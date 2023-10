Honda e:Ny1: caratteristiche, design e autonomia del nuovo B-SUV elettrico

Honda porta in Europa il nuovo Honda e:Ny1 con propulsione completamente elettrica. Promette fino a 412 km di autonomia con una singola ricarica e ha un motore elettrico da 204 CV.

Il nuovo Honda e:Ny1 è l’ultimo veicolo completamente elettrico introdotto dal marchio giapponese sul mercato europeo. Rappresenta una perfetta sintesi tra design innovativo, interni di qualità superiore e tecnologie avanzate.

La vettura fonde la modernità con un fascino seducente ed è stata ideata per apportare nuovi valori, sensazioni ed esperienze a chi possiede o aspira ad avere un EV. Con una filosofia umano-centrica, che ha sempre contraddistinto la casa automobilistica nipponica, il team di sviluppo dell’e:Ny1 ha messo in primo piano la volontà di offrire un’esperienza di guida piacevole, fluida e raffinata, pur mantenendo la versatilità tipica di Honda. Gli ingegneri si sono spinti oltre i limiti, sfruttando al massimo i benefici derivanti dall’adozione di un motore 100% elettrico.

Il nuovo e:Ny1 sfrutta l’innovativa piattaforma e:N F e un motore anteriore ad alte prestazioni. A bordo troviamo solo tecnologie all’avanguardia per la gestione delle batterie, garantendo un’autonomia massima di 412 km nel ciclo WLTP e la possibilità di ricaricare dal 10% all’80% in soli 45 minuti. La sua architettura compatta consente inoltre di posizionare tutti i componenti nella parte anteriore dell’EV.

Il design dell’Honda e:Ny1 è stato pensato per evidenziare il suo status di BEV con un’estetica lineare e armoniosa che lo distingue. I fari eleganti ed espressivi si integrano alla perfezione con la grintosa mascherina frontale mentre il pannello girevole frontale dà accesso alla porta di ricarica. Sul retro, una barra LED unisce le luci, creando un effetto visivo di continuità lungo il portellone. La gamma cromatica comprende anche il nuovo e accattivante colore Aqua Topaz.

Honda ha voluto inoltre rafforzare l’identità EV del modello attraverso il badge H bianco sull’anteriore a simboleggiare l’elettrificazione Honda e il nome del brand scritto in un elegante carattere tipografico sul retro.

La disposizione dei componenti del propulsore elettrico, con la batteria posizionata sotto il fondo, ha reso possibile ottenere un abitacolo spazioso e confortevole, capace di accogliere i passeggeri in un ambiente raffinato e elegante.

Connettività a bordo al top

Gli interni con materiali pregiati e i sedili di alta qualità si accompagnano a un quadro strumenti digitale e a un ampio display touch centrale, offrendo una gamma completa di tecnologie di connettività per tenere i passeggeri sempre aggiornati e connessi durante il viaggio.

In termini di sicurezza, il nuovo e:Ny1 è equipaggiato con l’avanzata gamma di tecnologie Honda Sensing, che garantisce prestazioni anticollisione a 360° e riduce il carico sul conducente grazie a una serie di sistemi avanzati per la guida assistita.

Il nuovo veicolo completamente elettrico dell’azienda si distingue per il suo design audace, intelligente e sofisticato che lo rende unico all’interno della gamma del marchio giapponese. La nuova identità completamente elettrica di Honda trova espressione in questo modello che, con le sue dimensioni compatte simili a quelle dell’HR-V, si afferma come una scelta ideale per chi è alla ricerca di un’auto elettrica di qualità.

Il profilo sportivo e l’illuminazione distintiva sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono al suo design unico. La griglia frontale in nero lucido nasconde il radiatore quando il veicolo è parcheggiato e si abbina perfettamente ai gruppi ottici espressivi e alla sottile striscia LED orizzontale che collega i fari anteriori, creando una firma luminosa inconfondibile durante la ricarica.

Il profilo laterale è caratterizzato da linee pulite e ben definite, con maniglie a filo sulle portiere anteriori e a scomparsa su quelle posteriori, che contribuiscono a un aspetto coeso e fluido. Al posteriore, le luci di freno, le frecce e la retromarcia sono integrate in una sola unità, completata da una barra luminosa a tutta ampiezza che accentua l’aspetto sicuro e ben piazzato del veicolo.

La porta di ricarica, posizionata al centro del pannello anteriore e facilmente accessibile grazie a un meccanismo di rotazione, permette di collegare il cavo di ricarica da entrambi i lati, rendendo l’operazione di ricarica semplice e pratica.

È lungo quasi 4,4 metri

Con una lunghezza di 4387 mm, una larghezza di 1790 mm, un’altezza di 1584 mm e un passo di 2607 mm, il nuovo B-SUV completamente elettrico offre una guida confortevole e stabile, supportata da cerchi in lega da 18” che ne esaltano il portamento e la statura.

Il costruttore nipponico ha equipaggiato il veicolo con una serie di funzionalità innovative, che rendono il processo di ricarica non solo pratico, ma anche piacevolmente interattivo. Il primo dettaglio che salta all’occhio è la striscia nera posta sopra la porta, che si illumina durante la carica, offrendo una visualizzazione immediata del livello di carica raggiunto. La luce segue il progresso della carica, rendendo il processo intuitivo e facilmente monitorabile da distanza.

Al di sotto della linea del cofano, una striscia orizzontale pulsa delicatamente da sinistra a destra durante la ricarica, creando un effetto visivo davvero particolare. Questa caratteristica non è soltanto estetica, ma funge anche da indicatore dello stato della batteria. Una volta completata la ricarica, la luce rimane accesa, segnalando che l’EV è pronto per essere utilizzato.

In caso di problemi durante il processo di ricarica, la striscia lampeggia in rosso, fornendo un segnale visivo immediato di errore. E, per aggiungere un tocco di simpatia, una volta che la ricarica è completata e il cavo è stato rimosso, l’Honda e:Ny1 accenna un “occhiolino di saluto”, confermando così la sua prontezza per il viaggio.

L’abitacolo

Nel panorama delle auto elettriche, il nuovo SUV spicca come un modello di riferimento, soprattutto quando parliamo di comfort e qualità all’interno dell’abitacolo. Il design interno, ispirato alla natura, offre un ambiente rilassante, arricchito da luci soffuse e sedili rinnovati con un’imbottitura e un supporto ottimizzati. In aggiunta, la plancia bassa regala una visuale esterna ampia e priva di ostacoli, per un’esperienza di guida impareggiabile.

Honda ha prestato particolare attenzione alla visibilità e alla funzionalità durante le fasi di sviluppo della vettura, come evidenziano la console centrale ridisegnata e i pulsanti Drive (D), Park (P) e Neutral (N), situati in modo strategico per essere facilmente raggiungibili da chi è al volante. Non va dimenticato il caricatore wireless per smartphone compatibili, pensato per aggiungere un tocco di modernità e praticità.

L’ampio schermo touch da 15.1 pollici è il vero protagonista della plancia, permettendo una navigazione fluida nei menu del sistema di infotainment grazie alla nuova interfaccia a zone, appositamente progettata per questo modello. Il quadro strumenti digitale da 10.25 pollici rispecchia l’approccio minimalista e moderno degli interni, rendendo l’esperienza in auto ancora più piacevole.

I sedili anteriori, sviluppati con un’attenzione particolare al comfort e all’estetica, garantiscono stabilità e supporto sia in accelerazione che in curva grazie alla spessa imbottitura in uretano e al supporto laterale migliorato. I rivestimenti in ecopelle, disponibili nei colori nero o grigio chiaro a seconda della tonalità esterna dell’auto, sono stati progettati per conferire un aspetto sportivo e raffinato al veicolo.

