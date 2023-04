Orari MotoGP 2023, GP di Spagna a Jerez su Sky, TV8 e DAZN

Il nuovo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023 sarà il Gran Premio di Spagna, al via sul circuito di Jerez de la Frontera

A due settimane di distanza dal GP degli Stati Uniti, il Mondiale di MotoGP 2023 torna in pista con la prossima tappa della stagione: stavolta si torna a correre in Europa e precisamente a Jerez de la Frontera, circuito storico del Motociclismo internazionale dove nel weekend 28-30 aprile andrà in scena il Gran Premio di Spagna.

Il time-table degli orari ufficiali aggiornati al fuso orario italiano è riportato qua sotto: il Gran Premio di Spagna del Mondiale di MotoGP 2023 sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport MotoGP (208) e in differita per quanto riguarda le qualifiche e la gara della classe regina sul canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI SPAGNA

Venerdì 28 aprile

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:55 Prove Libere 2

Sabato 29 aprile

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto3 Qualifiche

Domenica 30 aprile

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara