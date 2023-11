Volvo EM90: design, abitacolo, autonomia, caratteristiche e prestazioni

Volvo presenta ufficialmente in Cina la nuova Volvo EM90 completamente elettrica, debuttando nel segmento delle monovolumi di fascia premium e a zero emissioni.

La nuova Volvo EM90, un’innovativa monovolume 100% elettrica, rappresenta una rivoluzione nel settore automobilistico, combinando design scandinavo, comfort di alto livello e tecnologia all’avanguardia. Il nuovo modello premium della casa automobilistica svedese è stato pensato per offrire un’esperienza di guida davvero di alto livello, mantenendo al contempo l’eccellenza in termini di sicurezza che caratterizza da sempre il produttore scandinavo.

Jim Rowan, CEO di Volvo Cars, ha enfatizzato la centralità del concetto di casa nel design della nuova EM90: un ambiente accogliente dove condividere momenti preziosi con i propri cari, un rifugio per ritrovare sé stessi. Questa visione si riflette nell’allestimento interno della vettura, che offre uno spazio di relax e d’intrattenimento senza eguali.

Oltre al suo impatto sul mercato europeo, la EM90 è destinata a giocare un ruolo chiave nel mercato cinese, un terreno fertile per i veicoli elettrici di lusso. Il nuovo MPV (Multi-Purpose Vehicle) ridefinisce i confini del design e dell’innovazione nel settore delle monovolumi elettriche. È stato sviluppato per soddisfare le esigenze del mercato cinese e si contraddistingue per un’estetica unica che fonde la tradizione scandinava con la modernità.

Design

Il suo design esterno incarna una fusione di tecnologia avanzata e abilità artigianale. I proiettori anteriori a martello di Thor sono un tratto distintivo di questo EV, emanando un’aura di forza e sicurezza. Una novità assoluta per Volvo è il logo luminoso inserito nella parte frontale, evocativo dell’arte immersiva e dei grattacieli, che sottolinea l’aspetto futuristico del veicolo.

Il design interno della Volvo EM90 è concepito per offrire un comfort senza pari, trasformando l’abitacolo in un vero e proprio salotto in movimento. I dettagli stilistici, ispirati alla raffinatezza della Scandinavia, elevano l’esperienza di guida a un livello superiore, combinando estetica e funzionalità in un ambiente accogliente e rilassante.

La parte posteriore del veicolo non è da meno, con il logotipo illuminato e la linea elegante dei gruppi ottici che rendono l’EM90 inconfondibile. Gli iconici fari posteriori verticali di Volvo, ispirati agli skyline urbani, si estendono sia verso l’alto che verso il basso, simboleggiando l’incontro tra cielo e terra.

Disponibile in quattro colori esterni dalle tonalità calde, la nuova vettura elettrica rappresenta un equilibrio perfetto tra natura e tecnologia. Rowan ha sottolineato come questo modello sia un passo in avanti significativo per la casa svedese, introducendo un nuovo standard estetico e tecnologico nel segmento delle monovolumi full electric.

Autonomia e prestazioni

Con una batteria da 116 kWh, l’auto promette un’autonomia massima di 738 km secondo il ciclo di prova CLTC. Questo dato è molto importante nel mercato cinese, dove la domanda di veicoli efficienti ed ecologici è in rapida crescita.

La EM90 non solo si distingue per la sua notevole autonomia, ma anche per la rapidità con cui può essere ricaricata: dal 10% all’80% in meno di 30 minuti. Tale aspetto è fondamentale per gli utenti che necessitano di soluzioni rapide e pratiche per le loro esigenze di mobilità.

Una delle caratteristiche più innovative della Volvo EM90 è la sua capacità di ricarica bidirezionale. Questa funzionalità permette alla vettura di funzionare come una sorta di powerbank, in grado di fornire energia ad altri veicoli e dispositivi elettronici.