Per quanto riguarda le versioni disponibili, la Advance si distingue per le eleganti cuciture caratterizzate da un esclusivo motivo mentre i sedili della versione Elegance sono proposti esclusivamente in nero, a complemento del tetto grigio chiaro, conferendo un tocco di eleganza unico al modello.

Il design

Il nuovo Honda e:Ny1 si distingue per il suo design e le funzionalità innovative che elevano il livello di comfort e spaziosità, tipico delle auto di segmento superiore. In particolare, il produttore giapponese ha prestato grande attenzione ai dettagli del posteriore del veicolo. I sedili sono stati progettati per offrire il massimo comfort grazie a un’imbottitura aumentata e a una posizione ottimizzata al punto vita, garantendo un’esperienza di guida unica nel suo genere.

Il sistema di diffusione dell’aria rappresenta un’altra innovazione significativa. Questo sistema è stato progettato per proteggere i passeggeri dalle intemperie, dirigendo il flusso d’aria lontano da loro e incanalando verso i finestrini e il tetto del veicolo. Il risultato è un piacevole effetto di brezza naturale, che può essere facilmente gestito tramite le bocchette di ventilazione tradizionali, aperte o chiuse a seconda delle preferenze personali.

L’allestimento Advance offre inoltre un tetto panoramico che aumenta il senso di spazio e ariosità all’interno dell’abitacolo, creando un ambiente simile a quello di una cabriolet. Tale funzionalità è ulteriormente migliorata dalla presenza di un vetro a bassa emissività (low-E), una novità assoluta per Honda.

Questo materiale altamente sviluppato è dotato di un rivestimento microscopico che migliora l’efficienza termica dell’abitacolo, riducendo i raggi infrarossi e ultravioletti e garantendo un ambiente più confortevole per i passeggeri.

Inoltre, il tetto panoramico è dotato di un’ampia gamma di opzioni per la regolazione della luce grazie alla presenza di un’aletta parasole anteriore e di una doppia tendina posteriore amovibile, che offrono un controllo totale sulla quantità di luce in ingresso, senza la necessità di inserire componenti elettrici aggiuntivi. Ciò assicura maggiore spazio per la testa e una superficie vetrata più ampia, esaltando ulteriormente l’esperienza di guida a bordo.

Parlando sempre di abitacolo, è stato studiato per massimizzare l’accessibilità e la versatilità, garantendo allo stesso tempo un’ottimale capacità di carico. Un elemento chiave che contribuisce a migliorare lo spazio per le gambe e per la testa dei passeggeri è il posizionamento innovativo della batteria sotto il pianale del modello a zero emissioni.

La casa automobilistica nipponica ha dotato il nuovo e:Ny1 di un bagagliaio progettato per soddisfare le esigenze dei consumatori moderni. Il vano portabagagli è caratterizzato da una soglia di carico bassa e da un fondo completamente piatto, che facilitano il trasporto di oggetti di varie dimensioni e forme.

Inoltre, Honda ha previsto la possibilità di variare la capacità di carico del bagagliaio in base alle esigenze del momento. Con i sedili posteriori in posizione normale, la capacità di carico è di 361 litri. Abbattendo i sedili posteriori, lo spazio disponibile aumenta fino a raggiungere gli 801 litri alla linea del finestrino e i 1176 litri fino al tetto.

Nuovo approccio all’interfaccia uomo-macchina

Il nuovo B-SUV dimostra come il brand giapponese sia all’avanguardia nel settore automotive, offrendo un’esperienza di guida all’insegna dell’innovazione e della connettività. Al centro di questa esperienza si trova il nuovo approccio all’interfaccia uomo-macchina (HMI) di Honda, che pone l’utente al centro di un ecosistema digitale interattivo e intuitivo.

