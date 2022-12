Gino Spa é stato designato Top Dealers da Infomotori.com

L’AZIENDA – CHI SIAMO DA 60 ANNI QUALITÀ ED ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO Se guardato in una certa prospettiva non pare poi molto distante il 1959, anno in cui nasce la Gino Rag. Felice & Figlio snc, prima Concessionaria Mercedes-Benz nella provincia di Cuneo. Sono ancora poche le auto per le strade, e ogni nuovo modello […]

L’AZIENDA – CHI SIAMO

DA 60 ANNI QUALITÀ ED ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

Se guardato in una certa prospettiva non pare poi molto distante il 1959, anno in cui nasce la Gino Rag. Felice & Figlio snc, prima Concessionaria Mercedes-Benz nella provincia di Cuneo. Sono ancora poche le auto per le strade, e ogni nuovo modello raccoglie lo stupore e l’ammirazione dei passanti; le persone si riuniscono in capannelli intorno all’ultima meraviglia, mentre un “esperto” ne decanta le prestazioni. Di lì a pochi anni l’automobile cambierà la nostra vita. Tredici anni dopo la Gino Rag. Felice & Figlio snc si trasforma in Società per Azioni con sede unica in Cuneo.

Sviluppo economico e industrializzazione mutano in pochi decenni l’assetto del territorio, disegnando un nuovo sistema sociale.

L’auto diventa un riferimento prioritario nei bisogni degli italiani. Sensibile ai cambiamenti in corso e precorrendo i tempi, dal 1988 la Gino S.p.A. inizia una fase di espansione con l’aquisizione di partecipazione nell’Autonovanta S.p.A., con sede ad Albenga e filiali a Savona e Sanremo. Sul versante piemontese l’azienda apre negli stessi anni tre nuove filiali: Asti, Alba e Monticello d’Alba. Ma è nel 2000, con l’acquisizione per incorporazione dell’Autonovanta S.p.A., che Gino S.p.A. diventa una delle più grandi concessionarie Mercedes-Benz in Italia, leader del marchio in Piemonte e Liguria.

Nel 2011 Il Gruppo Gino acquisisce il mandato di Concessione dei marchi BMW e MINI per le province di Cuneo, Savona e Imperia, ampliando e rafforzando la sua presenza nel territorio con due nuove sedi (Cuneo e Albenga) e posizionandosi come uno dei Dealer di riferimento nel nord Italia per i prestigiosi marchi della casa di Monaco di Baviera. I successi commerciali dei successivi 6 anni culminano con l’acquisizione nell’aprile del 2018 del Gruppo Policar S.p.A., Concessionaria Ufficiale BMW – MINI per le province di La Spezia, Lucca e Pisa. Per la prima volta dalla sua fondazione, il Gruppo Gino “sbarca” quindi in Toscana, espandendo il suo territorio di competenza verso il centro Italia con le sedi BMW – MINI di Sarzana, Lido di Camaiore e Pisa.

Da sempre la Famiglia GINO può vantarsi di aver sempre “guardato avanti” dando la massima attenzione alle esigenze del Cliente potenziando sempre di più i propri investimenti. Infatti, nel 2018, non appena si prospetta la possibilità di acquisire il mandato per Aston Martin Milano il Gruppo non si fa cogliere impreparato e la sede di Viale Monza diventa subito un punto di riferimento per tutti gli amanti dell’auto di James Bond.

La Toscana, della quale abbiamo già parlato prima, rappresenta un mercato molto interessante e lo step successivo, precisamente nel 2019, è quella di far nascere quella che viene conosciuta subito da tutti come “Gino Mercedes – Livorno”. Il salone toscano è una delle più belle strutture d’Italia in quanto rispetta tutti i parametri di Mercedes-Benz per i nuovi allestimenti, grande uso del nero e maxischermi che proiettano subito il Cliente nel fantastico e lussuoso mondo della Stella!

