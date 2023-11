Kia EV9 2023: prova su strada, autonomia e prezzi del futuristico SUV elettrico

Arriva sul mercato italiano il nuovo modello 100% full-electric della Casa sudcoreana e abbiamo avuto modo di provarlo nelle strade attorno al lago di Como. Prezzi a partire da 76.450 euro.

Il rebranding di Kia era scattato due anni fa, con la presentazione pirotecnica di un nuovo logo e con la dichiarazione d’intenti di modellare i propri veicoli con linee futuristiche e d’avanguardia, oltre all’obiettivo di puntare sulla mobilità elettrica. Proprio nel 2021 venne svelato il concept della KIA EV9, un nuovo SUV dalle forme innovative che incarnava tutte le idee della Casa sudcoreana. Facciamo un passo avanti e arriviamo ad oggi perché, finalmente, sbarca sul nostro mercato proprio questo modello 100% full-electric, dalle dimensioni mastodontiche e con un look caratteristico.

In occasione della presentazione nazionale, abbiamo preso in mano il volante della Kia EV9 e l’abbiamo portata ad esplorare le strade che costeggiano il Lago di Como, coccolati dalla tanta tecnologia presente a bordo e dal notevole comfort durante la nostra guida. Scopriamo, quindi, cosa nasconde sotto la carrozzeria, la sua autonomia effettiva e i prezzi con cui debutta in Italia.

Kia EV9 2023: una vetrina sul futuro dell’auto

Chiaramente, quello che ci colpisce a prima vista è il design unico e singolare della Kia EV9, ben differente rispetto anche ai modelli più “spinti” degli altri costruttori. Non ci sono notevoli differenze rispetto al concept del 2021: infatti, conserva lo stile tagliente e cubico, a cominciare dall’anteriore dove si nota l’assenza della griglia – essendo elettrica, ovviamente, non ha bisogno del sistema classico di raffreddamento – e un gruppo ottico che ricorda un fulmine.

In casa Kia hanno ben studiato il design della EV9 perché, sebbene grande e grossa, denota linee capaci di restituire un aspetto decisamente interessante e poco monotono, come sulla fiancata o sul posteriore. Notevoli anche i fari posteriori che, personalmente, mi hanno ricordato gli “shuriken” o i “boomerang” a tre punte.

Piacevole anche la visione del tetto, quasi “sospeso” a causa del gioco di colori con il montante totalmente nero. Da sottolineare anche la sporgenza posteriore sagomata. Infine, i cerchi – con misure dai 19” ai 21” – sono improntanti proprio sul futuro con forme molto particolari.

Parlando di misure effettive, la Kia EV9 è lunga 5,01 metri, larga 1,98 metri e alta 1,755 metri. Il passo, invece è di 3,10 metri.

Kia EV9 2023: c’è spazio per tutti

Le dimensioni citate pocanzi influenzano notevolmente sugli ambienti interni, con la Kia EV9 capace di ospitare ben sette persone: Per farlo, basta alzare i sedili in terza fila manualmente direttamente dal bagagliaio. Addirittura, rinunciato ad un posto, si possono ruotare i sedili in seconda fila di 180° (optional disponibile con un sovrapprezzo di 1.000 euro rispetto all’allestimento base), in modo tale da avere un piccolo “lounge” come nelle limousine. Intelligente la strumentazione per la climatizzazione posta sul tettuccio, così come le prese USB di tipo C disponibili per tutti i passeggeri posteriori, che possono godere di un’abitabilità molto comoda.

Passando invece alla fila anteriore, si ha una sensazione di una plancia dal tono più classico, grazie anche ai rivestimenti in pelle riciclata dai colori chiari e dal volante “tradizionale”, sebbene non mancano i numerosi comandi nelle razze laterali. Un unico schermo piatto offre il quadro strumenti (da 12,3”) e l’interfaccia per l’infotainment (sempre da 12,3”), con nel mezzo uno screen da 5,3” per gestire l’aria condizionata. Proprio quest’ultimo, a nostro modesto parere, è posizionato in un punto cieco per il guidatore perché coperto dal volante. Per interagire ci sono dei comandi “a tatto” e anche dei tasti fisici.

Kia EV9 2023: gli allestimenti e i prezzi

Sono disponibili due versioni della Kia EV9: la Earth è disponibile a partire da 76.450 euro, mentre la GT-Line da 81.650 euro. Entrambe saranno inizialmente acquistabili nell’allestimento Launch Edition.

Tutte le versioni avranno una batteria da 99,8 kWh, con architettura 800 Volt, posta sotto i sedili. La Kia EV6 Earth avrà un motore elettrico al posteriore da 150 kW (204 CV) e 350 Nm di coppia, invece la GT-Line ben due powertrain (anteriore e posteriore) per un totale di 283 kW (358 CV) e 600 Nm di coppia.

Kia EV9 2023: le impressioni alla guida e l’autonomia

La nostra prova è cominciata da Carate Brianza, abbiamo percorso la Strada Statale 36 e abbiamo raggiungo il Lago di Como; dopodiché abbiamo raggiunto Bellagio, siamo saliti a Ghisallo e siamo ritornati al punto di partenza. In totale abbiamo percorso circa 100 km, tra tratti veloci e trafficati, percorsi stretti e sinuosi e numerosi saliscendi.

Sebbene il tempo totale alla guida è stato esiguo, abbiamo potuto constatare la piacevole comodità che Kia EV9 – in versione GT-Line – offre sia al guidatore sia ai passeggeri. La prima cosa che abbiamo notato è lo specchietto retrovisore interno è digitale, in quanto vengono trasmesse le immagini della telecamera posteriore, mentre gli aiuti alla guida ci hanno dato una mano.

Parlando proprio di questo, notevole il nuovo sistema Highway Driving Pilot (HDP) introdotto da Kia, che formano il sistema di assistenza alla guida di Livello 3. In totale ci sono quindici sensori, ma tale livello è disponibile sono in alcuni Paesi dell’Unione Europea. Tra gli ADAS ci sono il cruise control adattivo, lane keep assist, blind-spot-collision-avoidance, il Remote Smart Parking Assist 2 e il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist. Inoltre, ricordiamo che gli specchietti laterali sono disponibili in versione classica e con telecamera. Forse è da migliorare la lane keep assist perché, dato l’enorme volume della vettura, abbiamo sempre ricevuto i segnali del superamento delle linee.

Prendendo in causa le misure della Kia EV9, l’accelerazione da 0 a 100 km/h per la versione a un motore è di 9,4 secondi: tanti considerando il vantaggio della natura elettrica. Invece, lo scatto 0-100 km/h per la versione a due motori è di 6 secondi, ma se andiamo a inserire la funzione Boost (optional) possiamo ridurre il tempo a 5,3”. Disponendo della GT-Line, abbiamo constatato una spinta agguerrita anche in salita. La velocità massima, invece, è di 185 km/h.

Ricordiamo che la batteria è ricaricabile da una colonnina a rete continua fino a 205 kW, passando così dal 10% all’80% in circa 24 minuti. L’autonomia massima indicata per il ciclo WLTP è di 505 km con doppio motore elettrico, ma nella nostra prova abbiamo riscontrato un valore di 400 km circa.