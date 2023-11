Yamaha RayZR: caratteristiche e colorazioni del nuovo scooter per la città

Yamaha ha svelato ufficialmente il nuovo Yamaha RayZR, uno scooter adatto alla città con motore Euro 5 da 125cc, vano da 21 litri e un peso di appena 99 kg. Sarà disponibile da marzo 2024.

All’interno del segmento degli scooter, Yamaha si distingue per la sua offerta innovativa: il nuovo Yamaha RayZR emerge come soluzione pratica e accessibile per la mobilità cittadina. Debuttando ad EICMA 2023 (7-12 novembre), questo modello si presenta con un’estetica sportiva e una struttura che privilegia la dinamicità, non rinunciando alla praticità e alla convenienza economica.

Il cuore pulsante del nuovo RayZR è il motore Blue Core Euro 5 da 125cc, che spicca per l’efficienza nei consumi e per il supporto di un sistema di assistenza elettrica, ottimizzato per garantire accelerazioni più pronte. L’innovazione si sposa con la sostenibilità grazie al sistema Start & Stop, capace di interrompere automaticamente l’attività del propulsore durante le soste, contribuendo a un risparmio di carburante che può arrivare fino al 4%.

Pesa appena 99 kg

Con un peso di soli 99 kg, il nuovo Yamaha RayZR si afferma come lo scooter più leggero offerto dal produttore nipponico, una caratteristica che ne amplifica l’agilità nel traffico urbano, spesso congestionato. Nonostante la leggerezza, la funzionalità non è sacrificata: sotto la sua sella spaziosa trova posto un vano da 21 litri, sufficiente a contenere un casco integrale o la spesa quotidiana.

Pensato per il guidatore moderno, il nuovo scooter dispone di una pedana piatta e di un sistema di illuminazione a LED, accompagnati da un display LCD che coniuga semplicità e funzionalità. La sicurezza è assicurata dalla frenata combinata, che include un disco anteriore da 190 mm e un tamburo posteriore, posizionati su cerchi da 12” e 10”.

Gli utenti saranno lieti di sapere che, in molti paesi, il RayZR 2024 può essere condotto con la patente B, rendendo ancora più immediato il suo utilizzo. E con consumi dichiarati dal brand giapponese di soli 1,8 litri per 100 km, l’efficienza è una certezza.

Disponibilità e colorazioni

Yamaha ha annunciato che il suo nuovo modello sarà disponibile presso le concessionarie a partire da marzo 2024, proponendo interessanti colorazioni come l’Anodized Red e il Midnight Black, due nuove opzioni che aggiungono un tocco di personalità al design già distintivo. Per chi è in attesa di informazioni sul prezzo, dovrà attendere in quanto al momento Honda non ha fornito dettagli aggiuntivi.

Insomma, lo Yamaha RayZR si profila come il compagno ideale per chi cerca uno scooter affidabile, economico e con ottime prestazioni per vivere la città con uno spirito sportivo e contemporaneo.