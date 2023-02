Mario Giagnoni assume la carica di Global Commercial Director del Gruppo Maestri

Mario Giagnoni è stato nominato Global Commercial Director del Gruppo Maestri, azienda torinese leader nella riparazione dei danni di carrozzeria

Il Gruppo Maestri, azienda torinese leader nella riparazione dei danni di carrozzeria, annuncia la nomina di Mario Giagnoni a Global Commercial Director. Nel suo nuovo ruolo Mario Giagnoni si occuperà di implementare e sviluppare le opportunità di business e networking al di fuori dei confini nazionali, un ulteriore importante tassello per consolidare la crescita e le strategie di un Gruppo sempre più ambizioso.

Mario Giagnoni vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive maturata in ambiti OEM vetture, OEM Veicoli Industriali, Logistica e Repair, dove ha rivestito tra gli altri il Ruolo di Managing Director in Iveco per il mercato Polacco e quello di Regional Managing Director in Bertani Trasporti per la Region Central & Eastern Europe.

“Sono davvero felice di potermi cimentare in questa nuova sfida all’interno di un Gruppo così dinamico ed ambizioso” afferma il manager pisano. “Stiamo affilando le armi per poter ripetere sui mercati internazionali il percorso di successo intrapreso da Maestri in Italia. La nostra organizzazione nella gestione di grandi volumi di auto grandinate e l’eccellenza nella riparazione a freddo saranno fondamentali per svilupparci all’estero, sia in Europa che Oltre Oceano”.