La situazione si evolve anche durante la recente pandemia, in maniera diversa, questa volta attraverso l’utilizzo dei social, la realizzazione di video di presentazione di tutti gli ultimi modelli che le case madre presentano sul mercato, la possibilità di visitare virtualmente tuti gli show-room del gruppo ed anche, grazie alla passione ed all’abilità di Alessandro Gino, la realizzazione di vere e proprie prove cronometrate in pista per il confronto delle prestazioni dei diversi modelli.

Dalle pontenti AMG alle fantastiche Serie M, senza dimenticare il mondo elettrico, le supercar e le auto da Rally.

Arriviamo quindi ad oggi dove, manco a dirlo, si parla di “NEW BUSINESS”. Arrivano infatti nei saloni del Gruppo GINO le minicar Aixam, una nuova sfida su un segmento di mercato di giovani e giovanissimi completamente nuovo ma che, proprio per questo, ha acceso la passione di tutto il Gruppo per il raggiungimento di un nuovo obiettivo.

L’ultima grande novità è TORINO. Lasciata la storica sede di Moncalieri il Gruppo GINO si presenta “alla grande” all’ombra della mole con un nuovo HUB che comprende le diverse anime dell’azienda. In Corso Allamano 139 a Rivoli, si possono infatti trovare: lo showroom e l’officina ufficiale VOLVO, il salone Lotus, un ampio spazio dedicato all’usato con il solido brand GINO STORE e un’area dedicata ad un altro nuovo ambizioso progetto: GINO WRC CAR INVEST, che permette di ammirare la fantastica collezione di privata di auto da rally ma, mette a disposizione dei Clienti, anche una serie di vetture pronte per l’acquisto.

Visto da un’altra prospettiva, quell’anno 1959 sembra essere lontanissimo. In quasi mezzo secolo l’automobile ha conosciuto così tante trasformazioni da lasciar stupefatti. Oggi proviamo una sorta di tenerezza nel veder passare una vecchia auto degli anni sessanta, e chi ricorda un viaggio intrapreso dal nord al sud, magari in agosto, può immaginare quanto sia diverso percorrere oggi la stessa distanza. In oltre mezzo secolo tutto è cambiato, così come la nostra azienda, che grazie a sorprendenti risorse umane e a una radicata appartenenza al territorio ha saputo costruire negli anni una realtà commerciale affermata e di grande dinamismo.

MISSION, VISION E VALORI

IL LEGAME CON IL TERRITORIO

La Gino Spa da sempre incorpora i valori e i significati di un territorio straordinario al quale è indissolubilmente legata. L’azienda ha saputo trasformare il concetto di località e territorialità in un elemento distintivo per lo sviluppo negli anni. Oggi più che mai con l’ampliamento di prodotti e servizi intendiamo sempre di più estendere questo legame e diventare un riferimento a 360 gradi per il nostro cliente nel mondo dell’auto nel territorio ch ricopriamo.

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Il cliente è per noi il bene più prezioso ed al centro della nostra strategia aziendale. La Gino del futuro è disegnata intorno al cliente ed alle sue esigenze. Oggi la Gino si rivolge ad una clientela ampia di privati e aziende come partner unico nel mondo dell’auto in grado di offrire un’offerta ampia e diversificata di prodotti e servizi. Il nostro obiettivo è quello di sedurre e conquistare il cliente potendo offrire l’auto dei proprio sogni nuova e usata con il miglior rapporto qualità/prezzo disponibile sul mercato. Abbiamo intenzione di fidelizzare i nostri clienti con servizi innovativi e fruibili (Officina, Pneumatici, Polizze Assicurative…) semplificando così il rapporto tra cliente e vettura.

SONO LE PERSONE A FARE IL SUCCESSO

L’eccellenza del servizio dipende dall’eccellenza delle persone. Per questa ragione investiamo tempo e risorse per attrarre i migliori talenti all’interno della nostra organizzazione e per formarli al meglio.

INNOVAZIONE

In un mondo globale che cambia rapidamente la Gino si pone come innovatore offrendo oggi e ancor di più domani un modello differente per andare oltre al concetto tradizionale di “concessionaria”.

