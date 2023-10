Skoda Kodiaq 2024: caratteristiche tecniche, motori e autonomia

La seconda generazione dello Skoda Kodiaq è finalmente ufficiale con tante novità interessanti sia dentro che fuori. Per la prima volta viene proposta anche la variante ibrida plug-in iV.

L’attesa è finita: Skoda ha presentato ufficialmente lo Skoda Kodiaq 2024, l’erede dell’acclamato SUV che ha conquistato il mercato mondiale. Con più di 841.900 unità vendute in 60 mercati e con oltre 40 premi internazionali dal 2016, il Kodiaq non ha certo bisogno di presentazioni. Ma questa nuova generazione promette di alzare ulteriormente l’asticella.

Il marchio ceco ha riversato tutto il suo know-how nell’evoluzione della seconda generazione, andando ben oltre una semplice rivisitazione. I progetti dell’abitacolo svelano un audace concetto di interni con un tocco di innovazione: al centro spicca un display da 13 pollici dedicato al sistema d’infotainment, affiancato dai rivoluzionari Smart Dial Skoda dotati di comandi tattili. L’orientamento delle configurazioni si sposta ora verso le Design Selection, dimostrando una chiara attenzione al dettaglio e al design.

Sotto il cofano, il Kodiaq 2024 non delude affatto. La gamma di motori proposti abbraccia potenze che vanno da 150 ai 204 CV. La grande novità? L’introduzione di una versione ibrida plug-in, che promette un’autonomia di oltre 100 km in modalità full electric, sottolineando l’impegno del costruttore ceco verso una mobilità più verde e sostenibile.

I modelli top di gamma vantano la trazione integrale di serie mentre la sicurezza e l’esperienza di guida sono potenziate dai fari LED Matrix di ultima generazione e dal sistema Dynamic Chassis Control.

Klaus Zellmer, CEO di Skoda Auto, non ha dubbi: “Il nuovo Skoda Kodiaq è il nostro SUV di punta, progettato per elevare quelle qualità già amate dai nostri clienti: spazio, funzionalità ed efficienza. Con caratteristiche come gli Smart Dial e i materiali interni di pregio, uniti al nostro linguaggio di design Modern Solid e ai sistemi di sicurezza aggiornati, questo SUV è destinato a rendere ogni viaggio un’esperienza indimenticabile. Dalla sua introduzione nel 2016, il Kodiaq è stato un pilastro della crescita del nostro brand e siamo convinti che il nuovo modello continuerà su questa strada di eccellenza”.

Le principali novità in breve

Dando uno sguardo all’esterno, sono i gruppi ottici Top LED Matrix a dominare, testimoniando un design audace e accattivante. Ma è nell’abitacolo che la casa automobilistica ceca mostra il suo vero impegno verso l’ambiente: tessuti e pelli ottenuti da processi di concia eco-compatibili sottolineano l’attenzione del brand alla sostenibilità.

Focalizzandoci sugli interni del Kodiaq di nuova generazione, notiamo un completo ridisegno. Il display dell’infotainment, ora completamente indipendente, sfoggia una diagonale dello schermo che può raggiungere i 13 pollici. Accanto a questo, per la prima volta, è disponibile un display head-up su richiesta. La pulizia e l’ordine sono le parole d’ordine nella console centrale grazie alla leva del selettore del cambio DSG montata sul piantone dello sterzo.

Ma la vera novità sono i nuovi Smart Dial Skoda: un connubio tra comandi tattili e un display digitale da 32 mm, progettato per rendere ogni funzione dell’auto e dell’infotainment intuitiva e facilmente personalizzabile. Non da meno, il Phone Box che permette la ricarica wireless simultanea di due smartphone con una potenza di 15W, garantendo anche un efficace raffreddamento durante la ricarica.

Dal punto di vista meccanico, il nuovo SUV non delude. La gamma di propulsori offre due opzioni diesel e due a benzina, con potenze che variano tra 150 e 204 CV. La grande novità è l’introduzione del primo gruppo propulsore ibrido plug-in per questo modello. E non finisce qui: la tecnologia mild hybrid fa il suo debutto con il TSI da 1.5 litri da 150 CV mentre il TSI da 2 litri da 204 CV e il diesel TDI da 2 litri da 193 CV vantano la trazione integrale di serie. E per tutti, il cambio automatico DSG è standard.

