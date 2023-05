F1 2023, GP Monaco: la pioggia non ferma Verstappen, Alonso e Ocon sul podio

Una prova magistrale da parte di Max Verstappen al Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento stagionale della Formula 1. Il campione del mondo in carica, partito dalla pole position, ha dominato tutte le fasi della corsa con Red Bull, mantenendo il sangue freddo anche quando la pioggia ha fatto capolinea sul Principato di Monaco. Il […]

Una prova magistrale da parte di Max Verstappen al Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento stagionale della Formula 1. Il campione del mondo in carica, partito dalla pole position, ha dominato tutte le fasi della corsa con Red Bull, mantenendo il sangue freddo anche quando la pioggia ha fatto capolinea sul Principato di Monaco. Il neerlandese è rimasto in pista con le gomme d’asciutto e, montate le intermedie, ha praticamente danzato tra i guard-rail.

Ancora sul podio Fernando Alonso. La vecchia volpe spagnolo ha centrato il secondo posto con la velocissima Aston Martin, anche se non è riuscito a impensierire realmente Verstappen. Tuttavia, la vera sorpresa di Monte Carlo è stato Esteban Ocon: dopo l’eccezionale performance in qualifica, il francese di Alpine è riuscito a salire sul gradino più basso del podio, lasciandosi alle spalle le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Ferrari, che disastro!

Weekend da dimenticare per la Ferrari, con Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz ottavo. Le due Rosse di Maranello non sono mai state assolutamente in gioco per la zona podio, ma soprattutto lo spagnolo è stato protagonista in negativo della gara: prima ha rotto una bandella dell’ala anteriore nella fretta di passare Ocon, dopodiché è andato lungo alla Mirabeu ed è scivolato indietro.

Buon settimo posto per Pierre Gasly con la seconda Alpine, infine le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri hanno portato a casa la nona e la decima posizione. Appena fuori dalla Top 10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Nyck de Vries (AlphaTauri), seguiti in classifica da Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Alex Albon (Williams) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Dalle stalle alle stelle: Perez è passato dal clamoroso successo dello scorso anno al terribile fine settimana di questi ultimi giorni, chiuso con un mesto 16° posto. Chiudono la graduatoria Nico Hulkenberg (Haas) e Logan Sargeant (Haas), mentre Kevin Magnussen (Haas) e Lance Stroll (Aston Martin) hanno alzato bandiera bianca.

Formula 1 2023, GP Monaco: classifica gara