POLITICA DELLA QUALITÀ

Con l’intento di valorizzare il proprio patrimonio conoscitivo, tecnico e umano, la GINO S.p.A. si è dotata di un Sistema di Gestione della Qualità improntato sulla norma internazionale UNI EN ISO 9001.

Ciò comporta l’impegno aziendale nell’implementazione e nel continuo miglioramento di un sistema di gestione aziendale che tenga in considerazione e soddisfi un insieme eterogeneo di requisiti, costituito da:

– Requisiti di UNI EN ISO 9001:2015

– Requisiti cogenti applicabili all’attività aziendale;

– Requisiti recepiti dal sistema cliente, comprese tutte le parti interessate;

– Altri requisiti aziendali.

La Qualità deve essere intesa come valore aziendale in cui tutti si rispecchiano, mentre gli strumenti forniti dal Sistema di Gestione devono essere visti come supporto per migliorare il proprio lavoro.

Affinché il Sistema di Gestione della Qualità assicuri il massimo valore aggiunto ai processi aziendali, esso deve garantire il miglioramento delle metodologie e delle tecnologie, la rivalutazione delle risorse umane, l’acquisizione delle conoscenze tecniche più appropriate, la gestione accurata delle informazioni sui risultati conseguiti.

La GINO S.p.A. fa sua la filosofia del miglioramento continuo, sfruttando tutte le indicazioni ottenute dalla rilevazione sistematica dei propri punti deboli.

Punti di riferimento del Sistema di gestione sono le informazioni documentate relative ai processi della GINO S.p.A. e alla loro pianificazione e controllo come strumento gestionale per ogni attività aziendale.

Valori fondanti della politica di GINO S.p.A. sono la dedizione al cliente ed alle parti interessate, l’eccellenza professionale, l’affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti, la trasparenza, la correttezza, l’innovazione e la creatività.

Le suddette linee guida della Politica della Qualità aziendale, indicate e mantenute aggiornate tramite il presente documento, si traducono in impegni precisi da parte della Direzione, che stabilisce quanto segue:

– Occorre garantire l’evoluzione dei servizi offerti alla Clientela assicurando, contemporaneamente, il mantenimento dell’elevato livello di affidabilità raggiunto.

– Grazie alla stabilità conseguita negli anni, i servizi di GINO hanno raggiunto livelli di elevata qualità con piena soddisfazione dei clienti; è necessario impegnarsi a garantire il mantenimento di questi elevati standard qualitativi.

– Occorre manifestare disponibilità, gestire con competenza le richieste dei clienti e utilizzare tutti gli strumenti necessari per espandere il numero di coloro che si affidano a GINO S.p.A. per la soluzione delle proprie esigenze.

La direzione della GINO S.p.A. ha la responsabilità diretta del Sistema di Gestione della Qualità, essa si assume l’impegno di fissare periodicamente gli obiettivi concreti e raggiungibili indicati nel documento “Riesame della Direzione”, di rendere disponibili tutte le risorse (umane, tecniche e finanziarie) necessarie al perseguimento dei suddetti obiettivi e di verificare il raggiungimento degli stessi tramite lo strumento del riesame del sistema.

Viene assicurato che nei processi in essere siano ben chiare le esigenze e le aspettative del cliente e che sia rilevabile il suo grado di soddisfazione a fronte dei prodotti/servizi fornitigli.

Viene assicurato un controllo costante sulla qualità dei prodotti commercializzati, tramite azioni di verifica nelle fasi salienti della vendita e assistenza.

La direzione di GINO S.p.A. si impegna a garantire che le linee direttrici qui tracciate vengano diffuse e assimilate da tutto il personale operante ai diversi livelli sfruttando tutti gli strumenti di comunicazione interna attivati e da tutte le parti interessate rilevanti, mediante pubblicazione della presente sul sito internet aziendale.

Ogni persona operante all’interno della GINO S.p.A. è chiamata a partecipare attivamente all’impegno derivante da questa politica: la consapevolezza e il senso di responsabilità di ciascuno devono essere sempre alimentati dalla certezza di ottenere una ottimizzazione costante delle proprie prestazioni.