Triumph Tiger 900 2024: novità, design e caratteristiche tecniche

La nuova Triumph Tiger 900 arriva sul mercato con una gamma rinnovata e nelle versioni GT, GT Pro e Rally Pro. Sarà disponibile nelle concessionarie italiane dall'inizio del 2024.

Triumph Motorcycles ha rinnovato la sua Triumph Tiger 900 per il 2024, offrendo un pacchetto completo che eleva le prestazioni, la tecnologia e il comfort a un nuovo livello nel segmento delle moto adventure di media cilindrata.

La gamma adesso include le versioni GT, GT Pro e Rally Pro, ognuna delle quali è stata arricchita con miglioramenti significativi dal punto di vista tecnologico, estetico e funzionale. Il motore a tre cilindri è stato oggetto di un aggiornamento sostanziale, con componenti rivisti e migliorati che hanno portato a un incremento del 13% della potenza rispetto alla generazione precedente.

La potenza massima ora è di 108 CV, il che pone la nuova Tiger 900 in cima alla sua categoria. La coppia motore è stata incrementata a 90 Nm. Inoltre, il nuovo propulsore offre una migliore gestione ai bassi regimi grazie all’architettura T-Plane e agli intervalli di accensione irregolari.

Tali miglioramenti consentono al modello di mantenere il suo carattere e il suo sound distintivi, oltre a migliorare le prestazioni su tutta la gamma di regimi e ad ottenere un risparmio di carburante fino al 9%.

Grande attenzione alla sicurezza attiva

Triumph Motorcycles ha anche introdotto nuove funzionalità di sicurezza attiva, tra cui un impianto frenante migliorato per un controllo superiore e una riduzione degli spazi di arresto. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo sistema di allerta in caso di frenate di emergenza, che attiva gli indicatori di direzione quando si frena bruscamente e si disattiva automaticamente quando si riprende la marcia.

Per una migliore visibilità nel traffico, soprattutto di notte e in condizioni di scarsa visibilità, sono state introdotte nuove luci di posizione. La Tiger 900 2024 vanta poi una nuova dashboard con display TFT da 7 pollici e grafica e organizzazione dei menu rinnovate, oltre a un nuovo caricatore USB-C supplementare. La connettività Bluetooth My Triumph è ora di serie su tutti i modelli.

Il comfort del pilota è stato migliorato grazie a una nuova sella più piatta e spaziosa, con sedili riscaldati sui modelli Pro. È possibile regolare l’altezza della sella di 20 mm su tutti i modelli e, come accessorio, è disponibile una sella ribassata riscaldata che riduce ulteriormente l’altezza della sella di altri 20 mm.

Ciò offre un’altezza della sella potenziale di 800 mm per le varianti GT, combinata con una larghezza del telaio ridotta nella zona centrale, migliorando così l’accessibilità complessiva. C’è anche un nuovo sistema di montaggio ammortizzato del manubrio che propone una guida più confortevole. Sulla Rally Pro, la posizione migliorata del manubrio, con le estremità più vicine al pilota di 15 mm, facilita la guida sia in posizione seduta che in piedi.

Un nuovo becco

Il classico becco della moto è stato ridisegnato per una forma più fresca mentre la zona del quadro strumenti e dei pannelli laterali è stata rivisitata, risultando in un aspetto più aggressivo e avventuroso. Questo, unito a nuovi schemi cromatici e grafiche accattivanti, conferisce alla moto un look unico e distintivo.

Non manca un nuovissimo silenziatore Akrapovič, che si aggiunge a un elenco completo di oltre 50 accessori disponibili. I clienti possono scegliere tra quattro pacchetti di accessori personalizzati: Performance, Protection, Trekker ed Expedition.

La casa motociclistica britannica ha mantenuto tutte le specifiche tecniche di punta della precedente Tiger 900, che hanno reso questa moto leader nel suo segmento:

ABS e TC Cornering ottimizzati con piattaforma inerziale IMU

Sei modalità di guida: Road, Rain, Sport, Off-Road, Rider Configurable (solo GT Pro) e Rally Pro e Off-Road Pro (solo Rally Pro)

Illuminazione interamente a LED, inclusi i caratteristici fari DRL e la luce posteriore compatta

Triumph Shift Assist di serie su GT Pro e Rally Pro

Manopole e sedili riscaldati di serie su GT Pro e Rally Pro

Blocchetti elettrici retroilluminati

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici su GT Pro e Rally Pro

Freni Brembo Stylema Monoblocco

Sospensioni premium specifiche per ciascun modello, con setup ottimizzato per strada e fuoristrada

È stato usato un telaio modulare leggero

Non è finita qui poiché la Triumph Tiger 900 GT 2024 è dotata di forcelle Marzocchi USD da 45 mm completamente regolabili, sospensione posteriore con precarico e smorzamento in estensione regolabili manualmente, con un’escursione della forcella di 180 mm e un’escursione della ruota posteriore di 170 mm.

La versione GT Pro presenta le stesse caratteristiche tecniche della GT, ma con la sospensione posteriore regolabile elettronicamente. La Triumph Tiger 900 Rally Pro 2024, invece, è equipaggiata con forcelle Showa USD da 45 mm completamente regolabili, sospensione posteriore con precarico e smorzamento in estensione completamente regolabili, con un’escursione della forcella di 240 mm e un’escursione della ruota posteriore di 230 mm.

A completare le specifiche tecniche della moto troviamo un telaio modulare leggero, un parabrezza regolabile, un’altezza del sedile regolabile di 20 mm e un serbatoio carburante da 20 litri.

