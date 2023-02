Regolamento F1 2023: il peso minimo delle monoposto torna a 798 kg

Con l'arrivo delle nuove gomme Pirelli 2023 (più pesanti di 1,5 kg), le monoposto devono adeguarsi al Regolamento FIA

Manca poco all’inizio del Mondiale di F1 2023, ma a quanto pare è ancora “work-in-progress” la regolamentazione tecnica che stabilisce le caratteristiche delle monoposto che vedremo in pista quest’anno. Secondo quanto riportato ufficialmente dalla FIA, l’introduzione delle nuove gomme Pirelli 2023 (più pesanti di 1,5 kg) ha costretto la Federazione ad imporre il ritorno del peso minimo delle vetture a 798 kg, rispetto ai 796 (due in meno) che erano stati decisi nei mesi scorsi.

Peso minimo monoposto Formula 1 2023

Il tentativo di invertire una tendenza al costante aumento di peso non ha avuto successo: per via dell’introduzione della powerunit ibrida e di tutte le centraline, le monoposto 2023 continueranno a pesare 798 kg anche se l’adeguamento, in questo caso, include le nuove coperture più pesanti fornite dalla Pirelli. A conti fatti, quindi, le vetture saranno più leggere, anche se ancora sottoposte al fenomeno del sottosterzo durante la percorrenza delle curve più veloci.

Ricordiamo che, sempre a proposito di regolamento Formula 1 2023, la direttiva TD039 stabilisce che il fondo della vettura dovrà essere più alto di 10 millimetri nella parte centrale sotto il pilota, mentre nei bordi laterali l’altezza minima è stata maggiorata di 15mm. Se lo scorso anno la deflessione delle estremità del bordo era fissata in 12 mm verso l’alto e 8 mm verso il basso, nel 2023 il fondo potrà flettere per massimo 5 mm in entrambe le direzioni. Direttive volte a eliminare o quanto meno ridurre al massimo il fenomeno del porposing.