Orari MotoGP 2023, GP del Portogallo su Sky, TV8 e DAZN

Il Mondiale di MotoGP 2023 ricomincia con il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao

La lunga pausa invernale è finalmente finita e anche per i piloti del Motomondiale è giunto il momento di tornare in pista: il prossimo 24-26 marzo, infatti, il Mondiale di MotoGP 2023 riprenderà vita a partire dal Gran Premio del Portogallo, novità assoluta per questo Campionato che quindi ritornerà a dare spettacolo sul circuito di Portimao situato nella regione dell’Algarve.

Team e piloti sono già al lavoro su questo primo appuntamento già da qualche settimana dove si sono tenuti i test pre-stagionali e hanno avuto modo di ottenere i primi dati importanti per lo sviluppo da effettuare nel corso del Campionato. Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport MotoGP (canale 208) e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre, ad eccezione della MotoGP Sprint Race prevista per la giornata di sabato 25 marzo alle ore 16:00. Qua sotto la programmazione ufficiale aggiornata al fuso orario italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL PORTOGALLO

Venerdì 24 marzo

11:45-12:30 Prove Libere 1

16:00-17:00 Prove Libere 2

Sabato 25 marzo

11:10-11:40 MotoGP FP3

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (differita su TV8 dalle 16:30)

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche

14:45-15:30 Moto2 Qualifiche

16:00 – MotoGP Sprint Race (in diretta)

Domenica 26 marzo

12:00 Moto3 Gara (in differita su TV8 alle 14:15)

13:15 Moto2 Gara (in differita su TV8 alle 15:30)

14:00 MotoGP Gara (in differita su TV8 alle 17:15)