germania, Miller ci prova ma chiude sesto

Comunque, Bagnaia rimane leader di campionato, sebbene Martín ha ridotto il distacco a soli 16 punti. Ducati festeggia un altro brillante risultato con un vero e proprio poker grazie al terzo posto di Johann Zarco (Pramac), seguito dai due piloti del VR46 Racing Team, Marzo Bezzecchi e Luca Marini. Il numero 72 si ritrova terzo in classifica generale, a -34 punti da Bagnaia.

A Jack Miller non sono bastate una grande partenza e le impressionanti velocità di punta della sua KTM. L’australiano ha guidato le prime fasi di gara, per poi cedere progressivamente il passo alle più efficaci Ducati. Sesto posto, dunque, per lui, davanti alle Ducati di Alex Marquez (Gresini), Enea Bastianini (factory) e Fabio Di Giannantonio (Gresini). Miguel Oliveira chiude porta a casa un decimo posto per l’Aprilia.

Yamaha in difficoltà, forfait di Marquez

Giornata completamente da dimenticare per Yamaha, con Franco Morbidelli e Fabio Quartararo solamente 12° e 13°. Invece, un problema tecnico ha costretto Maverick Viñales (Aprilia) al ritiro, mentre una caduta ha messo fuorigioco Brad Binder (KTM).

Disastrosa trasferta per Marc Marquez in terra tedesca. L’otto volte campione del mondo è stato di nuovo protagonista di una caduta nel corso del warm-up, dove ha rimediato una frattura al primo dito della mano sinistra, oltre a qualche acciacco al gomito e mano destra. Nonostante il parere positivo da parte dei medici, lo spagnolo di Honda ha comunicato il proprio forfait dal GP.

MotoGP 2023, GP Germania: classifica gara