Grande attenzione all’aerodinamica

Con l’introduzione della seconda generazione, l’aspetto dello Skoda Kodiaq è diventato ancor più solido e imponente grazie a dettagli come il cofano scolpito e il nuovo logo del marchio ceco, caratterizzato dalla finitura Unique Dark Chrome. Quest’ultimo si abbina perfettamente alla cornice esagonale della calandra, la quale, su richiesta, può essere illuminata da una sequenza di 14 elementi che creano una striscia luminosa tra i fari. Una spaziosa presa d’aria sottolinea il frontale, affiancata da due Air Curtain, dando un’aura di maestosità alla vettura.

Skoda non ha trascurato gli aspetti funzionali e aerodinamici. Infatti, l’aumento di oltre 6 cm nella lunghezza offre più spazio interno, capace di accogliere fino a sette passeggeri e un ampio bagaglio. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è stato ottimizzato, raggiungendo ora 0,282. Questo miglioramento aerodinamico si riflette anche nella linea del tetto, che è stata estesa e rifinita in modo da garantire un flusso d’aria ottimale. Elementi come gli specchietti retrovisori esterni sagomati, i paraurti anteriore e posteriore rivisti e l’integrazione di un sistema avanzato per la gestione dell’aria dimostrano l’attenzione del produttore ceco ai dettagli.

Infine, il portellone posteriore, ampio e largo, sottolinea la praticità del nuovo Skoda Kodiaq. Questo, insieme alla soglia bassa, rende il caricamento dei bagagli un’operazione semplice e fluida. Il lettering, in linea con la nuova identità del brand, domina centralmente sul portellone, con la finitura Unique Dark Chrome opaco che risalta. L’elegante grembialatura ridisegnata e il diffusore integrato completano il posteriore del modello.

Ci sono anche i nuovi fari Top LED Matrix

La seconda generazione del SUV si distingue particolarmente per il suo design illuminotecnico. Infatti, sono i gruppi ottici Top LED Matrix di seconda generazione a giocare un ruolo fondamentale, offrendo il 50% in più di segmenti luminosi e una emissione luminosa aumentata del 15% rispetto al modello precedente. Questi miglioramenti sostanziali accentuano la sicurezza durante la guida.

Montati di default nella variante Sportline, questi fari portano una novità molto interessante: una striscia luminosa orizzontale sul frontale, dando al Kodiaq 2024 un’identità inconfondibile. L’intricato design a quattro occhi, tipico dei SUV del marchio, è enfatizzato da 36 segmenti luminosi individuali. L’elemento distintivo Crystallinium dona un tocco di raffinatezza, evidenziando i contorni dei gruppi ottici.

Non è solo l’anteriore a ricevere un trattamento premium. Anche i fanali adottano la tecnologia LED, con una versione opzionale – standard per la Sportline – che include una funzione di accoglienza animata e degli indicatori dinamici. Questi fanali sono caratterizzati da un design diviso in tre parti, illuminati da elementi cristallini, culminando in una firma luminosa a forma di C.

Ma l’innovazione non si ferma all’illuminazione. Skoda ha fatto scelte audaci anche in termini di dimensioni. Il nuovo Kodiaq è cresciuto, ma in maniera ponderata: con 4758 mm di lunghezza e un passo di 2791 mm, si sviluppa in maniera armonica, offrendo uno spazio interno generoso. Il modello a sette posti, per esempio, offre ai passeggeri della terza fila 920 mm di spazio per la testa e una capacità del bagagliaio che, in diverse configurazioni, varia dai 340 ai 2035 litri.

Infine, la scelta delle finiture esterne e delle ruote: il nuovo Skoda Kodiaq si presenta in nove colori esterni, tra cui spicca il Bronx Gold Metallic. E con cerchi in lega che variano dai 17” ai 20” (18” come minimo in Italia), il SUV del costruttore ceco si posiziona con autorevolezza sul mercato, pronto a soddisfare anche i guidatori più esigenti.

Tanto comfort a bordo

Ritornando nell’abitacolo, per la prima volta per il costruttore ceco, il Kodiaq 2024 si dota di un display head-up, perfetto complemento per il Virtual Cockpit da 10 pollici. Un ulteriore passo avanti nel design lo si nota osservando la consolle centrale, ora più spaziosa e pulita. Questa trasformazione è dovuta principalmente alla leva del selettore, ora astutamente montata sul piantone dello sterzo. Il risultato? Una capacità del vano portaoggetti incrementata di 2,1 litri. La connettività e la praticità sono al centro del nuovo modello. Quattro porte USB Type-C da 45W assicurano una ricarica veloce per tutti i dispositivi.

Il comfort non è da meno. I sedili Ergo dello Skoda Kodiaq di seconda generazione disponibili come optional sono dotati di una funzione di massaggio pneumatico. Questi sedili integrano dieci cuscini d’aria programmabili sia tramite il sistema di infotainment che attraverso i comandi diretti sul sedile. E per chi ama la sostenibilità, la nuova generazione presenta le Design Selection, impreziosite da materiali eco-friendly.

La punta di diamante di quest’auto è il suo avanzato sistema di infotainment di seconda generazione. Centrale in questo sistema è il display multitouch da 10 pollici, arricchito dalla radio DAB+ di serie. Ciò che eleva ulteriormente l’esperienza a bordo è la presenza dei comandi gestuali e vocali. Per coloro che cercano una profondità ancora maggiore, è disponibile un pacchetto opzionale che include un display da 13 pollici con funzione di navigazione e radio online. Il comfort a bordo non è da meno. Il nuovo menu di climatizzazione consente di gestire con facilità tutte le funzioni di riscaldamento per sedili, volante, parabrezza e lunotto.

Infine, parliamo di estetica: il Kodiaq 2024 si distingue per le sue Design Selection, ereditate dalla gamma di SUV elettrici Enyaq. Le varianti spaziano dal Loft con tessuti grigi, al Lounge in pelle scamosciata sintetica grigia con dettagli in giallo senape, fino all’ecoSuite in pelle sostenibile. Ogni dettaglio cromato degli interni è stato rivisitato con la finitura Unique Dark Chrome, arricchendo ulteriormente l’estetica del nuovo Kodiaq, dai pannelli delle portiere al volante ridisegnato.

È un SUV connesso

La casa automobilistica ceca ha introdotto nuovi dettagli Simply Clever, come il pulitore per display nella console centrale e il vano portaoggetti sul tunnel centrale. Gli iconici accessori, l’ombrello e il raschietto per il ghiaccio, vengono ora prodotti con materiali sostenibili. E per garantire ulteriore protezione, anche la seconda generazione di Kodiaq presenta la protezione del bordo della portiera.

Ma la seconda generazione non è solo sostenibile. Skoda ha investito pesantemente nella connettività online. Grazie alla connessione Internet permanente, gli utenti possono godere di aggiornamenti via OTA e di una pianificazione del percorso online avanzata attraverso Skoda Connect. Chi sceglie il nuovo Skoda Kodiaq iV ibrido plug-in avrà accesso a funzionalità esclusive come la ricarica remota e l’aria condizionata remota. L’infotainment di bordo include app come Meteo, Notizie, Traffico e Calendario. Gli utenti possono pure richiedere online l’aggiunta di funzioni come la Navigazione e il controllo degli abbaglianti, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica.

Oltre 100 km di autonomia in modalità EV per il Kodiaq iV

Grazie alla nuova batteria ad alta tensione, la variante PHEV garantisce un’autonomia in modalità elettrica di oltre 100 km nel ciclo WLTP. Inoltre, l’infrastruttura di ricarica è stata potenziata: la batteria si può rapidamente rifornire sia da wallbox e punti di ricarica AC con potenze fino a 11 kW che da punti di ricarica rapida DC fino a 50 kW. Una menzione particolare va al sistema di recupero dell’energia durante la frenata.

