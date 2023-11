Voge Valico DS900X: caratteristiche tecniche della nuova crossover

La nuova Voge Valico DS900X debutta in anteprima ad EICMA 2023 nella versione definitiva. Vanta un bicilindrico parallelo da 93,8 CV e un cambio a 6 rapporti.

Alla conquista delle strade e dei sentieri, la nuova Voge Valico DS900X arriva sul mercato dopo l’attesissima anteprima ad EICMA 2023 (7-12 novembre). Questo modello si distingue per il suo aspetto imponente e per le specifiche tecniche di alto livello che lo rendono un serio contendente nel competitivo settore delle moto on-off.

Il cuore pulsante della nuova Valico DS900X è un motore bicilindrico parallelo da 895cc, con una potenza di 93,8 CV e una coppia massima di 95 Nm. Parliamo dello stesso propulsore che equipaggia la BMW F850 GS. A corredo, il marchio di Loncin Motorcycle offre un cambio a 6 marce con QuickShift bidirezionale e una frizione antisaltellamento avanzata, che garantisce una guida fluida e riduce la fatica durante l’utilizzo.

Propone un impianto frenante firmato Brembo

Innovazione e tecnologia sono i pilastri che stanno alla base della Voge Valico DS900X, che debutta come prima moto del costruttore a disporre di un acceleratore elettronico Ride-by-Wire. Questo sistema permette al pilota di selezionare tra diverse modalità di guida direttamente dal manubrio, influenzando la risposta del motore e la sinergia con il controllo di trazione.

La sicurezza non è stata trascurata: l’impianto frenante Brembo è supportato da un sistema ABS a doppio canale, che può essere disattivato sull’asse posteriore per chi desidera un’esperienza di guida più pura in fuoristrada. Aggiungendo la possibilità di disattivare anche il controllo della trazione, il pilota può sfruttare completamente le capacità dinamiche della nuova moto.

C’è un serbatoio da 17 litri

In termini di comfort, la DS900X non delude affatto, offrendo un design con fari a LED e forme geometriche. Il serbatoio da 17 litri è stato progettato per garantire continuità estetica e funzionale mentre il parabrezza, regolabile su un’escursione di 60 mm, e convogliatori d’aria ben dimensionati assicurano una protezione ottimale dalle intemperie.

La strumentazione moderna si avvale di un display TFT a colori, che può essere sincronizzato con lo smartphone per gestire chiamate, messaggi e navigazione. La struttura portante della moto comprende un telaio perimetrale in acciaio, un forcellone asimmetrico in alluminio e una forcella anteriore KYB regolabile, il tutto sovrastato da una ruota anteriore da 21” con pneumatici tubeless Michelin Anakee III. Con un peso a secco di 215 kg, la nuova crossover di Voge si propone come una soluzione versatile e affidabile.

Tante caratteristiche orientate alla praticità

La seduta, a un’altezza di 825 mm, è progettata per garantire comodità sia in sosta che in movimento, soprattutto durante la guida in off-road. E per una maggiore praticità, la Voge Valico DS900X offre la Smart Key, il cavalletto centrale, l’ammortizzatore di sterzo, il cruise control e dei sistemi riscaldabili per manopole e sella, oltre al controllo della pressione degli pneumatici.

Con il suo ampio ventaglio di caratteristiche, la nuova Valico DS900X si pone come una scelta eccellente per i motociclisti alla ricerca di una moto capace di adattarsi a diversi ambienti e stili di guida. Il prezzo sarò svelato durante EICMA 2023.