I due display permettono ai conducenti e ai passeggeri di avere a disposizione tutte le informazioni e le funzioni necessarie per una guida sicura e piacevole, il tutto a portata di mano. Lo schermo touch centrale è suddiviso in tre zone orizzontali, progettate per garantire una navigazione rapida e minimizzare le distrazioni.

In alto troviamo la zona Connect, che ospita funzioni come la navigazione, l’orologio e il riquadro della telecamera, posizionato nel punto più visibile per il conducente. Al centro, la Guida assistita offre una panoramica dello stato del veicolo, delle impostazioni audio e delle comunicazioni, incluse app, menu EV e comandi telefonici. Infine, in basso, la zona A/C mostra i comandi del sistema di climatizzazione e di diffusione dell’aria, che rimane sempre visibile per un facile accesso.

A bordo c’è la tecnologia Honda Connect

La personalizzazione è una delle parole d’ordine del sistema HMI dell’Honda e:Ny1, che permette ai conducenti di personalizzare le funzioni più utilizzate in base alle proprie preferenze. Inoltre, il sistema è compatibile con diverse app terze, come Apple CarPlay e Android Auto, garantendo una completa integrazione e connettività. Grazie al Wi-Fi, inoltre, tutti i passeggeri possono rimanere connessi durante il viaggio.

I continui aggiornamenti via OTA assicurano che l’architettura digitale basata sul software dell’e:Ny1 sia sempre aggiornata, offrendo le funzioni e le applicazioni più recenti. Non manca la tecnologia Honda Connect. Questo sistema offre una serie di funzionalità che rendono più facile e comoda la gestione della vettura.

Fra le caratteristiche più interessanti vi è la possibilità di controllare e gestire la ricarica della vettura, sia che essa avvenga in casa o presso una stazione di ricarica, attraverso l’app My Honda+. L’applicativo è stato progettato per offrire una gamma completa di servizi che migliorano l’esperienza di guida e facilitano la gestione della vettura.

Tra le funzionalità offerte vi sono la possibilità di aprire e chiudere la vettura, avviarla, controllare il sistema di climatizzazione e attivarlo prima di mettersi in viaggio o in un orario specifico. Inoltre, l’app consente agli utenti di tenere traccia dei propri viaggi, individuare la posizione dell’auto e condividere una destinazione specifica con amici e parenti.

Per quanto riguarda la ricarica, il sistema Honda Connect offre agli utenti la possibilità di personalizzare i parametri di ricarica in base alle proprie esigenze o preferenze. Grazie a questa funzionalità, è possibile adeguare la corrente di ricarica massima alle infrastrutture disponibili, evitando così eventuali interruzioni dovute a sbalzi di tensione o fluttuazioni della domanda.

I livelli di corrente di ricarica disponibili variano da Basso, con un massimo di 6 A, fino ad Alto, che sfrutta la corrente massima del caricatore collegato fino al limite consentito dalla batteria. Questa innovativa funzione consente agli utenti di selezionare la corrente massima per la ricarica in AC, evitando così di far scattare l’interruttore generale in assenza di un interruttore di alimentazione dedicato. Inoltre, l’app My Honda+ fornisce informazioni utili come il livello di carica rimanente, lo stato della ricarica e il timer per monitorare il processo.

Il propulsore e il telaio dell’Honda e:Ny1 sono stati concepiti per offrire una guida entusiasmante e appagante, in linea con lo spirito sportivo del brand giapponese, ma con tutti i benefici che derivano dall’utilizzo della propulsione elettrica. La piattaforma e:N F è modulare e flessibile, con componenti comuni supportati da una struttura centrale molto rigida, in grado di garantire prestazioni dinamiche di alto livello. Questa architettura prevede un motore e la trazione anteriore.