Nonostante l’ingombro della batteria, il bagagliaio conserva una capacità di ben 745 litri. Per concludere, il marchio ceco ha aggiornato il sistema di infotainment, inserendo funzioni ad hoc per la variante “alla spina”, come la possibilità di ricercare facilmente le stazioni di ricarica più vicine alla propria posizione.

La tecnologia mild hybrid prevede uno starter a cinghia da 48V e una batteria agli ioni di litio dello stesso voltaggio. Il beneficio? Durante la frenata, l’energia viene recuperata, potenziando il motore o permettendo al SUV di avanzare con il motore del tutto inattivo. E se ci immergiamo ancora di più in questo cuore tecnologico, scopriamo che entrambi i motori ibridi sono figli della recente serie EA 211 evo2.

Punto di eccellenza è il ciclo Miller a basso consumo, supportato da un turbocompressore a geometria variabile. Ma non è tutto, il motore TSI da 1.5 litri ha un’ulteriore chicca: la tecnologia dei cilindri attivi di ultima generazione (ACT+).

Un’altra innovazione distintiva presente a bordo del nuovo Skoda Kodiaq è il Dynamic Chassis Control (DCC) Plus. Questa evoluzione, disponibile su richiesta, separa le fasi di estensione e compressione della sospensione attraverso l’utilizzo di due valvole indipendenti, sostituendo l’antecedente valvola condivisa. Il risultato? Una capacità di regolazione dello smorzamento sensibilmente più rapida, garantendo risposte immediate, un dinamismo di guida potenziato e un comfort notevolmente incrementato. E non preoccupatevi dell’altezza: con DCC Plus, rimane invariata rispetto alle sospensioni tradizionali.

Tanti sistemi di assistenza all’avanguardia per la massima sicurezza

Skoda ha investito parecchio in sicurezza e comfort per i conducenti e i passeggeri. La seconda generazione del modello presenta innovazioni come il Turn Assistant, che interviene automaticamente in caso di pericolo durante una svolta di fronte al traffico in arrivo, e il Collision Avoidance Assistant, che ottimizza i movimenti di sterzata in manovre evasive. L’aggiunta del Crossroad Assistant sfrutta telecamera e sensori radar per garantire sicurezza in uscite cieche o da vialetti, segnalando eventuali pericoli con avvisi visivi e acustici.

Il nuovo Intelligent Park Assistant rappresenta la rivoluzione nel campo del parcheggio. Questo sistema non solo parcheggia automaticamente lo Skoda Kodiaq 2024 in spazi paralleli o perpendicolari, ma ora gestisce anche la velocità del veicolo e può fermarsi in caso di ostacoli. L’assistente di parcheggio remoto, inoltre, offre la possibilità di guidare il SUV in spazi non registrati nel sistema e di controllare l’intera manovra attraverso un’app sullo smartphone.

Un elemento di spicco è l’integrazione della Rear View Camera con la funzione Trailer Assist, migliorando significativamente la rilevazione di pedoni e bambini. Per i conducenti che hanno posti auto predefiniti, l’assistente di parcheggio consente di memorizzare fino a cinque posti, eseguendo poi automaticamente la manovra desiderata all’avvicinamento.

La casa automobilistica ceca non ha trascurato la sicurezza passiva. La presenza di fino a nove airbag evidenzia l’attenzione del marchio verso il benessere degli occupanti. Sistemi preesistenti come il Side Assistant e l’Emergency Assistant sono stati ulteriormente perfezionati.

Poi abbiamo il Side Assistant. La rilevazione dei veicoli che arrivano da dietro ora si estende a ben 90 metri, un incremento notevole dai precedenti 70 metri, tutto grazie a sensori radar più avanzati collocati strategicamente sui paraurti. Questa funzionalità è essenziale, ad esempio, per chi si muove spesso in autostrada. La casa automobilistica ceca ha anche ottimizzato il Front Assistant introducendo la protezione dedicata ai ciclisti.

Ma non è tutto. Con il pacchetto Assisted Drive potenziato, il Travel Assistant del nuovo Kodiaq offre ora una visione migliorata degli altri veicoli, sia nel Virtual Cockpit che nel display head-up. Questo sofisticato sistema, combinando l’Adaptive Lane Assistant e l’Adaptive Cruise Control (ACC), lavora in sinergia con il sistema di navigazione per prevedere curve, incroci e rotatorie.

Non passa inosservato l’Intelligent Speed Assistant, capace di acquisire la velocità massima consentita e adattarsi prontamente alle restrizioni, evitando l’uso dei freni. Questa meraviglia tecnologica utilizza l’ultima versione dell’assistente di riconoscimento dei segnali stradali. Unendo le capacità dell’Adaptive Cruise Control e dell’Adaptive Lane Assistant, il Traffic Jam Assistant è un valido alleato nel traffico congestionato. Questo sistema avanzato gestisce avviamento, frenata e sterzo in maniera automatica a velocità fino a 60 km/h, monitorando costantemente i veicoli circostanti.

Ma la sicurezza non finisce qui. Il Crew Protect Assistant si attiva prontamente in situazioni critiche. Chiudendo automaticamente i finestrini e il tetto panoramico, tendendo le cinture anteriori e accendendo le luci di emergenza, prepara l’auto in caso di collisioni potenziali o frenate improvvise. E per situazioni veramente estreme, l’Emergency Assistant è la risposta. Se rileva che il conducente non può più controllare il veicolo, ad esempio per problemi di salute, prende il controllo del mezzo, accendendo le luci di emergenza e frenando gradualmente fino al completo arresto. Dopo pochi secondi dal fermo, sblocca le portiere, illumina l’abitacolo e attiva eCall.

Si aggiorna anche la variante sportiva

Infine, l’azienda ha presentato anche il nuovo Skoda Kodiaq Sportline. La variante sportiva propone un design distintivo e avanguardistico e delle caratteristiche tecniche e stilistiche che ne fanno uno dei modelli più attesi dell’anno.

All’esterno, il Kodiaq Sportline 2024 presenta un rinnovato look sportivo: spiccano dei dettagli in nero lucido, che per la prima volta comprendono anche l’intero montante D, creando un’unione visiva tra i finestrini laterali posteriori e il lunotto, noto come Sunset. Questo effetto nero lucido si estende a vari componenti del veicolo, dalla cornice della calandra agli specchietti retrovisori esterni, fino alle cornici dei finestrini e ai distintivi Sportline sui passaruota anteriori.

E, per non parlare, dei cerchi in lega da 19” con finitura antracite lucida, esclusiva di questa versione. Coloro che desiderano aggiungere un tocco in più possono optare per cerchi da 20” con coperture Aero nero opaco.

L’interno della variante Sportline è altrettanto interessante. La specifica Design Selection Sportline predomina, caratterizzata da sedili sportivi con rivestimento in pelle sintetica scamosciata nera e cuciture a contrasto grigie. Skoda ha riservato una particolare attenzione ai dettagli, come gli inserti sulla plancia, sulle portiere e il bracciolo centrale, tutti rivestiti in pelle sintetica scamosciata nera.

Gli accenti in effetto metallo e le cuciture grigie a forma di X completano l’estetica dell’interno, offrendo un aspetto sofisticato e sportivo allo stesso tempo. La parola Kodiaq sulle soglie sottoporta anteriori e il Virtual Cockpit da 10 pollici, insieme allo schermo indipendente di infotainment, rendono l’esperienza di guida ancora più esclusiva.

Dal punto di vista tecnico, lo Skoda Kodiaq Sportline 2024 non delude. I fari Top LED Matrix, con effetto di benvenuto animato e funzione cornering, sono abbinati a luci posteriori Top LED, fornendo una visibilità ottimale in ogni condizione. L’azionamento elettrico del portellone posteriore è una caratteristica standard mentre il DCC Plus Dynamic Chassis Control, migliorato e con un’ampia gamma di regolazione, è disponibile come optional. Infine, il nuovo SUV sportivo è disponibile con tutti i propulsori della seconda generazione, incluso quello ibrido plug-in iV.