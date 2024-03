Ducati Scrambler, ancora più personalizzabile con la nuova linea accessori

Fin dalla sua prima presentazione, nel 2015, Scrambler Ducati interpreta l’espressione più autentica del motociclismo caratterizzata da uno spirito libero, positivo e anticonformista, aperto all’incontro di stili e personalizzazioni infinite. Una moto che ha attratto oltre 100.000 nuovi appassionati in tutto il mondo, forte di un design senza tempo e di caratteristiche tecniche che ne fanno una moto moderna a tutti gli effetti.

Completamente riprogettato, lo Scrambler introduce nel suo segmento elementi tecnologici che la rendono più sicura, come l’ABS Cornering e il Ducati Traction Control, gestiti attraverso Riding Mode. Ed essendo leggera (-4 kg rispetto al modello precedente) è ancora più accessibile, facile e divertente.

Tutte le novità del mondo Scrambler Ducati

Lo Scrambler rimane però una moto creata fin dalla nascita per essere personalizzata, e adattarsi così a tutte le esigenze e a tutti i gusti. All’esclusiva possibilità di scegliere ben 9 colori diversi attraverso un kit di personalizzazione che cambia totalmente il look della moto, si aggiunge infatti un’ampia proposta di accessori originali pensati per allinearne l’estetica al gusto di ciascun motociclista. Ognuno potrà creare lo Scrambler dei propri sogni senza compromettere affidabilità e prestazioni, e continuando a godere della garanzia ufficiale Ducati.

Per chi ama la facilità di guida dello Scrambler e desidera vivacizzare la voce del suo bicilindrico, senza intaccarne l’erogazione dolce e corposa, il catalogo accessori Ducati propone un silenziatore Termignoni realizzato con camicia verniciata in nero e fondello in fibra di carbonio. Lo Scrambler di ultima generazione nasce con ruote in lega d’alluminio, leggere nel disegno e abbinate nel colore nero agli elementi principali della ciclistica che esaltano il carattere contemporaneo della moto Come alternativa è possibile equipaggiare la moto con una coppia di cerchi a raggi, indicati per chi apprezza e vuole accentuare il lato più classico e stiloso dello Scrambler.

Le misure dei cerchi sono identiche a quelli di serie e gli pneumatici abbinabili rimangono del tipo tubeless. Il divertimento nella guida e il comfort nell’uso cittadino di Scrambler aumenta montando il Ducati Quick Shift, di serie su Full Throttle. Derivato dalle sportive Ducati, il sistema permette di salire e scendere con le marce senza l’utilizzo della frizione e senza chiudere il gas, aumentando la rapidità di accelerazione e decelerazione.

Il navigatore integrato è basato sul Ducati Multimedia System, che sfrutta la strumentazione TFT della moto per visualizzare le indicazioni del percorso calcolato dalla Ducati Link App. In questo modo si possono sfruttare le funzionalità di navigazione senza dotarsi di un dispositivo esterno. Si tratta di un accessorio ufficiale Ducati Performance e può essere acquistato presso i Ducati Store assieme alla moto o anche in un secondo momento, permettendo così di essere utilizzato anche da chi possiede già uno Scrambler.

Lo Scrambler nasce per esprimere la personalità di chi lo guida, ed enfatizzarne ulteriormente il carattere secondo gioco di dettagli e gusto personale. Grazie alla collaborazione con Rizoma è possibile arricchire ogni Scrambler di elementi in pregiato alluminio ricavato dal pieno e sapientemente modellati dalle lavorazioni CNC. Le leve al manubrio Ducati by Rizoma non sono solo estremamente gratificanti per gli occhi, ma dotano anche lo Scrambler di funzionalità utili e raffinate, come la possibilità di regolarne la distanza dalle manopole e di ridurre i danni potenziali in caso di caduta, perché dotate di uno snodo di sicurezza, sia per la leva per il freno, sia per quella frizione. L’utilizzo dell’alluminio ricavato dal pieno e l’esclusiva lavorazione 3D permettono di mantenere ridotto il peso di questi elementi nonostante la loro maggiore complessità costruttiva e di migliorare anche la resistenza aerodinamica.

Una presa d’aria ricavata all’estremità di entrambe leve, infatti, ottimizza i flussi d’aria mentre il logo Ducati inciso nella parte frontale, a contatto con le dita di chi guida, migliora il grip e il feeling sportivo alla guida. La coppia di pedane poggiapiedi realizzate in collaborazione con Rizoma sono il perfetto completamento estetico del look raffinato ed evoluto dello Scrambler. Richiedono un adattatore dedicato e rispetto al componente di serie offrono maggiore grip e feeling alla guida, arricchendo il look total black con dettagli lavorati a vista della zona motore. Immancabili anche in questo caso i loghi Ducati e Rizoma. Uno degli elementi più riconoscibili dello Scrambler è il faro anteriore con DRL.

Un dettaglio prezioso che può rendere ancora più unica la vista frontale della moto sono gli indicatori di direzione a LED disponibili in coppia e utilizzabili anche per sostituire gli elementi posteriori di serie. Il supporto di questi indicatori è in alluminio ricavato dal pieno con anodizzazione nera di alta qualità. Il monoLED ad alta intensità garantisce una reattività istantanea all’accensione e un’ottima visibilità in ogni condizione di luce, con evidenti vantaggi sulla sicurezza attiva in marcia.