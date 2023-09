F1 2023, GP Singapore: Sainz riporta alla vittoria la Ferrari, Norris e Hamilton sul podio

Meravigliosa vittoria da parte di Carlos Sainz sul tracciato cittadino di Marina Bay. Lo spagnolo della Ferrari tiene a bada Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes-AMG) nel finale di gara.

Una vittoria frutto di una strategia azzeccata e, anche, di un colpo di genio: Carlos Sainz ha conquistato la vittoria al Gran Premio di Singapore e ha regalato la prima vittoria della Ferrari in questa stagione di Formula 1, dopo un digiuno durato dal Gran Premio d’Austria dello scorso anno. Lo spagnolo è stato il dominatore incontrastato a Marina Bay, tuttavia ha dovuto fare i conti con un terzetto formato da Lando Norris, George Russell e Lewis Hamilton nel finale.

Andando con ordine, alla partenza Sainz ha mantenuto la prima posizione dalla pole position, seguito da Charles Leclerc che, in questa occasione, è stato utilizzato dalla Ferrari come fedele scudiero. I due erano saldamente al comando, finché la safety car è entrata in pista a causa di un incidente di Logan Sargeant, finito lungo contro le barriere.

Mercedes-AMG all’attacco nel finale

In quel momento, la Ferrari ha optato subito per cambiare gli pneumatici e tentare di terminare la corsa con la mescola più dura. “Mission impossible” vista la quarantina di giri da compiere, ma Sainz è stato bravo a gestire l’usura. La Mercedes-AMG, invece, ha deciso di effettuare un passaggio alle medie a 20 passaggi dal termine ed entrambe le sue vetture si sono avvicinate a Sainz.

A questo punto, Sainz ha cercato di rallentare Russell per far avvicinare Norris, sulla sua stessa strategia e fin a quel momento secondo prima del sorpasso del numero 63, e permettergli di attivare il DRS. Il pilota McLaren è ritornato secondo e l’ultimo giro ha visto Sainz, Norris, Russell e Hamilton praticamente incollati tra di loro.

Ultimo giro mozzafiato con Sainz, Norris, Russell e Hamilton.

Russell, purtroppo, ha toccato il muretto con la ruota anteriore destra ed è andato dritto contro le barriere, regalando ad Hamilton il podio e lasciando respirare Sainz e Norris, rispettivamente primo e secondo. Peccato invece per Leclerc, leggermente penalizzato da una sosta più lenta del previsto e quarto sul traguardo.

Nonostante le difficoltà, Max Verstappen ha chiuso quinto con la Red Bull, mentre Sergio Perez non è andato oltre l’ottava posizione. Bene Pierre Gasly, sesto su Alpine, così come Oscar Piastri, in rimonta dal fondo e settimo con la McLaren. Bravo Liam Lawson, nono su AlphaTauri, infine Kevin Magnussen chiude la Top 10 con la Haas.

F1 2023, GP Singapore: classifica gara