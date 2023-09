F1 2023, GP Giappone: Verstappen consegna il titolo costruttori a Red Bull

Sul circuito di Suzuka, Max Verstappen torna a vincere ed è sempre più vicino al suo terzo titolo Mondiale, mentre Red Bull festeggia il trionfo tra i costruttori. Podio per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Dopo il passo falso di Singapore, Max Verstappen mette di nuovo tutti in riga al Gran Premio del Giappone e firma la 13esima vittoria stagionale in Formula 1. Il campione del mondo in carica, sempre più vicino a ottenere il suo terzo titolo dopo quelli conquistati nel 2021 e nel 2022, regala allo stesso tempo lo scettro dei costruttori alla Red Bull, nonostante il ritiro di Sergio Perez.

Impressionante secondo e terzo posto per McLaren, rispettivamente con Lando Norris e Oscar Piastri. Il britannico ha provato ad attaccare Verstappen al via, tuttavia non è riuscito a competere per il successo. Bravo anche il compagno di squadra australiano, riuscito addirittura a salire in seconda posizione prima di cederla volontariamente proprio a Norris nel finale.

Ferrari chiude quarta con Leclerc

Nonostante un inizio difficile, le Ferrari hanno concluso quarta e sesta: Charles Leclerc ha sfiorato il podio, a pochi secondi di distanza da Piastri, mentre Sainz ha attaccato negli ultimi giri George Russell, relegando il pilota Mercedes-AMG al settimo posto. Invece, Lewis Hamilton è riuscito a portare a casa la quinta piazza con l’altra vettura della Stella.

Persa la competitività d’inizio anno, Fernando Alonso non è andato oltre l’ottava posizione con l’Aston Martin, davanti alle due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Altra prova solida da parte di Liam Lawson, 11° con l’AlphaTauri, seguito dal teammate Yuki Tsunoda, 12°. Chiudono la classifica Guanyu Zhou su Alfa Romeo e la coppia Nico Hulkenberg-Kevin Magnussen su Haas.

Perez ritirato, disastro Williams

Concitata la partenza, con Valtteri Bottas – chiuso da un’Alpine – entrato in contatto con Logan Sargeant. Lo stesso pilota Alfa Romeo è stato poi buttato fuori dalla seconda Williams di Alex Albon dopo qualche giro e si è ritirato. Da sottolineare anche il doppio KO delle monoposto di Groove. Fine anticipata anche per Perez, dopo aver subìto una toccata da Hamilton allo start e aver causato un testacoda a Magnussen, e per Lance Stroll.

F1 2023, GP Giappone: classifica gara