È dotato di un motore elettrico da 204 CV

Il SUV elettrico di nuova generazione è equipaggiato con un motore 3-in-1, che integra il gruppo propulsore, il motore elettrico e la trasmissione. Il motore pesa soli 77,40 kg (con l’olio) sull’assale anteriore ed è in grado di sviluppare una potenza di 204 CV (150 kW), con un’efficienza del 92% e una coppia massima di 310 Nm. L’auto è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, con una velocità massima di 160 km/h.

Il telaio dell’e:Ny1 è leggero ma rigido, realizzato con una miscela di acciai ad alta resistenza alla trazione, utilizzati per il 47% della carrozzeria. La strategica distribuzione di questi materiali all’interno dell’EV ha consentito di ottenere un’elevata rigidità torsionale e una massa ridotta, rendendo la e:Ny1 più leggero di oltre 100 kg rispetto ad alcuni rivali europei.

Vanta inoltre rinforzi ad alta resistenza alla trazione sul pianale, sui pannelli del tetto e sui passaruota anteriori, garantendo una base solida per la costruzione di un veicolo elettrico dinamico e performante.

Vanta una batteria da 68,68 kWh

Il nuovo modello si distingue nel panorama dei veicoli elettrici per la sua batteria agli ioni di litio da 68,8 kWh, integrata nel pianale e capace di garantire un’autonomia massima di 412 km secondo il ciclo WLTP.

È interessante notare che è possibile ottenere un’autonomia aggiuntiva di 100 km in soli 11 minuti usando un caricatore in corrente continua (CC) con connettore CCS. In caso di ricarica con un caricatore AC domestico standard, il tempo necessario per passare dal 10% all’80% è di 6 ore.

Honda ha implementato una batteria ad alta densità con sistema di raffreddamento ad acqua e celle da 195 Ah, posizionata al centro del veicolo, sotto il fondo. Questa soluzione ottimizza il centro di gravità dell’auto e concentra la massa in modo da migliorare sia la tenuta di strada sia le performance aerodinamiche, senza la necessità di aggiungere parti esterne.

Tre modalità di guida disponibili

Il produttore giapponese ha lavorato sodo per garantire che la sua ultima creazione rispondesse alle esigenze di una clientela europea sempre più esigente. Il team di sviluppo ha messo a punto un sistema di controllo dinamico della stabilità che garantisce una sterzata fluida e precisa, offrendo un feedback diretto e chiaro al conducente in termini di trazione disponibile. Questo si traduce in un’esperienza di guida sicura e coinvolgente, anche per chi è abituato ai motori a combustione interna.

L’obiettivo dell’azienda è stato quello di creare un veicolo in grado di adattarsi a tutte le superfici stradali presenti nel Vecchio Continente, garantendo al contempo una guida agile e divertente. Offre una sterzata leggera e agile a basse velocità, che si trasforma in una guida più fermo e sicura a velocità più elevate, una caratteristica specificatamente sviluppata per il mercato europeo.

Il comfort a bordo è stato uno degli aspetti su cui il costruttore nipponico ha puntato maggiormente. L’abitacolo è stato progettato per garantire silenziosità e tranquillità, con un isolamento acustico degno di una vettura di categoria superiore.

Gli ingegneri della casa automobilistica nipponica hanno implementato una serie di soluzioni innovative, come l’applicazione di una ruota antirumore, un ammortizzatore dinamico sulla barra ad H e il basso peso del sottotelaio, che contribuiscono a ridurre notevolmente i rumori provenienti dalla strada.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’e:Ny1 offre tre modalità di guida predefinite: Sport, Normale ed Econ. La prima è pensata per chi desidera un’esperienza di guida più esaltante, con un’accelerazione reattiva e una risposta immediata del veicolo. La seconda, invece, è ideale per chi è attento al consumo energetico, con una regolazione ottimale del climatizzatore, dei sedili e del volante riscaldabili, per mantenere una temperatura ideale senza sprechi. La terza offre un equilibrio perfetto tra performance e comfort, garantendo un’esperienza di guida piacevole e senza compromessi.

