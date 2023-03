Limiti velocità in autostrada: con il nuovo CdS potrebbero essere aumentati

Il Vicepremier Matteo Salvini ha affermato che il Governo sta valutando l'ipotesi di aumentare i limiti di velocità in autostrada

Quali saranno le novità introdotte dall’ultima rivisitazione del Codice della Strada? Una delle possibilità che potrebbero comportare modifiche evidenti nel comportamento degli automobilisti potrebbe essere l’aumento dei limiti velocità in autostrada, una soluzione che avvicinerebbe l’Italia alle scelte ormai consolidate dalla Germania dove le vie di comunicazione a scorrimento veloce sono ormai da tempo prive di qualsiasi limitazione.

A riportare questa possibilità ci ha pensato il Vicepremier Matteo Salvini al programma radiofonico 24 Mattina, affermando che “stiamo lavorando al nuovo Codice della Strada e ragioneremo anche sui limiti di velocità nei tratti autostradali. Stiamo facendo tutte le valutazioni, perché ci sono tratte autostradali ampie, dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di velocità, visto il basso tasso di incidentalità”.

Secondo Matteo Salvini, infatti, questa soluzione è dovuta al fatto che “la stragrande maggioranza dei morti non è più in autostrada, ma sulle strade extraurbane. Quindi, con buonsenso, si potrebbero aumentare in alcuni tratti e diminuire in altri. Però ci stiamo lavorando con i tecnici, perché la velocità non è una scelta politica“.