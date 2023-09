Crédit Agricole CF e Opteven annunciano la nascita di una JV specializzata in garanzie e piani di manutenzione per gli autoveicoli

Crédit Agricole Consumer Finance e Opteven, compagnia specializzata in garanzie e servizi adattati alla mobilità, hanno concordato un progetto di accordo strategico che sarà completato con la creazione di una joint venture di proprietà al 50% delle due aziende

Opteven e Crédit Agricole Consumer Finance hanno recentemente firmato un progetto di accordo strategico europeo che permetterà a tutte le entità europee di Crédit Agricole Consumer Finance di offrire estensioni di garanzia e programmi di manutenzione a tutti i loro clienti, sia privati che professionisti.

L’accordo prevede anche la creazione di una joint venture specializzata in garanzie e piani di manutenzione per gli autoveicoli, in cui i due partner deterranno ciascuno il 50% del capitale. La joint venture sarà responsabile della gestione e dello sviluppo della partnership tra CA Consumer Finance e Opteven.

La partnership sarà inizialmente attiva nei 9 Paesi in cui attualmente Opteven opera. Gradualmente si estenderà agli altri Paesi in cui Crédit Agricole Consumer Finance sviluppa le proprie attività.

I Servizi: il nuovo pilastro della strategia automotive di Crédit Agricole Consumer Finance

Questa operazione è pienamente in linea con la strategia di CA Consumer Finance di sviluppare una gamma di servizi per l’automotive che soddisfi le esigenze di tutti i clienti nel mercato del noleggio e dei finanziamenti legati alla mobilità. Il nuovo pilastro strategico sostiene l’ambizione di Crédit Agricole Consumer Finance di diventare il leader europeo nella mobilità sostenibile ed è la base per la costruzione di un continuum di mobilità.

“Il nostro nuovo accordo con Crédit Agricole Consumer Finance si adatta perfettamente alla strategia di sviluppo internazionale di Opteven. Rafforzerà la nostra posizione come leader nei servizi di mobilità. Siamo entusiasti di dare l’avvio questa partnership privilegiata”, afferma Jean-Matthieu Biseau, Presidente di Opteven.

Infomotori.com plaude a questa iniziativa che rafforza la tutela dello stesso consumatore finale e si congratula in particolare con OPTVEN che fa parte dei BEST PARTNERS ITALIA selezionati dalla sua stessa redazione ed OPTEVEN sarà fra i protagonisti della stessa Guida Top Dealers Italia 2023-2024 (https://www.infomotori.com/concessionari/topdealersitalia/) presentata il 4 ottobre presso il Museo Fratelli Cozzi.

“L’accordo strategico con Opteven, un player ampiamente riconosciuto per la sua expertise nel mercato, e la creazione di una joint venture di proprietà al 50% delle nostre due società, illustrano la partnership privilegiata che stiamo costruendo insieme. Sarà uno dei cardini del catalogo di servizi che stiamo sviluppando per tutti i nostri clienti in Europa. È una potente leva commerciale che, oltre a integrare le

nostre soluzioni di finanziamento e le nostre fonti di redditività, rassicura i clienti finali, in particolare coloro che si stanno orientando verso la mobilità elettrica”, sottolinea Stéphane Priami, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Consumer Finance e Vice Amministratore Delegato di Crédit Agricole S.A. responsabile dei Servizi Finanziari Specializzati.