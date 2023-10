Plug & Charge: la ricarica automatica Audi per Audi Q4 e-tron e Audi Q8 e-tron

Qual è l’incubo peggiore in fase di ricarica? Ve lo dico io: portare con sé un libretto con decine di tesserine, ognuna delle quali lavora con un fornitore diverso. La funzione Plug & Charge è il nuovo servizio di ricarica “senza tessera” per Audi Q4 e-tron e Audi Q8 e-tron che elimina ogni barriera e rende immediata la ricarica.

Il concetto di “Plug & Charge” rappresenta una notevole semplificazione del processo di ricarica per i veicoli elettrici. L’idea di base è simile a quella della ricarica senza fili per gli smartphone (anche se il cavo si attacca per davvero): si tratta di una connessione che avviene automaticamente, senza la necessità di azioni aggiuntive da parte dell’utente. Se volete vederla diversamente: un po’ come fa Tesla con le proprie vetture. La differenza è che Tesla in Italia non ha poi così tante colonnine e che, di fatto, auto proprie con colonnine proprie vuol dire poster decidere, internamente e senza sforzi, come sviluppare una tecnologia.

L’utente avvicina il cavo di corrente, lo inserisce nella presa e il resto lo fa l’auto che – dialogando con la rete – provvede ad identificare la vettura e gestire l’addebito.

Il servizio è attivo su 980 delle 2.350 colonnine ultra fast che attualmente compongono la rete di ricarica Audi Charging (38mila i charging point in Italia tra veloci e non veloci) e la ricarica “senza tessera” è compatibile con le colonnine IONITY ed ewiva.

Fa tutto in automatico e permette di evitare una bella dose di stress. La rete glocale di Audi, per mezzo dei propri partner, si estende in 31 paesi europei e porta a circa 500.000 i punti di ricarica sul territorio, dei quali 31.000 ad alta velocità (HPC).

L’accesso semplificato alle stazioni di ricarica ad alta potenza è evidenziato dalla funzionalità Audi Plug & Charge (PnC), che rende la carica elettrica ancor più diretta rispetto al rifornimento convenzionale con benzina o diesel. Utilizzando l’e-tron trip planner, è facile individuare le stazioni di ricarica HPC che fanno parte delle reti IONITY o ewiva. Dopo averlo fatto, basta collegare il cavo di ricarica. Le auto come l’Audi Q4 e-tron e l’Audi Q8 e-tron si autenticano automaticamente, avviando la carica senza l’uso di carte o applicazioni specifiche. Questa autenticazione si basa su una comunicazione sicura al momento del collegamento del cavo, permettendo l’inizio della carica immediatamente.

I modelli della recente serie Audi Q4 e-tron, che supportano potenze di ricarica DC di 135 o 175 kW, possono recuperare almeno 130 km di autonomia WLTP in soli 10 minuti, grazie a un processo di rifornimento estremamente semplice. La procedura di pagamento è completamente automatizzata e non richiede metodi fisici. Gli automobilisti devono solo attivare la funzionalità PnC attraverso l’app myAudi e l’MMI.

I costi del servizio Plug & Charge

La caratteristica Plug & Charge è presente in tutte le offerte del servizio Audi charging, iniziando dall’opzione base gratuita, passando per il pacchetto intermedio Audi charging plus, che ha un costo mensile di 4,99 euro, fino al piano Pro. Quest’ultimo è pensato principalmente per gli utenti dei modelli interamente elettrici che si ricaricano spesso in movimento. Con una tariffa mensile di 14,99 euro, gli utenti hanno l’opportunità di accedere alle stazioni di ricarica IONITY a prezzi ridotti: 0,50 euro/kWh invece del prezzo standard di 0,79 euro/kWh, risparmiando il 40%. Questo beneficio è esteso anche alla rete ewiva. Inoltre, l’abbonamento al piano Pro è offerto senza costi per un anno per chi acquista un nuovo modello Audi BEV.