Centro Porsche Milano Est è il “Top Partner 2023”

A premiare la concessionaria milanese un mix fra le performance di vendita, le iniziative rivolte al coinvolgimento dei clienti e il cosiddetto “Future Factor”

Nel corso dell’annuale appuntamento tra Porsche Italia e la sua rete di 30 concessionari – avvenuto presso il Porsche Experience Center Franciacorta – è stato proclamato il “Top Partner 2023”, il prestigioso riconoscimento che premia la concessionaria che ha ottenuto le migliori performance durante l’esercizio precedente.

Ad aggiudicarsi il premio il Centro Porsche Milano Est capace, nei dodici mesi presi in considerazione, non solo di rispettare gli obiettivi di business, ma di implementare una serie di iniziative rivolte al coinvolgimento dei clienti, alla professionalizzazione dell’organico e alla condivisione di best practice d’ispirazione per tutta la rete.

Oltre ai criteri sopracitati, a premiare la concessionaria milanese è il cosiddetto “Future Factor”, ovvero: l’integrazione di nuove figure professionali volte al miglioramento della customer experience, l’introduzione di nuovi applicativi per digitalizzare l’esperienza dei clienti in ambito After Sales, l’organizzazione di eventi e approfondimenti dedicati alla mobilità elettrica e l’attenzione verso i servizi di vendita online e di connettività.

È stato Andrea Angeli, Direttore Generale di Porsche Retail Italia – la società nata dalla fusione dei Centri Porsche di Milano e Centro Porsche Padova – insieme a Nicola Reguzzoni, Site Manager del Centro Porsche Milano Est, a ritirare il premio dalle mani dell’Amministratore Delegato di Porsche Italia Pietro Innocenti, che ha commentato: “Il futuro è già oggi e dobbiamo farci trovare preparati. Elettrificazione, digitalizzazione e connettività faranno sempre più parte del nostro vocabolario e del lavoro quotidiano dei nostri Centri Porsche. Per questo abbiamo deciso di premiare il Centro Porsche Milano Est, per l’impegno profuso durante tutto il 2022 al fine di assicurarsi la giusta preparazione per affrontare le sfide che ci attendono ed offrire a tutti i nostri clienti un’esperienza d’acquisto all’avanguardia”.