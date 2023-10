Triumph Thruxton Final Edition: debutta la versione celebrativa dell’iconica café racer

Triumph Motorcycles ha deciso di salutare in grande stile la sua café racer Thruxton con il lancio della nuova Triumph Thruxton Final Edition a tiratura limitata. È basata sulla versione RS.

L’iconica café racer che ha definito un’epoca sin dal 1964 è senza dubbio la Thruxton. Tuttavia, nel 2024, vedremo l’ultimo capitolo di questa leggendaria motocicletta. Triumph Motorcycles ha deciso di salutare il modello introducendo la Triumph Thruxton Final Edition, un capolavoro di tecnologia, prestazioni e design che rappresenta la quintessenza dell’evoluzione di questo modello.

Il gioiello su due ruote nasce dalla solidità tecnica della Thruxton RS, famosa per le sue performance adrenaliniche, un comportamento ciclistico affilato e un pacchetto di dotazioni di serie di alto livello. Ma la Thruxton Final Edition non è solo una reincarnazione della RS. È l’apice di decenni di innovazione e raffinamenti continui, concepito per gli amanti delle due ruote e i collezionisti più esigenti.

La raffinatezza estetica di questa edizione finale è semplicemente superba. Ogni dettaglio brilla di eccellenza, a partire dalla straordinaria livrea Competition Green, impreziosita da dettagli dorati realizzati a mano e sottolineata dalla firma di un artista di rilievo.

Propone tre diverse modalità di guida

Ma ciò che rende questa moto davvero un pezzo da collezione, al di là delle sue prestazioni e del suo design, è il certificato di autenticità fornito con ogni unità. Questo documento, unico per ogni moto grazie al numero di telaio impresso, porta la firma del team di progettazione della Thruxton 1200 e del CEO Nick Bloor. Inoltre, ogni esemplare è arricchita da un distintivo emblema del motore Final Edition, con una cornice in oro e il distintivo logo Final Edition.

La tecnologia non viene mai meno: con tre modalità di guida (Road, Rain e Sport), il pilota può personalizzare la propria esperienza. L’illuminazione Full LED, con luci diurne marchiate Triumph e fanalino posteriore compatto, dona un tocco distintivo.

La strumentazione, con doppio quadrante analogico, fornisce informazioni chiare e dirette: dall’impostazione della modalità di guida al contachilometri, passando per il livello del carburante e l’indicatore del rapporto inserito. Non meno importante, la presenza di una comoda porta USB che rende questo modello ancora più versatile, ideale per chi necessita di ricaricare dispositivi come smartphone o navigatori durante il viaggio.

Tante caratteristiche esclusive su Triumph Thruxton Final Edition

L’ultimo capolavoro di Triumph Motorcycles racchiude in sé una serie di dettagli e finiture che ne sottolineano l’esclusività e la dedizione artigianale. Il primo elemento che salta all’occhio è senza dubbio la sua vernice metallizzata Competition Green. Questa scelta cromatica non solo le conferisce un aspetto distintivo, ma esalta anche i pannelli laterali e i parafanghi neri a contrasto, che aggiungono un ulteriore tocco di classe al design complessivo.

Ma è nei dettagli che l’azienda britannica ha davvero messo in mostra la sua maestria. Gli artisti del Triumph Paint Shop hanno impreziosito il serbatoio con finiture dorate a mano, creando un dialogo visivo straordinario con il Logo Heritage Triumph in oro, posizionato in maniera prominente sullo stesso serbatoio. Questo non solo denota l’attenzione ai dettagli, ma testimonia anche l’unicità e la passione che la casa motociclistica britannica ha infuso in questo modello.

Proseguendo nella nostra analisi, non possiamo non menzionare il marchio Thruxton Final Edition e lo stemma motore Final Edition, che consolidano la posizione di questa moto come una vera e propria edizione finale.

Motore potente e prestazionale

Il cuore della Thruxton Final Edition è il motore Bonneville HP da 1200cc, il più vigoroso della serie Modern Classics. Questo bicilindrico parallelo, sviluppato specificatamente per la Thruxton, eroga ben 105 CV di potenza a 7500 g/min, garantendo una notevole spinta sia nei regimi bassi che medi, culminando con performance eccellenti ai regimi più alti. La coppia? 112 Nm a 4250 g/min.

Sul fronte della ciclistica, la speciale due ruote si è guadagnata l’ammirazione sia del pubblico che della critica per la sua guida diretta, intuitiva e perfettamente in sintonia con le sue prestazioni. La posizione di guida, che trae ispirazione dalle corse, unita a componenti accuratamente scelti, esalta al massimo la natura sportiva di questo gioiello del costruttore britannico.

Componentistica di primo livello

Parlando di componenti, impossibile non menzionare le forcelle Showa Big Piston, che in combinazione con le sospensioni posteriori piggyback Öhlins, assicurano un bilanciamento ideale tra comfort e agilità. Aggiungete a questo le pinze freno radiali Brembo M50, top di gamma, affiancate da dischi Brembo flottanti da 310 mm: il risultato è una potenza frenante formidabile con risposta precisa e, naturalmente, l’aggiunta della sicurezza dell’ABS.

Ma non finisce qui. Le ruote tubeless leggere da 17” a 32 raggi potenziano ulteriormente l’agilità della Thruxton. E per assicurare il massimo contatto con l’asfalto, la casa motociclistica britannica ha optato per gli pneumatici Metzeler Racetec RR, garantendo aderenza di livello pista e un feedback straordinario per il motociclista.

Le parole di Paul Stroud

Rivoluzionando l’iconico stile café racer, la Triumph Thruxton Final Edition svela un design contemporaneo con dettagli in black-out: dai coperchi del motore verniciati a polvere neri alle finiture delle camme e ai cerchi anodizzati. Ma ciò che la distingue veramente è l’attenzione maniacale ai dettagli, perfettamente illustrata dalle molle della sospensione posteriore firmate Öhlins.

Proseguendo nel suo viaggio di dettagli distintivi, sfoggia una sella monoposto, un tappo del serbatoio stile Monza, una cinghia in acciaio inossidabile spazzolato e un forcellone in alluminio anodizzato. Le pedane, strategicamente posizionate, accentuano la sua natura sportiva. La livrea Competition Green, vibrante e profondo, celebra la tradizione sportiva britannica, contrastando magnificamente con i pannelli laterali e i parafanghi neri lucidi.

Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha precisato la posizione unica della Thruxton nell’universo delle motociclette: “La Thruxton è una pietra miliare per molti appassionati. Questa edizione finale, che rappresenta l’apogeo della scena café racer, non solo segna la conclusione della sua produzione ma assicura anche il suo posto nei libri di storia del brand britannico”.