F1 2023, GP Paesi Bassi: Verstappen imbattibile, Alonso e Gasly sul podio

Max Verstappen domina sul circuito di casa di Zandvoort e regala l’ennesimo successo a Red Bull, nonostante il continuo mutamento delle condizioni meteo. Fernando Alonso chiude al secondo posto, terzo Pierre Gasly.

Nemmeno la pioggia ferma Max Verstappen al Gran Premio dei Paesi Bassi, tredicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il padrone di casa della Red Bull ottiene la sua undicesima vittoria dell’anno, la nona consecutiva, nonostante il continuo cambio di condizioni di asfalto del circuito di Zandvoort.

Dopo una partenza asciutta, il cielo ha iniziato a far scrociare un importante volume d’acqua che, di fatto, ha indirizzato la maggior parte dei piloti a montare pneumatici intermedi al termine del primo giro. In quel momento è balzato in testa Sergio Perez – il primo a rientrare ai box –, con alle spalle Guanyu Zhou e Verstappen, quest’ultimo partito dalla pole position.

In poco tempo, il sole ha asciugato il tracciato e questo ha riportato tutti su gomme slick, oltre a Verstappen di nuovo al comando davanti al compagno di squadra Perez. Fernando Alonso (Aston Martin) si è portato in terza posizione, seguito da Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Ferrari), Alex Albon (Williams) ed Esteban Ocon (Alpine).

La pioggia protagonista a Zandvoort

La gara stava ormai procedendo a concludersi, ma la pioggia ha fatto di nuovo capolino a nove giri dal termine. Tutti sono ritornati ai box per rimettere le intermedie, ma l’intensità è aumentata in pochi minuti e Zhou ha picchiato contro le barriere della curva Tarzan. Nonostante le mescole da bagnato, la visibilità si è ridotta e la direzione corsa ha esposto la bandiera rossa.

Successivamente, il GP è ripartito dopo una ventina di minuti con l’obbligo di montare gomme intermedie, ma la classifica non ha subito ribaltamenti. Verstappen ha chiuso primo, davanti ad Alonso e a Perez, ma quest’ultimo ha ricevuto 5 secondi di penalità per eccesso di velocità in pit-lane. Gasly è stato promosso sul podio, con Perez è scivolato quarto, davanti comunque a Sainz, Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (che scattava secondo su McLaren), Albon, Piastri e Ocon.

Giornata da dimenticare per Leclerc

Débâcle per Charles Leclerc: il monegasco indovina il rientro ai box, ma i meccanici Ferrari non avevano pronte le coperture intermedie. Dopodiché ha danneggiato la propria monoposto in un contatto con Oscar Piastri (McLaren) e ha perso notevole carico aerodinamico: inevitabile il ritiro. Bandiera bianca anche per Logan Sargeant (Williams).

F1 2023, GP Paesi Bassi: classifica gara