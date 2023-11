Opel Combo 2024: caratteristiche, design, interni e versioni

Opel svela l'ultima generazione dell'Opel Combo con diverse novità interessanti e motorizzazioni a benzina, diesel e completamente elettrica per accedere ai centri cittadini.

Opel ha svelato una novità nel settore dei veicoli commerciali leggeri: l’Opel Combo 2024. Il furgone compatto di ultima generazione si distingue per un design frontale innovativo e un cruscotto digitale all’avanguardia, mantenendo le eccellenti caratteristiche del suo predecessore. Una delle sue peculiarità è l’innovativo sistema di illuminazione Intelli-Lux LED Matrix Light, una prima assoluta nella sua categoria.

C’è anche il nuovo Opel Electric, ossia la versione completamente elettrica del modello che si contraddistingue per la sua interessante autonomia con una sola ricarica. Non solo 100% elettrico però.

Il nuovo Combo è infatti disponibile anche con motori a benzina e diesel e con cambio sia manuale che automatico. Il van tedesco offre due lunghezze di carrozzeria e la possibilità di scegliere tra configurazioni a due o tre sedili anteriori, oltre a una versione a doppia cabina con cinque posti a sedere.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha espresso grande entusiasmo per il lancio del Combo di nuova generazione, enfatizzando la sua posizione di leader nel suo segmento. Huettl sottolinea l’efficienza, l’affidabilità e le avanzate tecnologie del modello, in particolare della versione full electric, che si rivela ideale per i professionisti grazie alla sua maggiore autonomia di guida.

Frontalmente spicca il nuovo Opel Vizor

Riconoscibile per il suo distintivo frontale, l’Opel Vizor – già noto nelle ultime novità del marchio di Stellantis, l’Opel Combo 2024 si presenta con un anteriore dove spicca il celebre emblema Blitz e dei fari che catturano l’attenzione. È il primo modello del suo segmento ad adottare il sistema Intelli-Lux LED Matrix Light. Questa tecnologia consiste in fari Matrix LED, comprensivi di 14 elementi, che garantiscono un’illuminazione adattiva e antiabbagliante.

Il sistema si attiva automaticamente in condizioni di scarsa luminosità, passando agli abbaglianti e regolando dinamicamente lunghezza e distribuzione del fascio luminoso. In presenza di veicoli in direzione opposta, si adatta per ridurre l’abbagliamento grazie al sistema che spegne e riaccende individualmente i singoli LED.

Sul fronte dell’efficienza energetica, il nuovo Opel Combo 2024 si distingue per l’autonomia della sua versione elettrica. Dotato di una batteria da 50 kWh, il veicolo offre fino a 330 km con una sola carica, superando di 50 km la precedente generazione.

Tale miglioramento è frutto di un avanzamento nel propulsore elettrico e l’introduzione di una pompa di calore efficiente, che ottimizza l’uso della batteria anche a basse temperature. Il cuore del nuovo Opel Combo Electric è un motore elettrico capace di erogare 136 CV (100 kW) di potenza e 270 Nm di coppia massima, raggiungendo una velocità massima di 130 km/h.

L’EV è equipaggiato con un caricatore di bordo da 7,4 kW, con l’opzione per un upgrade a 11 kW, permettendo una ricarica rapida fino all’80% in meno di 30 minuti presso le stazioni di ricarica pubbliche da 100 kW.

È disponibile anche con motore 100% elettrico

Il Combo Electric ridefinisce i confini della mobilità elettrica senza compromettere la funzionalità. Con la sua capacità di carico fino a 4,4 m³, si posiziona come leader indiscusso nella sua categoria, mantenendo gli stessi standard delle versioni endotermiche.

Un aspetto notevole del nuovo Combo è la sua capacità di carico di 780 kg e di traino di 750 kg, cifre che lo pongono al vertice della sua classe. Queste caratteristiche rendono l’Opel Combo Electric 2024 un alleato indispensabile per chi cerca efficienza e potenza in un veicolo commerciale elettrico.

Il costruttore tedesco ha inoltre implementato importanti aggiornamenti ergonomici e tecnologici all’interno dell’abitacolo. Il nuovo sistema di infotainment con display touch da 10 pollici è una prima assoluta per i veicoli commerciali di Opel.

Grazie alla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, il nuovo van offre una grafica migliorata e delle funzionalità multimediali avanzate. La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless aggiunge poi ulteriore comodità e integrazione.

Innovazione e funzionalità si fondono nel modello 2024 grazie alla docking station per smartphone. Questa soluzione trasforma il dispositivo mobile in un vero e proprio centro di controllo per l’infotainment del veicolo, integrandosi perfettamente con i comandi al volante. Inoltre, nella versione Electric, i paddle posti dietro al volante – completamente rinnovati – permettono al conducente di scegliere tra tre livelli di recupero energetico per il sistema di frenata rigenerativa.

Grande attenzione anche alla sicurezza

Non è finita qui poiché il nuovo furgone Opel si distingue anche per le sue avanzate funzionalità di sicurezza, con un focus particolare sul sistema Dynamic Surround Vision. È costituito da due videocamere, una sulle portiere posteriori e l’altra sotto lo specchietto retrovisore esterno lato passeggero, garantendo così una visione chiara di ciò che accade dietro e ai lati del veicolo.

Le immagini vengono proiettate sullo specchietto retrovisore interno digitale ad alta definizione, offrendo una visuale più ampia e nitida rispetto allo specchietto tradizionale, aumentando significativamente la sicurezza durante le manovre.

Infine, la sicurezza è ulteriormente rafforzata da una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che includono fino a 18 dispositivi, molti dei quali standard. Tra questi, spiccano Intelligent Speed Assist, Lane Keep Assist, Advanced Emergency Braking e Driver Attention Alert. Come optional è disponibile anche l’Adaptive Cruise Control.