Le prestazioni aumentano

La gamma 2024 ha raggiunto un nuovo apice in termini di prestazioni e capacità, ponendosi al vertice della sua categoria. Un elemento distintivo è il suo motore con albero T-Plane, caratterizzato da un ordine di accensione 1,3,2 che, unito al suo inconfondibile sound di scarico, è stato ulteriormente perfezionato per soddisfare le esigenze dei motociclisti più esigenti.

Con un aumento della potenza del 13%, passando da 95 a 108 CV, il propulsore della nuova Tiger 900 offre una coppia maggiore e una migliore guidabilità a bassi regimi, garantendo così prestazioni eccezionali su strada e in fuoristrada.

Le Tiger 900 GT e GT Pro 2024, progettate principalmente per l’asfalto, sono dotate di cerchi in lega leggera da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore. La Tiger 900 Rally Pro 2024, invece, utilizza ruote a raggi tubeless con anteriore da 21” e una vasta gamma di pneumatici per prestazioni fuoristrada eccezionali.

Tutti i modelli 2024 sono dotati di un sistema di luci di emergenza in caso di frenata brusca, che migliora la visibilità del pilota in situazioni di emergenza. Questo sistema si disattiva automaticamente quando la moto riprende la marcia. Inoltre, i marker lights garantiscono una visibilità ottimale di notte e in condizioni di scarsa luminosità ambientale.

In aggiunta, l’ABS Corning e il controllo della trazione Cornering ottimizzato sono di serie su tutte le varianti, garantendo una guida sicura e controllata. Il comportamento della moto può essere personalizzato attraverso quattro modalità di guida: Road, Rain, Sport e Off-Road.

Nuovo impianto frenante più potente

Il nuovo sistema frenante potenziato, in sinergia con l’ABS Corning, migliora la stabilità in frenata e riduce gli spazi di arresto, per una guida ancora più sicura. Inoltre, il sistema di frizione Slip and Assist, montato su tutti i modelli Tiger 900, riduce l’affaticamento del pilota e migliora il controllo della ruota posteriore.

I modelli Pro sono anche dotati del sistema Triumph Shift Assist, che permette cambi di marcia senza utilizzare la frizione, e del sistema di connettività My Triumph, che offre accesso a musica, telefono e navigazione a frecce tramite il display TFT da 7 pollici. Manopole e sedili riscaldati e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici sono di serie sui modelli Pro.

Il comfort di guida è garantito da una sella ridisegnata che offre un sostegno ottimale anche sulle lunghe distanze, mantenendo allo stesso tempo la flessibilità necessaria per trovare la posizione ergonomica ideale. La regolazione della sella è possibile in un range di 20 mm e i modelli Pro sono dotati di sedili riscaldati per garantire il massimo comfort in ogni condizione atmosferica.

Un altro elemento che contribuisce al comfort di guida è il nuovo sistema di montaggio del manubrio ammortizzato, che assicura una guida più morbida e confortevole. Il manubrio della nuova Triumph Tiger 900 Rally Pro è stato spostato indietro di 15 mm, migliorando la posizione di seduta e offrendo un maggiore controllo e agilità in posizione eretta durante la guida fuoristrada.

Il serbatoio del carburante da 20 litri è stato progettato con attenzione per garantire una posizione di guida ottimale, senza compromettere il controllo quando si è in piedi. Il parabrezza regolabile con cinque impostazioni su 50 mm offre un’eccellente protezione aerodinamica ad alta velocità.

Dal punto di vista estetico, la moto ha subito una trasformazione che ne ha esaltato il carattere sportivo e avventuroso. Il design è stato perfezionato e ora presenta un aspetto più pulito e integrato, con il supporto del quadro strumenti e i pannelli laterali che si armonizzano perfettamente con il resto della moto.

Le colorazioni disponibili sono state ampliate con tre nuove livree disponibili per ciascuna variante. La GT e la GT Pro possono essere acquistate nelle colorazioni Snowdonia White, Graphite/Sapphire Black e Carnival Red/Sapphire Black. Per la Rally Pro, invece, sono disponibili le colorazioni Carbon Black e Sapphire Black, con l’opzione di scegliere tra le straordinarie combinazioni di colori Ash Grey/Intense Orange o Matt Khaki Green/Matt Phantom Black.

Oltre 50 accessori originali offerti da Triumph Motorcycles

Non manca una gamma completa di oltre 50 accessori originali, oltre a quattro pratici kit di accessori. Tra questi, il pacchetto Performance è sicuramente uno dei più interessanti. Include un silenziatore Akrapovič di ultima generazione, leggero e realizzato in titanio con fondelli in carbonio, che garantisce un risparmio di peso di 1 kg e un suono ancora più avvolgente. Inoltre, il pacchetto Performance comprende indicatori di direzione progressivi con nuova funzione luce di posizione e pedane Adventure ricavate dal pieno.

Per chi cerca una protezione maggiore, il Protection Pack è la soluzione ideale. Comprende accessori pratici e robusti, come il kit barra motore inferiore e superiore, la protezione serbatoio, il paracoppa, le protezioni forcella, la protezione radiatore e, per chi ama l’off-road, un kit protezione faro. Infine, i pacchetti Trekker ed Expedition offrono due opzioni di bagaglio distinte e su misura per tour prolungati o avventure fuoristrada.

Passiamo ora ai prezzi. Per il mercato italiano, si parte da 14.795 euro per la Triumph Tiger 900 GT, passando per i 16.595 euro della Triumph Tiger 900 GT Pro, fino ad arrivare ai 17.495 euro della Triumph Tiger 900 Rally Pro. Le prime consegne sono previste all’inizio del 2024.