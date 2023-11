MotoGP 2023, GP Malesia: Bastianini torna a vincere, Bagnaia sul podio

Ad un anno di distanza dall’ultima volta, Enea Bastianini conclude davanti a tutti il Gran Premio della Malesia del Motomondiale a Sepang. Il rider Ducati precede Alex Marquez, secondo, e Francesco Bagnaia, terzo.

Dominio incontrastato da parte di Enea Bastianini al Gran Premio della Malesia, terz’ultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. L’italiano ritrova finalmente lo smalto di sempre, dopo un anno trascorso tra infortuni e assenze, e vince la gara di Sepang. Alex Marquez brilla con il secondo posto, davanti al campione del mondo Francesco Bagnaia, terzo, e a Jorge Martin, quarto.

La gioia di Bastianini, a 420 giorni dall’ultima vittoria

Scattato dalla terza posizione sulla griglia di partenza, Bastianini è subito passato al comando alla prima curva e ha duellato nei giri iniziali con Marquez. Tuttavia, l’italiano è emerso nettamente nelle fasi successive ed è volato verso la sua prima vittoria con i colori ufficiali Ducati.

«È qualcosa di fantastico, dopo un periodo di m…. Oggi non volevo altro, ho spinto come in qualifica, alla fine ero distrutto, ma questa vittoria è arrivata. Questo weekend è esploso qualcosa dentro di me e sono tornato a divertirmi» ha dichiarato Bastianini ai microfoni di Sky, a 420 giorni dall’ultimo successo in MotoGP (Gran Premio di Aragon dello scorso settembre 2022).

Bagnaia rimane in testa al campionato

Da sottolineare comunque l’ottima prestazione di Marquez con la Ducati di Gresini, dopo aver chiuso primo la Sprint Race di sabato. Invece, Bagnaia festeggia per il gradino più basso del podio, contenendo alle proprie spalle il rivale al titolo Martin.

«Faticavo tanto in frenata, ma siamo riusciti a staccare Martin nel Mondiale. E oggi era facile sbagliare» ha commentato Bagnaia a fine gara, con “Pecco” ora a +14 punti in classifica generale rispetto allo spagnolo. Ora restano in palio 74 punti e non saranno delle settimane facili per il numero 1 di Ducati.

Yamaha la migliore “delle altre”

Yamaha può sorridere con un quinto posto di Fabio Quartararo e un settimo di Franco Morbidelli, mentre nel mezzo conclude Marco Bezzecchi con la Ducati marchiata VR46. Jack Miller è il migliore dei portacolori KTM, ottavo: infatti, Brad Binder è caduto nel corso della metà gara. A terra anche Joan Mir (Honda) e le tre Aprilia di Miguel Oliveira, Raul Fernandez e Aleix Espargaró. Solo 13° Marc Marquez con la Honda ufficiale.

MotoGP 2023, GP Malesia: classifica gara