Sotto il profilo prestazionale, la nuova monovolume a zero emissioni è alimentata da un motore elettrico da 272 CV (200 kW), che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi, una performance notevole per un veicolo premium del suo segmento. Questo dato riflette l’expertise di Volvo nella produzione di veicoli che combinano efficienza e prestazioni.

L’attenzione al dettaglio si manifesta anche nel design dei cerchi, disponibili in misure da 19” o 20”. Questi cerchi, oltre ad essere esteticamente gradevoli, sono progettati per massimizzare l’efficienza aerodinamica, contribuendo ulteriormente all’ottimizzazione dell’autonomia dell’EV.

Grande attenzione alla sicurezza

In termini di sicurezza, la EM90 è equipaggiata con la tecnologia Safe Space di Volvo, una sintesi di 96 anni di esperienza nel campo della sicurezza automobilistica. Questa tecnologia è progettata per proteggere non solo i passeggeri all’interno dell’auto, ma anche chi si trova all’esterno, riflettendo l’impegno di Volvo nella tutela della vita umana.

Non finisce qui però perché l’auto vanta un array di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), supportati da una potente capacità di calcolo e da un insieme completo di sensori, tra cui telecamere ad alta definizione, Surround View e radar a onde millimetriche e a ultrasuoni. Questi sistemi enfatizzano il focus del marchio svedese sulla sicurezza e sulla tecnologia all’avanguardia, elementi chiave per chi cerca un’esperienza di guida sicura e confortevole.

Abitacolo

La nuova Volvo EM90 offre anche un’esperienza di guida silenziosa e tranquilla grazie a tecnologie avanzate di isolamento acustico e soppressione del rumore stradale.

La casa svedese ha integrato sospensioni pneumatiche a doppia camera e pneumatici appositamente progettati per massimizzare il comfort, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica. A bordo ci sono anche un impianto audio di qualità superiore firmato Bowers & Wilkins con ben 21 diffusori. Questo sistema audio trasforma l’abitacolo in una vera e propria sala da concerto privata, dove i passeggeri possono immergersi completamente nella musica, isolati dai rumori esterni.

Ogni aspetto della vettura è stato pensato per offrire un’esperienza digitale senza precedenti. Grazie alla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologie, la EM90 assicura prestazioni di calcolo di alto livello. Inoltre, la connettività 5G (dove disponibile) garantisce una connessione internet veloce e affidabile.

L’assistente vocale interattivo, visualizzato sul display touch da 15.4 pollici del sistema di infotainment, rende ogni interazione con l’auto semplice e piacevole, ispirandosi alla natura scandinava per l’avatar Volvo. Queste caratteristiche rendono l’EV un prodotto di punta nel suo segmento, particolarmente adatto al mercato cinese.

Un altro aspetto innovativo del modello è il suo interno, progettato per trasformare l’esperienza di viaggio. Al centro di questa trasformazione c’è tanta tecnologia multimediale, evidenziata da uno schermo HD da 15.6 pollici integrato nel tetto.

Questo schermo non solo offre intrattenimento per la famiglia, ma si trasforma anche in uno strumento di lavoro grazie alla possibilità di connessione alla telecamera e alle varie applicazioni di terze parti.

L’abitacolo, che può facilmente trasformarsi in un teatro, una sala riunioni o una camera da letto, è il risultato di un’attenta progettazione. Gli schermi multifunzionali, i sedili regolabili, l’illuminazione personalizzata e il sistema di condizionamento sono tutti controllabili attraverso un semplice interruttore o un comando vocale ed elevano l’esperienza di viaggio a un livello senza precedenti.

In linea con la filosofia di Volvo, la Volvo EM90 è progettata per migliorare nel tempo. Gli aggiornamenti software via OTA e la Digital Key, abbinati alle funzioni di comando a distanza tramite l’app di Volvo Cars, assicurano un’esperienza utente sempre all’avanguardia e una gestione semplificata del veicolo.