Honda CR-V 2024: il SUV si aggiorna con l’arrivo della sesta generazione

Il nuovo Honda CR-V arriva in Europa in due versioni: quella full hybrid e:HEV e quella plug-in hybrid e:PHEV. Entrambe dispongono di un motore a benzina a quattro cilindri da 2 litri.

Honda ha tolto i veli alla sesta generazione del suo Honda CR-V, con l’ambizione di rivoluzionare gli standard di design, comfort e praticità nel mercato europeo. Il nuovo CR-V è un’espressione di perfezione sotto ogni aspetto. Ogni dettaglio è stato curato con precisione e passione, mirando a creare il SUV definitivo.

La casa automobilistica giapponese ha riservato particolare attenzione agli interni del CR-V 2024, scegliendo colori, materiali e tessuti di elevata qualità che lo proiettano direttamente nella categoria dei modelli premium. Sarà disponibile in due varianti ibride: la full hybrid e:HEV e la plug-in hybrid e:PHEV (quest’ultima lanciata per la prima volta in Europa).

Le due versioni hanno in comune un quattro cilindri a benzina da 2 litri

Entrambe le versioni sono dotate di un motore benzina da 2 litri, a quattro cilindri con iniezione diretta e ciclo Atkinson, che promette di offrire un’esperienza di guida più efficiente e dinamica. La variante plug-in vanta fino a 82 km di autonomia in modalità completamente elettrica e può raggiungere una carica completa da zero in soli 2,5 ore, a una temperatura delle batterie di 25 °C.

Per quanto riguarda l’Honda CR-V e:HEV 2024, è dotato di una potente batteria agli ioni di litio e due motori elettrici leggeri e compatti, che si uniscono all’unità a benzina per offrire la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida: EV, Hybrid ed Engine.

L’estetica frontale si distingue grazie a una griglia rinnovata e a gruppi ottici affilati, impreziositi da nuove e distintive luci di posizione. La parte posteriore, invece, è caratterizzata da una combinazione di luci verticali, un dettaglio che la rende immediatamente riconoscibile.

I designer di Honda hanno realizzato un cofano ampio e pulito, ribassando gli angoli frontali, una scelta che consente al guidatore di avere una percezione migliore della forma complessiva del veicolo.

La sesta generazione del CR-V si presenta più grande nelle dimensioni – più larga, lunga e alta – offrendo spazio interno supplementare per i passeggeri. Il passo è aumentato di 40 mm, permettendo di incrementare lo spazio per le gambe di 16 mm e di accrescere la capacità di carico del bagagliaio del 18%.

C’è il sistema Honda Sensing 360

A bordo del nuovo Honda CR-V, i passeggeri possono beneficiare della nuova gamma Honda Sensing, arricchita da innovativi componenti strutturali, che contribuiscono a creare sistemi di sicurezza attiva e passiva tra i più avanzati della categoria.

Inoltre, il CR-V 2024 è il primo veicolo ad integrare l’Honda Sensing 360, il nuovo sistema omnidirezionale di sicurezza e guida assistita, progettato per garantire un livello superiore di protezione e controllo.

L’Honda Sensing 360 è un baluardo dell’innovazione, progettato per garantire una guida sicura e tranquilla. Questo sistema offre una visione a 360°, permettendo al guidatore di avere un controllo completo dell’ambiente circostante. La tecnologia di guida assistita garantisce una risposta immediata a qualsiasi situazione di pericolo, elevando ulteriormente il livello di sicurezza dell’Honda CR-V 2024.

La nuova generazione del modello si prefigge di essere un punto di riferimento nel panorama dei SUV. Con design raffinato, interni di alta qualità, prestazioni dinamiche, efficienza energetica e integrazione di sistemi di sicurezza all’avanguardia, la casa automobilistica giapponese ha lanciato un veicolo veramente rivoluzionario.