Grande attenzione alla sicurezza con il sistema Honda Sensing

Una delle caratteristiche più notevoli dell’Honda e:Ny1 è il suo sistema Honda Sensing, una suite di funzionalità di sicurezza attiva che utilizza tecnologie sonar e video all’avanguardia per garantire la massima protezione ai suoi passeggeri.

Il sistema vanta una telecamera anteriore a grandangolo con una visione orizzontale di 100°, abbinata a un chip di elaborazione delle immagini ad alta velocità. Questa combinazione permette di rilevare con precisione gli oggetti esterni, sostenendo l’impianto frenante a riduzione d’impatto e altri dispositivi di sicurezza attiva.

Per garantire una copertura completa, il produttore giapponese ha equipaggiato e:Ny1 con una seconda telecamera posteriore. Nell’allestimento Advance, anche gli specchietti retrovisori esterni sono dotati di telecamera, offrendo una visuale a 360° che elimina i punti ciechi e migliora ulteriormente la sicurezza.

In aggiunta, 12 sensori sonar, distribuiti tra il paraurti anteriore e posteriore e sui lati del veicolo, sono in grado di rilevare con precisione oggetti come edifici e altri veicoli, contribuendo a migliorare la sicurezza complessiva del veicolo.

I sistemi di telecamere e sensori sonar lavorano in sinergia per consentire all’e:Ny1 di identificare con precisione la segnaletica stradale e i bordi della carreggiata, anche in assenza di strisce, oltre a rilevare moto, biciclette e altri veicoli. Questa funzionalità è essenziale per garantire una guida sicura in ogni situazione.

Oltre alle tecnologie di sicurezza attiva, il produttore ha dedicato grande attenzione anche alla protezione passiva. La carrozzeria dell’e:Ny1 è stata progettata con un mix di componenti strutturali morbidi e rigidi, tra cui l’acciaio ad alta resistenza alla trazione.

Tale combinazione offre una protezione di alto livello in caso di impatto, dissipando l’energia diretta all’abitacolo e garantendo la sicurezza dei passeggeri. Inoltre, questa strategia di protezione massimizza la sicurezza dei componenti elettrici ad alta tensione, che si disattivano automaticamente in caso di incidente.

Una delle principali funzionalità incluse in Honda Sensing è il sistema di mitigazione abbandono della carreggiata, che, in assenza dell’indicatore di direzione, avvisa il conducente qualora l’Honda e:Ny1 dovesse involontariamente deviare dalla sua corsia.

Parallelamente, il sistema di mantenimento della corsia interviene correggendo automaticamente lo sterzo per aiutare il guidatore a restare all’interno della propria corsia, oppure, se necessario, applica una leggera frenata per rallentare l’allontanamento del veicolo dalla corsia individuata.

Un ulteriore strumento a disposizione del guidatore è il sistema di assistenza nel traffico, che si rivela particolarmente utile in condizioni di traffico congestionato a bassa velocità. Questa tecnologia, infatti, aiuta a mantenere l’e:Ny1 all’interno della sua corsia, operando fin da 0 km/h. Inoltre, quando la velocità supera i 60 km/h, interviene il sistema di mantenimento della corsia, che garantisce ulteriore supporto al conducente.

Il pacchetto include anche il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, che proietta l’immagine dei cartelli direttamente sul quadro strumenti, allertando il conducente all’approssimarsi di un innesto o di un cambio di limite di velocità. In queste situazioni, il cruise control adattivo si adegua automaticamente al limite di velocità prevalente.

Infine, la funzione di monitoraggio dell’attenzione si avvale di un sensore angolare per rilevare eventuali cali di concentrazione del guidatore, misurando le correzioni apportate allo sterzo per mantenere il nuovo Honda e:Ny1 in corsia. Se rileva un’attività anomala e costante, il sistema invita il conducente a prendersi una pausa, garantendo così una maggiore sicurezza sulla strada.